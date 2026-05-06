レビュー評価★4.0以上で購入検討が5割超低評価（★1～2）が目立つと3人に1人が購入を見送る結果に

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の20歳～60歳のネット通販利用者を対象に、「レビュー評価の数値」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、レビュー評価を確認する層は計90.5%となりました。

また、レビュー評価が★4.0以上であれば購入を検討する人が53.5%と半数を超える一方で、

低評価（★1～2）が目立つ場合には33.0%が購入を見送るなど、

レビューの数値が購買判断に影響している実態が明らかになりました。

そして、レビューが多い場合については「迷った経験がある」と回答した人が5割以上となり、情報量の多さが判断に影響を与える側面も見られました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_ecreview/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tips_ecreview)

■ 評価★4.0以上で購入検討が5割超

レビュー評価に対する意識を調査したところ、「★4.0以上であれば購入を検討する」と回答した人は53.5%となり、半数以上が一定以上の評価を購入判断の基準としていることが分かりました。

一方で、「特に基準はない」が20.0%、「評価はあまり気にしない」が8.0%となり

評価に左右されない層も一定数存在しています。

■低評価が目立つと購入見送りが最多に

レビューを見て購入をやめる理由として最も多かったのは「低評価（★1～2）が目立つ」で33.0%となりました。

次いで「ネガティブな内容のレビューがある」が28.5%と続いており、レビューの中でも特に低評価が強く意識されていることが分かります。

■レビュー数の多さは必ずしもプラスに働かない

レビューが多いことについては、「たまに迷う」が45.0%、「よくある」が8.5%となり、合計で5割以上が判断に迷うことがあると回答しました。

レビューは参考情報である一方で、情報量の多さが意思決定に影響を与える側面も見られます。

■ レビューがない商品でも検討対象には入る

レビューがない商品に対しては、「商品によっては購入する」が47.5%と最も多く、

「できれば避けたい」（25.5%）、「不安で購入を避ける」（14.5%）といった回答が合計で40.0%となりました。

レビューの有無は判断材料の一つではあるものの、それだけで購入可否が決まるわけではないことも分かります。

■ レビュー評価の“数値”が購買判断に影響

今回の調査から、レビューは多くのユーザーに参考にされているだけでなく、特に評価の数値が購買判断に影響している実態が明らかになりました。

一方で、レビュー数が多い場合には判断に迷うとする回答も見られ、情報量の多さが意思決定を難しくする側面もあることが示唆されます。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_ecreview/(https://alulu.com/media/tips_ecreview/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tips_ecreview)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 全国の20～60代のネット通販利用者

調査期間： 2026年4月28日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法： 各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 200名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

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■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tips_ecreview)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/