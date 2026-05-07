従来モデルの約半分の使用水量で、高い洗浄力を実現　AQUA食器洗い乾燥機「ADW-L40B」「ADW-M28B」を発売

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、給水方法をタンク式と分岐水栓式に対応した卓上型食器洗い乾燥機の大容量モデル「ADW-L40B」とスリムモデル「ADW-M28B」を2026 年5 月13 日（水）に発売いたします。

AQUAの食器洗い乾燥機は、上下のノズルが360度回転しながら高温・高圧水流を勢いよく噴射し、手洗いでは落としにくい脂汚れを徹底的に洗い上げます。さらに、少ない水をためて噴水のように循環して洗い、すすぎ時だけ水を入れ替えるため、手洗いより節水効果が高いのも特長の一つです。

そして今回発売する最新モデルは、「給水方式」の選択肢が増え、「節水性能」もさらに良くなりました。これまで採用していた「分岐水栓式」に加え、工事が不要な「タンク式」の給水方法を新たに追加することで、住環境に合わせた設置が可能となりました。また、水流制御により1回の使用水量は「ADW-L40B」で約5L(※1)、「ADW-M28B」で約4.5L(※1)を実現。当社従来モデル（約10L～10.5L）(※2)と比較して、1回の使用水量を約半分まで削減することに成功しました。

高い洗浄力と節水性能を備えた本商品で、家事の効率化が実現できます。

※1：タンク式での1回分の使用水量。分岐水栓の場合、「ADW-L40B」は約6.8L、「ADW-M28B」は約6L。

※2：従来モデル「ADW-L4A」の使用水量は約10.5L、「ADW-GM3」の使用水量は約10L。

【主な製品特長】

１. 手洗いよりキレイ！購入後すぐに使える「タンク式」＆自動給水で便利な「分岐水栓式」に対応

２. より節水を実現！5人分相当の食器40点(※3)が手洗いの約1/15の使用水量(※5)で洗える

３. 設置場所や暮らしに合わせて選べる2サイズ・2カラー

●手洗いよりキレイ！購入後すぐに使える「タンク式」＆自動給水で便利な「分岐水栓式」に対応

上下のノズルが360度回転し、高温・高圧水流を勢いよく噴射。強力な水流で洗い・すすぎをすることで、ガンコな汚れを弾き飛ばすだけでなく、除菌(※9)もできます。最高約75℃の温水で洗浄するので、手洗いでは落としづらい脂汚れもすっきりと、すみずみまで洗い上げることができます。

また、給水方式は、分岐水栓の取り付け工事が不要で購入後すぐに使える「タンク式」と、自動給水で手間要らずの「分岐水栓式」の2種類から選べるようになり、住環境に合わせた設置が可能となりました。

［イメージ］［タンク式」と［分岐水栓式］

※9：試験機関名/（一財）日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/高温洗浄水噴射による、除菌の対象/庫内食器類、試験結果/菌の減少率99%以上、試験番号/26002307001-0101号（標準コースのみ）、除菌効果は食器の種類・形状・セットのしかた・汚れの程度により異なる場合があります。

●より節水を実現！5人分相当の食器40点(※3)が手洗いの約1/15の使用水量(※5)で洗える

手洗いはすすぎの水が多量に必要となりますが、食器洗い乾燥機は少ない水をためて、噴水のように循環して洗浄します。すすぎ時には水を入れ替え、泡立ちが少なくすすげるので高い節水効果を実現しました。毎日使うものだからこそ、家計にも環境にも優しい設計となっています。

※3：ADW-L40B［食器40点、小物20点］、ADW-M28B［食器28点、小物8点］（日本電機工業会自主基準による。）

※4：手洗い：食器点数40点・小物20点、水温20℃。10Lのお湯（約40℃）でつけ置き洗いした後、1本315mL入り164円（税込）［日本電機工業会調べ］の洗剤を9.6mL使用して洗い、毎分6Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒ですすいだとき、使用水量は約75L。＜日本電機工業会自主基準 標準汚染時＞。

※5：ADW-L40B［標準コース（温風乾燥時）］：食器点数40点・小物20点、水温20℃。食器洗い乾燥機用洗剤1箱600g入り475円（税込）［当社調べ］を10g使用。使用水量 約5.0L（タンク式使用時）／約6.8L（分岐水栓接続使用時）。使用電気 約640Wh（タンク式使用時）／約660Wh（分岐水栓接続使用時）。

※6：電力料金目安単価31円/kWh（税込）［家電公取協調べ。2022年7月現在。］水道料金：137円/㎥（税込）、下水道使用料125円/㎥（税込）［日本電機工業会調べ］、ガス料金（都市ガス）目安単価：222円/㎥（税込）［当社調べ］

※7：手洗い：食器点数28点・小物8点、水温20℃。10Lのお湯（約40℃）でつけ置き洗いした後、1本315mL入り164円（税込）［日本電機工業会調べ］の洗剤を9.6mL使用して洗い、毎分6Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒ですすいだとき、使用水量は約60L。＜日本電機工業会自主基準 標準汚染時＞。

※8：ADW-M28B［標準コース（温風乾燥時）］：食器点数28点・小物8点、水温20℃。食器洗い乾燥機用洗剤1箱600g入り475円（税込）［当社調べ］を8g使用。使用水量 約4.5L（タンク式使用時）／約6L（分岐水栓接続使用時）。使用電気 約530Wh（タンク式使用時）／約660Wh（分岐水栓接続使用時）。

●設置環境や暮らしに合わせて選べる2サイズ・2カラー

たっぷり洗える大容量タイプ「ADW-L40B」と、スリム幅で狭い場所にも設置しやすい「ADW-M28B」の2サイズ。両モデルともに、庫内には上段・下段の2つのカゴが設置されており、「ADW-L40B」は最大40点（約5人分）(※3)、「ADW-M28B」は最大28点（約4人分）(※3)の食器を収納できます。大皿やまな板、鍋などの大きな調理器具も洗えて、家事負担を軽減します。

また、「ADW-M28B」はキッチンにすっきり馴染むスクエアデザインを採用しました。両モデルとも、カラーはホワイトとダークグレーの2色展開です。

［ADW-L40B」

【ADW-L40B / ADW-M28B その他の特長】

・「標準コース」「時短コース」「念入りコース」「乾燥のみコース」では、ヒーターで温めてしっかり乾かす温風乾燥が使用可能。汚れや食器に合わせてコースやモードが選べます。

・奥まで見やすい「庫内灯」を搭載。

・「残さいフィルター」で細かい残さいをしっかりキャッチ。

・自動で清潔にお手入れする「庫内洗浄コース」を搭載。

［ADW-L40B 乾燥イメージ］［ADW-L40B 庫内灯］

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などの

AQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜お客さまのお問い合わせ先＞ 9：00～18：30（365 日）

・アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル：0120-880-292

・携帯電話からはナビダイヤル：0570-040-292（有料）