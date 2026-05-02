歴史の息吹と「ととのい」の融合。NOTEリノベーション＆デザイン（NIPPONIA）とサウナインが資本業務提携を締結

サウナイン株式会社※NIPPONIAより提供

全国で歴史的建築物を活用した宿「NIPPONIA」を展開するNOTEグループの100%子会社である株式会社NOTEリノベーション＆デザイン（本社：兵庫県丹波篠山市、代表取締役：藤原 岳史、以下「NOTE R&D」）と、サウナを軸とした新たなライフスタイルを提唱するサウナイン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久田 一男、以下「サウナイン」）は、歴史的資源の利活用促進と地域経済の活性化、ならびに高付加価値なウェルネス観光の共創を目的とし、資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

■ 提携の背景：歴史を「守る」から、心身を「再生する」場所へ

NOTEグループは、消えゆく古民家や歴史的建築物を「土地の記憶を留める資産」として再生し、その土地の日常を旅する体験「NIPPONIA」を日本各地で展開してきました。

一方、サウナインは、サウナを単なる温浴施設ではなく「心身を整え、感性を研ぎ澄ます文化的装置」と定義。建築設計の知見を活かした高付加価値なサウナ体験をプロデュースし、日本のサウナ文化を世界基準のウェルネスへと引き上げてきました。

人口減少や空き家問題が深刻化する地方において、今求められているのは、単なる宿泊機能を超えた「その場所へ行く明確な動機」です。両社は、歴史的建造物が持つ「時間の深み」と、サウナがもたらす「究極の解放感」を掛け合わせることで、地域に新たな人流と経済循環を生み出すべく、本提携に至りました。

■ 主な業務提携・共同事業の内容

■ 提携にあたっての想い

NIPPONIAより提供NIPPONIAより提供- 「NIPPONIA」における「コンテクスチュアル・サウナ」の開発その土地の歴史的景観や文脈（コンテクスト）を尊重した、世界に類を見ないサウナ体験を共同開発します。・建築的調和： 築100年を超える古民家や蔵の構造を活かしつつ、最新のサウナ工学を導入。・五感の地域化： 地域の薪（薪サウナ）、地元の薬草を用いたロウリュ、湧き水を利用した水風呂など、その土地の資源をダイレクトに感じる設計。- 「現代版・湯治」としてのウェルネス・ツーリズムの確立サウナを起点として、地域の食・農・自然を繋ぐ滞在プログラムをプロデュースします。・デジタルデトックス： 歴史ある静謐な空間でのサウナを通じ、現代人のストレスをリセットする滞在プランの提供。・地域一体型体験： サウナ後の「サ飯（サウナ飯）」として地産地消の料理を提供するなど、周辺施設との連携を強化。- 未利用資産の付加価値最大化これまで活用が難しかった小規模な蔵や離れ、納屋などを、プレミアムなプライベートサウナとして再生。施設全体の稼働率向上と、客室単価の引き上げ（高付加価値化）を実現します。アースガーデンリゾート サウナイン東京奥多摩サウナイン新潟妙高高原

サウナイン株式会社 代表取締役 久田 一男

「NIPPONIA様が展開する、その土地の物語に深く潜るような宿泊体験に、サウナという『感覚を研ぎ澄ます儀式』が加わることで、旅の体験は完成します。サウナは土地の個性を引き出す最高の触媒です。古民家から立ち上る蒸気とともに、日本が世界に誇れる新しいウェルネスの形を、ここから発信していきます。」

■ 会社概要

【サウナイン株式会社】

所在地： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-6-14

事業内容： サウナ施設の企画・プロデュース・運営、建築デザイン、地域活性化コンサルティング

URL： https://www.sauna9.com/