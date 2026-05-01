ファッション×ビューティー×フードを通じて 新しい価値と魅力に出会える、体験型スタジオ「WHITE ROOM」開催します

株式会社move

株式会社move（代表：植田千尋）は、「Great Hours（グレートアワーズ）」と共同でファッション・ビューティー・フードを軸とした体験型スタジオ「WHITE ROOM」をリリース。ファッション・ビューティー・フードを通じて新しい価値と魅力に出会える体験型スタジオを展開します。

2026年5月2日（土）に第2回となる「スペシャルトークイベント」として、スタイリスト井嶋一雄氏とヘアメイクアップアーティスト吉川清海氏を迎え、対談形式で実施いたします。

なお、第1回は満席での開催となり、来場者から高い評価をいただきました。

第１回目の様子。メイクとファッション、ヘアスタイリング。それぞれのプロが、会場から選ばれたモデルへ即興で対応し、ショーのような空間が繰り広げられました。スタジオからは参加者による質問も活発にとび、プロからメイクやファッション、スタイリングのコツをくまなく学べる時間となりました。

本イベント(5月2日開催)では、ファッション・音楽・カルチャーの分野で長年にわたり第一線で活躍してきたお二方による対談を通じ、これまでのキャリアや創作の背景、そして現代における「自らの選択」というテーマについて深掘りします。

井嶋氏は、布袋寅泰、高橋一生、小雪、斎藤工などのスタイリングを手掛け、40年以上にわたり第一線で活躍。音楽とファッションを横断する独自の視点で、世代を超えた支持を集めています。

吉川氏は、佐野元春、YMO、ストリートスライダース、忌野清志郎、篠原涼子ら数多くのアーティストのヘアメイクを担当し、現在も第一線で活躍。写真家としての表現活動も注目されています。

また、来場者参加型のプログラムとして、参加者にお持ちいただいた普段の服やコスメアイテムをもとに、その場でスタイリング・メイクのアドバイスを行う実践型コンテンツとなります。プロフェッショナルの思考や技術に直接触れることができる、貴重な機会を提供します。

さらに会場では、オーガニックコスメの展示販売、ヴィーガンバーガーおよびナチュールワインの提供に加え、井嶋氏によるブランド「Mendrill」、スタイリスト望月唯による空調服ブランド「RICO AIR FAN」の販売も予定しており、ファッション・ビューティー・フードが融合した空間を創出します。

■開催概要

日時：2026年5月2日（土）

開場：13:00（フード・物販開始）

トークセッション：14:00～17:00

会場：東京都渋谷区恵比寿

参加費：4,500円

■参加方法

お申し込みはこちら

https://peatix.com/event/4960564

スタイリングやメイクのアドバイスを希望される方は、私服やコスメ・メイクツールをご持参ください。

■登壇者プロフィール

▽井嶋一雄（STYLIST）

https://www.instagram.com/kazijima32/

80 年代のバンド活動や、英LONDONでの経験などを経て、スタイリストの道へ。音楽に関わった経験と、ファッションルールを熟知した洗練されたスタイリングは、老若男女問わず支持を集める。 広告、ファッション誌、TV、映画、ミュージシャン衣装まで多岐に渡りスタイリングを手掛け、キャリアは 40年を越 える。

ステージ 4 と宣告された癌から復活を遂げ、オリジナルブランド『Mendrill』をスタートさせるなど、現在も幅広く活動中。

▽吉川清海（HAIR＆MAKEUP ARTIST）

https://www.instagram.com/mrkiyomi/

1982年ファッション誌を媒体にヘア＆メイクアップアーティストとして活動を開始。YMOとの仕事をきっかけに多数のミュージシャンの方々とご縁をいただき現在も活動中。1994年本業のメイクの傍ら、BINGO BONGOのメンバーとしてKyoon SONYからデビュー。

2014年富士北麓の文化のチアアップの必要性を感じ、サイクルイベント「VIKING」主催。

2019年、健康とモチベーション世代間の共通言語として四谷に「茶室2.0」設置。

最近の活動は、佐野元春 & THE COYOTE BANDの専属ヘアメイクの活動の傍ら、特にSNSでの発表用に写真の撮影を依頼され、カバー写真にも採用されている。（写真家でのアーティスト名は、mrkiyomi）

▽「WHITE ROOM」とは

ファッション×ビューティー×フードを通じて新しい価値と魅力に出会える体験型スタジオ。

体験 × 実践 × コミュニティを通じて世の中に新しい価値を提供。

■運営

▽株式会社move 代表 植田千尋

https://www.instagram.com/chihironn.ronn

フファッション・ビューティー・フードを通じて新しい価値と魅力に出会える体験型スタジオを展開。

これまで延べ1,000名以上のキャリア・ライフデザイン支援を実施。

本イベントは、キャリアや表現の可能性を広げたい方、そして自分らしい選択を見つめ直したい方に向けた、新しい気づきと出会いの場を提供します。





【問い合わせ先】

イベント内容や詳細については、株式会社moveのHPにご連絡ください。

https://www.movehc.com/contact/











