芸術に触れる機会の少ない子どもたちに、食と音楽で支援の場を。「こども音楽食堂」正式始動へ

社会福祉法人さぽうとにじゅういち

社会福祉法人さぽうと21(https://support21.or.jp/)（理事長：蘭（あららぎ）信三＝上智大学名誉教授）は、一般社団法人パシフィックフィルハーモニア東京(https://ppt.or.jp/)（会長：日野洋一）と協働し、経済的困難などの理由により芸術に触れる機会が限られている子どもたちを主な対象として、プロのオーケストラメンバーによる音楽と食を提供するプロジェクト、「こども音楽食堂」を正式に始動いたします。

本事業は、34年以上にわたり難民をはじめとする外国ルーツの人々の自立支援に取り組んできたさぽうと21の支援ノウハウとオーケストラの芸術性を融合させ、多くの子どもたちの心身にプラスとなる機会を届けることを目的としています。無償で演奏家を派遣するとともに、軽食またはおやつを提供し、以下の活動を実施します。



本プロジェクトの実施にあたり、株式会社シルバーバックス・プリンシパル(https://silverbacks-principal.com/)より多額の活動資金をさぽうと21にご寄付いただきました。当法人は今後とも、本趣旨に賛同いただける協力者を広く募り、「こども音楽食堂」の継続的な活動につながるよう努めてまいります。



【具体的な活動】

- すでに運営している各地域のこども食堂や保育園、幼稚園などに、若干名のプロの器楽演奏者と、食事またはおやつを無償で届けする(10か所/月)。- 地域コミュニティの少し広いスペースで、同様のミニコンサートを開催する（2回/月）。- 約35人編成のオーケストラを、派遣する。すべて無償（4回/年)。- 発起人の協力を得るなどして、多くの賛同者や協力者の支援を得る。- 広報や募金活動に、力を注ぐ。- SDGｓの達成にも資する活動を継続する。

【本事業の背景と今後の予定】

- 従来のこども食堂では、生活困難な子どもたちの中に、外国ルーツのこどもも多く含まれている。3月7日に行われた試演コンサートには、さぽうと21で日ごろ学んでいるミャンマーやウクライナ出身の学習支援生（主に小学生）など数十名をはじめ、生活支援生（大学生）、教員、家族など、約60名が参加した。- 経済的に困難な状況にある子どもたちの未来につながるような、音楽と食に関するアイデアを、多くの方々から寄せてもらう。- さぽうと21として、募金に向けた広報活動の整備を行う。- 本企画の実施に向け発起人を選定し、より多くの賛同者を募る。- 2026年3月7日に、スタートアップのコンサートを試催(https://support21.or.jp/news/2026/02/27741/)した。- 2026年5月5日（こどもの日）に正式に開始する。- 3月7日のコンサートについては、朝日新聞（事前）(https://www.asahi.com/articles/ASV332PLPV33OXIE043M.html)、産経新聞（当日）(https://www.sankei.com/article/20260307-4XCALZUQWRDYTKY6JVFNZOSRXY/)、テレビ東京（当日ニュース）にて報道された。- 広報が直前となったにもかかわらず、終了後の説明会には、自治体関係者、各地の文化施設・ホール、大企業系財団等から7団体・約15名が参加し、関心の高さがうかがわれた。- 今後は、さぽうと21の従来の活動についても関心を持っていただけるよう、広報活動に努めていく。7月24日（金）～26日（日）、文化と創造力が交差するプレゼンテーションステージ「WITH HARAJUKU」(https://withharajuku.jp/)(東京都渋谷区神宮前1-14-30)にて、パシフィックフィルハーモニア東京との共催による「こども音楽食堂 ～ Supported by WITH HARAJUKU～」を開催します※。オーケストラの生演奏が、夏休みシーズンのWITH HARAJUKUを豊かな音色で彩ります。「こども音楽食堂」の今後の活動に関しては、さぽうと21ウェブサイト（https://support21.or.jp/）にて順次公開いたします。※掲載内容は現時点の情報であり、今後変更となる場合があります。

＜寄付のご案内＞

上記「子ども音楽食堂」の趣旨にご賛同いただける皆さまより、ご寄付を賜りますようお願い申し上げます。詳しくは、さぽうと21のウェブサイト（https://support21.or.jp/donation/）をご覧ください。

「こども音楽食堂」に関するお問い合わせなどは、以下にご連絡ください 。

こども音楽食堂担当（柳瀬・山崎）

社会福祉法人さぽうと21

〒141-0012 品川区上大崎2-12-2 ミズホビル ６F

TEL 03-5449-1331 （10:00-18:00 ※土日、祝祭日を除く）

Email : s21kodomo@support21.or.jp

■社会福祉法人さぽうと21について

社会福祉法人さぽうと21は、日本に定住するインドシナ難民、条約難民、中国帰国者、日系定住者及びその子弟などの自立を支援する団体です。インドシナ難民の日本への定住支援を目的として1979年に設立された「インドシナ難民を助ける会」（現・AAR Japan [認定NPO法人難民を助ける会]）の事業を引き継ぎ、1992年に社会福祉法人として設立されました。

■ 一般社団法人パシフィックフィルハーモニア東京について

1990年設立。飯森範親音楽監督のもと、クラシックを軸にオペラ、バレエ、さらにはアニメやゲーム音楽まで多彩なジャンルの演奏を展開。2018年からは練馬区での定期演奏会を開始。子どもたちに音楽を届ける活動を重視し、オーケストラならではの響きと調和の姿を伝えるべく、地域や教育現場に寄り添った地道な演奏活動を積み重ねている。