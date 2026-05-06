UNDPアフリカ局長が来日-アフリカ・日本の戦略的パートナーシップ強化へ

国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所アフナ・エザコンワ 国連開発計画（UNDP）アフリカ局長

国連開発計画（UNDP）アフリカ局長（総裁補）のアフナ・エザコンワが、2026年5月12日から17日にかけて日本を公式訪問します。

現在、中東情勢をはじめとする地政学的リスクの高まりにより、世界の不確実性は一層増しています。その影響は地域を越えて広がり、アフリカや日本を含む各国・地域において、食料・エネルギー価格の上昇、サプライチェーンの混乱、財政制約の強まりといった形で経済に影響を及ぼしています。こうした状況は、グローバル経済の相互依存性の高さと、協調した対応の重要性を改めて浮き彫りにしています。

こうした中、国際協力と戦略的パートナーシップの重要性はこれまで以上に高まっています。日本は、従来の開発援助にとどまらず、共創やイノベーション、相互の経済的価値創出を重視した新たなアフリカとの関係構築を通じて、国際社会におけるリーダーシップを発揮する立場にあります。

TICADの流れを踏まえ、アフリカと日本の協力は、以下の分野を軸に一層深化しています：

強靭なサプライチェーンの構築と経済の多角化 投資機会の拡大と民間セクターの参画促進 デジタル化とイノベーション・エコシステムの推進 若者の参画と人材交流を通じた次世代リーダーの育成

UNDPは、政府、民間企業、学術機関、そして若手イノベーターをつなぐことで、こうしたビジョンの具体化を支えています。パートナーシップを実際の事業や成果へとつなげる「橋渡し役」として、拡張性のあるソリューションの創出に取り組んでいます。本訪問は、アフリカと日本の連携を日本のグローバル戦略の重要な柱としてさらに強化し、多国間協力の推進と持続可能な成長の実現に向けた機運を高めるものです。

滞在中、エザコンワ局長は、政府関係者、国会議員、開発パートナー、民間企業、大学関係者、若者リーダーらと幅広く意見交換を行い、多国間協力の意義やアフリカへの戦略的投資の重要性について発信します。

主な日程

AFRICONVERSE沖縄 2026年5月15日（金）｜JICA沖縄センター 多目的ホール

UNDPとJICAが共催するTICAD関連イベント「AFR ICONVERSE」を沖縄で開催します。保健分野のイノベーションや医療体制の強化、質の高い医療サービスへのアクセス向上に向けた実践的な連携の可能性を探ります。

琉球大学 特別講義 2026年5月15日(金)｜沖縄

平和・開発・イノベーションの関係性をテーマとした特別講義を実施します。沖縄返還の歴史的意義を踏まえつつ、地域の経験をグローバルな課題と結び付け、アフリカと日本の共創における若者の役割と可能性を考えます。

摸擬アフリカ連合（MAU）日本版 2026年5月17日（日）9:30～11:30｜上智大学 2号館（東京）

国際協力機構（JICA）および上智大学との共催により、「Ubuntu（ウブントゥ）：共生の精神のもと、若者が共に未来を創る」をテーマに開催します。日本とアフリカの学生が、アフリカ連合形式の交渉や政策議論、合意形成を実践するプログラムであり、若者の参画を「対話」から「実践」へと高める場となります。TICADにおける主要なユースプラットフォームとして、将来のアフリカ・日本関係を担う人材の育成を目指しています。