1枚の絵のすべてがしりとりになる……!?『無限しりとりさがし』4/30発売

株式会社幻冬舎

株式会社幻冬舎（代表取締役社長：見城 徹／東京都渋谷区）は、アナログゲーム『無限しりとりさがし』（ゲームデザイン：高井 九、イラスト：uwabami）を、2026年4月30日（木）より全国発売致しました。

絵から早い者順で言葉を見つけてつなぐしりとりゲーム！

詳細を見る :https://www.gentosha-edu.co.jp/book/b674413.html

１枚の大きな絵から早い者勝ちで言葉を見つけて、しりとりでつないでいきます。言葉は、動作、状態、声や音など、いわゆる物じゃなくてもかまいません。観察力と想像力で言葉をさがすしりとりのゲームです。

2022年発売以降、累計45,000部越えのカードゲーム『無限まちがいさがし』（ゲームデザイン：高井 九）のシリーズ商品となります。

動きや様子、感情もOK！ 発想次第で言葉は無限!?

絵シートに黒い輪っかを落とし、輪っかの中からしりとりの最初の言葉をさがして言ったらスタート。全員で、絵シートから次のしりとりにつながる言葉をさがします。物の名前はもちろん、「あるく」「にぎやか」「ありがとう」「もぐもぐ」などでもかまいません。言葉を見つけた人はすばやく言って、その絵に自分の輪っかをおきます。しりとりをつづけて、いちばん早く自分の輪っか6枚をすべておききった人が優勝です。

大きな絵をみんなでワイワイ囲んで遊ぶから楽しい！

B３サイズの絵シートは表裏で4種入っているので、さまざまシーンで遊ぶことができます。シンプルなルールで子どもから大人まで世代を問わずに楽しめる、早い者勝負の新感覚のしりとりゲームです。

作者プロフィール

ゲームデザイン：高井 九（たかい・きゅう）

ゲームデザイナー／デザイナー。ゲームサークル「ひとりじゃ、生きられない。」代表。遊んだ後に心になにか残るゲームを目指して制作中。手がけたアナログゲームに『無限まちがいさがし』（幻冬舎）、『ようこそクレーンへ』（大創出版）、『カードゲーム貞子 呪いのカウントダウン（KADOKAWA）など多数。ゲームのアートワークにも携わる。

イラスト：uwabami（ウワバミ）

ムトウアキヒトとはらだかおるによる夫婦アートユニット。テレビ東京「シナぷしゅ」の人気コーナー「みんなのダンス」を手掛ける。著書に『私の赤さん』（Gakken）、 『みんなのダンス』（PHP研究所）、木下ゆーき【作】『はぶらしロケット』（Gakken）など多数。現在、娘と息子の子育てに奮闘中。

商品情報

【商品名】無限しりとりさがし

【ゲームデザイン】高井 九

【イラスト】uwabami

【発売日】2026年4月30日（木）

【価格】1,800円＋税

【販売場所】全国の書店・玩具店・雑貨店・ネットショップ

【対象年齢】5才～

【対象人数】2～6人

【プレイ時間】約20分

【セット内容】絵シート2枚（B3サイズ／両面使用）、輪っか42枚（厚紙／大21枚、小21枚）、輪っか用収納袋1枚、遊び方ガイド&言葉例

【パッケージサイズ】Ｈ150×Ｗ102×Ｄ28mm

【リリースに関するお問い合わせ】

株式会社幻冬舎

エデュケーション局

担当：佐藤

TEL 03-5411-6215 ／ FAX 03-5411-6217

E-mail: sato@gentosha.co.jp