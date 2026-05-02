【歌舞伎の物語を香りに】「第四回神谷町小歌舞伎」中村橋之助ら三兄弟と中村橋吾による限定コラボ精油が誕生

ここ株式会社

「想い」を「香り」で表現するアロマディフューザーブランド「Lovaroma（ラバロマ）」（運営：ここ株式会社、本社：東京都）は、歌舞伎俳優の中村橋之助・福之助・歌之助の三兄弟による自主公演「第四回神谷町小歌舞伎」の開催を記念し、出演者でありモダンアーティスト・大々叶としても活動する中村橋吾氏との共同企画によるスペシャルコラボレーション商品を会場ロビーにて数量限定販売いたします。

■ コラボレーションの背景：言葉を超えた「感情」の共有

Lovaroma Emotions(https://store.lovaroma.jp/collections/lovaroma-emotions) は、作品に込められた「感覚・感情」を香りで表現し、受け手に届けるプロジェクトです。 今回、伝統を守りながらも新たな挑戦を続ける「神谷町小歌舞伎」の情熱に共鳴し、舞台上で繰り広げられる演目の世界観や、役者がまとう空気感を「香り」として閉じ込める試みが実現しました。観劇の感動を自宅でも呼び起こし、日本の伝統文化を五感でより深く楽しむための新しい形をご提案します。

■ 第四回神谷町小歌舞伎：三兄弟が挑む“酒尽くし”の二演目

第四回となる今年の公演では、河竹黙阿弥による世話物狂言の名作『魚屋宗五郎』と、狂言から生まれた笑いあふれる歌舞伎舞踊劇、猿翁十種の内『悪太郎』。いずれも「お酒」がキーワードとなる“酒尽くし”の構成。毎回工夫が凝らされるメインビジュアルは、二演目ともにお酒がキーワードであることにちなみ、「※お酒を与えないでください。」というキャッチコピーを採用。絵画「最後の晩餐」をモチーフに、神谷町小歌舞伎メンバーが全員集結した圧巻のビジュアルとなっています。

第四回 神谷町小歌舞伎 「お酒」と「最後の晩餐」をモチーフにしたメインビジュアル

■ コラボ精油：「お酒」をテーマに、物語を封じ込めた香り

神谷町小歌舞伎コラボブレンド「キリッと酔いどれ」- コンセプト：ひのき舞台の静寂と、一献の酒のキレ。芸の余韻がふわりと残る。- キーワード： 酒、キレ、余韻、魚屋宗五郎、悪太郎- 背景：ひのき舞台の静寂に、一献の酒のキレ。芸の余韻がふわりと残る。幕が上がる瞬間のひのき舞台を思わせる清々しさに、演目『魚屋宗五郎』や『悪太郎』の鍵となる「お酒」の鋭いキレを、レモンとゆずの刺激で重ねました。名門・成駒屋が守り続ける芸の華やかさをネロリで、舞台の幕が閉まったあとの温かな感動を、甘くウッディな残り香に託しています。- 使用精油：ひのき、ティートリー、レモン、アミリス、ゆず、ネロリ- 価格：5,800円（税込） ※限定コラボポストカード付き

■ 制作エピソード：檜が立ち上がり、香りが物語を語り出す

「神谷町小歌舞伎の世界観を香りに落とし込みました。試作品を手にした瞬間、檜（ひのき）がふっと立ち上がり、香りが物語を語ってくれています 。選定の際は直感と余韻を大切にし、私たちが挑む『舞台の記憶を香りとして』を軸に、一つひとつ丁寧に向き合いました 」（神谷町小歌舞伎運営様より）。

■ 企画に期待すること

「香りという新たな感覚を通して、神谷町小歌舞伎の作品世界がより立体的に広がることを期待しています。視覚や聴覚に加え、嗅覚からも物語に触れることで、観る方それぞれの内面に深く響く体験になるはずです。本企画が、舞台芸術の可能性をひらき、記憶に残る新しい鑑賞体験へとつながることを願っております。」（神谷町小歌舞伎運営様より）。

■ 中村橋吾（大々叶）氏 アーティストコラボ精油シリーズ

第四回、神谷町小歌舞伎公演にて岩上典造役を勤める中村橋吾（大々叶）氏の芸術性と共鳴した「Lovaroma Emotions」シリーズ

中村橋吾（大々叶）氏

■ 中村橋吾（成駒屋）／ モダンアーティスト：大々叶

歌舞伎役者として舞台に立つ傍ら、モダンアーティスト「大々叶（だいだいかのう）」として、『社会問題に挑む「かぶき者」』の精神で多岐にわたる表現活動を行っている。

1.くいしばり - KUISHIBARI ／ 中村橋吾（大々叶）氏コラボ商品2.愛・ことば - AI KOTOBA ／ 中村橋吾（大々叶）氏コラボ商品3.知ら梅 - SHIRAUME ／ 中村橋吾（大々叶）氏コラボ商品

大々叶氏 コラボ商品・アーティスト詳細(https://store.lovaroma.jp/collections/artist-daidaikano)

■「第四回神谷町小歌舞伎」公演・商品販売情報

日程（全4公演を予定）

5月1日(金) 夜の部16:00～16:00～

5月2日(土) 昼の部-11:00～12:00～夜の部16:00～16:00～

5月3日(日) 昼の部-11:00～12:00～

■会場：浅草公会堂

■主催・制作：有限会社スプリングフィールド

■協力：松竹株式会社

■公式Instagram：@shokabuki_kamiyacho

■公式X（旧：Twitter）：@_shokabuki

■コラボ商品販売情報：神谷町小歌舞伎コラボブレンド「キリッと酔いどれ」、大々叶氏とのコラボブレンド3商品を、浅草公会堂 会場ロビー講演前後にて数量限定販売。

■ 企業・ブランドの「想い」を形にする、Lovaromaの「OEMサービス」

ここ株式会社では、本コラボレーションのように、特定のコンセプトや物語を「香り」という形に昇華させるアロマ製品のOEMサービスを展開しています。

- コンセプトを香りに変換：ブランドの背景、作品のストーリー、空間のイメージなど、言葉にならない「想い」を熟練の調香技術で100%天然由来のエッセンシャルオイルへと具現化します。- 小ロットからの柔軟な対応：今回の会場限定販売のようなイベント用オリジナルグッズから、ホテル・サロンの空間演出、法人ギフトまで、規模に応じた最適なプランをご提案いたします。- デザイン・パッケージ提案：中身の香りだけでなく、インテリアプロダクトとしての美しさを追求してサポート。空間の質を格上げするプロダクトを共創します。

Lovaromaは、香りを通じて新たな価値や物語を届けるパートナーとして、企業・アーティストの皆様の表現を支援いたします。お気軽にご相談ください。

Lovaromaの「OEMサービス」について(https://store.lovaroma.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

社名：ここ株式会社（KO:KO Inc.）

代表：折居

Email：info@ko-ko.co.jp

Lovaroma公式オンラインストア：https://store.lovaroma.jp