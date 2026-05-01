GWは“見る砂丘”から“遊ぶ砂丘”へ。鳥取砂丘で楽しむ絶景アクティビティ

鳥取県

日本海を望む雄大な景観で知られる鳥取砂丘では、ゴールデンウィークのおでかけ需要に合わせ、砂丘ならではの多彩なアクティビティを楽しむことができます。鳥取砂丘ビジターセンター公式サイトでは、フォトガイドツアー、サンドボード、砂丘ヨガ、ファットバイク、パラグライダー、らくだ乗り体験、砂丘セグウェイ、砂像づくり体験、砂絵体験、浦富海岸エリアのマリンアクティビティなどが紹介されています。

鳥取砂丘の魅力は、ただ眺めるだけではありません。砂の斜面を滑り降りる爽快感、日本海を望みながら空を舞う非日常感、極太タイヤの自転車で砂地を走る体験、らくだに乗って異国情緒を味わう時間など、ここでしか撮れない写真、ここでしか味わえない体験がそろっています。GWのおでかけ企画、親子旅、体験型観光、SNS映えスポット、アウトドア特集の取材先として、ぜひ鳥取砂丘をご検討ください。

【アクティビティ1】日本海を望む“金色のゲレンデ”を滑る、サンドボード

鳥取砂丘の代表的な体験のひとつが、砂の斜面をボードで滑り降りるサンドボードです。鳥取砂丘サンドボードスクール事業部では、国立公園である鳥取砂丘で、サンドボードやサンドスライダーを楽しめる体験を実施しています。約30度の斜面を滑り降りるスピード感が魅力で、サンドスライダーは親子で一緒に楽しめる点もGW向きです。

【アクティビティ2】砂丘と海を空から楽しむ、パラグライダー

鳥取砂丘では、パラグライダー体験も楽しめます。ゼロ パラグライダー スクールは、初心者や運動が苦手な方にも対応する体験として紹介されています。障害物のない砂丘に着地でき、風向きに合わせて練習斜面を選べることも特徴です。半日スクールでは、午前・午後の部が設定されており、機材一式のレンタル代を含むコースとして紹介されています。

【アクティビティ3】砂の上を走る非日常感、ファットバイク

極太タイヤのファットバイクで砂地やビーチサイドを走る体験も、鳥取砂丘ならではのアクティビティです。Camel Cycle Clubでは、国立公園である鳥取砂丘を自転車で走るツアーを実施しており、砂の上も走れるファットバイクで雄大な景色の中を駆け抜ける体験ができます。インストラクターのレクチャーがあるため、初めての方でも参加しやすい点が特徴です。

【アクティビティ4】鳥取砂丘ならではの定番人気、らくだ乗り体験

鳥取砂丘といえば、らくだ乗り体験も外せません。らくだ屋では、日本でも珍しい、本物のらくだにまたがって周辺を歩く体験ができます。ます。鳥取砂丘の景観とらくだの組み合わせは、異国情緒があり、写真・映像ともに強い訴求力があります。なお、雨天・強風などの悪天候時は営業休止となる場合があり、GW期間中はらくだの疲労度の関係で、お子様のみの乗車となる場合があります。

【アクティビティ5】広大な西側エリアを巡る、砂丘セグウェイ

鳥取砂丘では、オフロード用セグウェイで砂丘を巡る「砂丘セグウェイ」も楽しめます。公式サイトでは、全長約6.5キロのコースを周遊しながら、標高の高い絶景ポイントや観光客の少ない西側エリアなどを楽しめる内容として紹介されています。セグウェイジャパン公認インストラクターによるレクチャーがあり、砂丘ガイドや鳥取観光マイスターの資格を持つインストラクターが案内する点も、体験価値の高いポイントです。

【アクティビティ6】SNS時代の砂丘観光、フォトガイドツアー

鳥取砂丘をガイドと巡りながら、スマートフォンで印象的な写真を撮影できるフォトガイドツアーもあります。ガイドが砂丘の穴場的スポットを案内し、思い出に残る写真を撮影。撮影データは解散時に渡されるため、現地からSNS投稿につなげやすい体験が可能です。