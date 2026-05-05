バーバリー、メットガラ2026に登場

バーバリー・ジャパン株式会社

バーバリーは、2026年のメットガラ「Fashion is Art（ファッションはアート）」において、シェール、ジェシー・ジョー・スターク、ロメオ・ベッカム、ロージー・ハンテ

ィントン＝ホワイトリーをゲストとして迎えました。4名はそれぞれのスタイルに対する独自のアプローチを反映した装いで登場しました。

シェール

シェール（左）とジェシー・ジョー・スターク（右）

ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー

ロメオ・ベッカム

バーバリーのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであるダニエル・リーは、次のように述べています。「メットガラは、自由な創造性が解き放たれる瞬間であり、個々のスタイルを称える場です。今年は、ゲストそれぞれがアートや歴史からインスピレーションを得ながら、衣服を通じて自身の個性をどのように表現するかという観点で、テーマを独自に解釈しています」

メットガラは、コスチューム・インスティテュートによる春の新作展の開幕を飾るイベントです。本年の展覧会「Costume Art」では、衣服と身体の関係性に焦点を当てています。バーバリーによる各ゲストのカスタムルックは、ファッションを通じて身体をひとつの芸術表現として提示し、絵画、写真、スタイルといった多様な芸術的要素を取り入れています。

メットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティテュートのための年次資金調達イベントであり、ファッションの可能性の定義を拡張してきた重要な役割を担っています。