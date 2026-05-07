鮮やかな色彩が描く夏。田中芽衣がまとう、「LAGUNAMOON(ラグナムーン)」SUMMER 6 LOOK公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営する、“Renew myself”を掲げるレディースブランド「LAGUNAMOON（ラグナムーン）」は、モデル・タレントとして活躍する田中芽衣さんを起用した夏の最新WEBカタログを、2026年5月7日（木）に公開します。

今季のLAGUNAMOONの夏は、爽やかでみずみずしい鮮やかなカラーが魅力。大ぶりの花柄やドットなど、キャッチーで目を惹くラインナップが揃います。田中芽衣さんの内側からにじみ出る透明感が色彩と調和し、カラーごとに変化するメイクにもぜひご注目ください。

OFFICIAL ONLINE STORE(https://lagunamoon.net/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:lm_260507_tanakamei*&pi=p_sp_lm_260507_tanakamei&aid3=lm_260507_tanakamei)

LAGUNAMOON sterling MEI TANAKAMODERN IN COLOR starring MEI TANAKA

心躍る柄や色彩が揃う、LAGUNAMOONのSUMMER COLLECTION

洗練されたモダンな軸をベースに、日常を彩るスタイルを提案します。

リラックスした開放感を纏い、軽やかな装いが心まで解き放つ。

■LOOK

Onepiece 18,700円(税込)

Tops 8,800円(税込)

Blouson 19,800円(税込)

Accessories 3,850円(税込)

Tops 15,400円(税込)

Pants 16,500円(税込)

Tops 13,200(円(税込)

Pants 14,300(税込)

Cardigan 11,000(税込)

Tops 12,980円(税込)

Skirt 17,600円(税込)

Tops 12,650円(税込)

Pants 16,500円(税込)

■公開スケジュール

2026年5月7日(木)公開

OFFICIAL ONLINE STORE(https://lagunamoon.net/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:lm_260507_tanakamei*&pi=p_sp_lm_260507_tanakamei&aid3=lm_260507_tanakamei)

公式通販サイト「RUNWAY channel」(https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK030/?sort=rk+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:lm_260507_tanakamei*&pi=p_sp_lm_260507_tanakamei&aid3=lm_260507_tanakamei)



■田中芽衣(たなかめい)さんプロフィール

2000年1月28日生まれ。熊本県出身。

2014年にティーンファッション誌「Ranzuki」の専属モデルとして活動をスタートし、その後は数々のファッション誌で活躍。モデルとして同世代から高い支持を集める一方、女優としてもドラマや映画に出演するなど活動の幅を広げている。

ナチュラルで透明感のある存在感と抜け感のある表現力を強みに、ファッションシーンを中心に幅広く活躍。近年は結婚・出産を経て、より柔らかく奥行きのある魅力を備えた存在として注目を集めている。

Instagram(https://www.instagram.com/mei_tnk/)((https://www.instagram.com/mei_tnk/)mei_tnk(https://www.instagram.com/mei_tnk/))(https://www.instagram.com/mei_tnk/)

■LAGUNAMOON ブランドコンセプト



Renew myself

またひとつ、私の好きな私へ。

自分らしさを知っている人は、魅力的だ。

でも、自分らしさを決めつけない人は、もっと魅力的だと思う。



ラグナムーン。それは、いつもの着こなしや暮らしに

「ほどよい遊び心」と「さりげない個性」をプラスするブランド。

あなたの新しい魅力を、ファッションを通して引き出し、磨き、輝かせます。



凛としなやかに。時代の流れや、繊細な心の動きに合わせて

自らをアップデートするたび、新しい世界は開かれる。

ひとつ先のセンスと自信を身につけた、私の好きな私に近づく。

■LAGUNAMOON シーズンコンセプト

LAGUNAMOON 2026 SPRING

"Sheer Blooming"

やわらかな光を受けて、

内側からふわりと咲きこぼれるように。



肌にそっと触れる夏の空気と、

光をすかす繊細な素材が引き出すのは

飾らずに生きる女性のありのままの美しさ

フェミニンでありながら凛とした芯を宿し、

夏のリゾートに映える、洗練された清らかさとエレガンス。

ーSheer Blooming

曇りのないムードをまとう、新しい季節の始まりに。

■LAGUNAMOON オフィシャルサイト/SNS

Official online store(http://www.lagunamoon.net/)

Instagram （@lagunamoon_com）(https://www.instagram.com/lagunamoon_com/)

X(https://twitter.com/lagunamoon_com)

TikTok(https://www.tiktok.com/@lagunamoon_offcial)