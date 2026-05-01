親子で自然体験！　北アルプスを望む長野県安曇野・明科　環境に寄り添うアウトドアイベント参加者募集

信濃毎日新聞株式会社

長野県安曇野市明科地域で、親子が一緒に自然環境に寄り添い、向き合い方を学ぶ「安曇野市明科地域アウトドアミーティング 夏プログラム」が2026年6月6日（土）、7日（日）に開催されます。長野県内外からの参加者を募っており、テント泊、バーベキュー、清流川下りなど、盛りだくさんのアクティビティが体験できます。

充実の2日間の体験をリーズナブルに提供

大人1名あたり5,000円（税込）で、夕食・朝食代、キャンプ用品やライフジャケットなどのレンタル代、保険料まで全て込み。小中高生は無料です。テント設営、焚火、朝食クッキング、バーベキューワークショップ、川下り体験、河川清掃と、通常はそれぞれに費用が必要な体験が次々と待っています。

学びながら遊ぶ「Leave No Trace」

プログラムの軸となるのは、環境倫理プログラム「Leave No Trace（リーブノートレース）」。自然への負荷を最小限に、アウトドアの痕跡を残さない楽しみ方を実践的に学びます。自然に囲まれた公園での体験だからこそ、周囲の環境や他者への配慮が大切になります。遊びながら自然を守る行動を身につけることで、親子の絆も深まります。

龍門渕公園を舞台に、贅沢な自然体験

会場は北アルプスを望む犀川沿いの龍門渕公園。花菖蒲が見ごろを迎える初夏に、地元産食材を使ったバーベキューや清流での川下りを楽しみ、テント設営などのキャンプ体験、リバークリーン体験を通じて自然環境と向き合います。信州バーベキュー協会や18年の実績を持つ川下り事業者（あめんぼう）など、プロの協力により、安全で質の高い体験が実現します。

小学生以上の親子・ファミリー10組限定

対象は小学生以上の親子・ファミリー10組（最大30名程度）。応募多数の場合は抽選となります。テント設営やクッキング、夜間テント泊、清流川下りなど、適度な体力が必要ですが、必要な装備はほぼレンタル可能。初心者でも安心です。

今から応募を！締め切りは5月18日

応募締め切りは2026年5月18日（月）。抽選結果は5月20日（水）頃に通知されます。長野県外からの応募も歓迎します。この夏、家族で環境を思いやるアウトドアの魅力に目覚めてみませんか。

詳細・ご応募はこちら(https://mktg.shinmai.co.jp/azumino-akashina-outdoor)（アンケートにご協力いただきお申し込みください）

キャンプ体験や焚火を通じてLNTを学びます安曇野産食材を使ったバーベキューワークショップ安曇野清流川下りを楽しみ、リバークリーン体験で川の環境と向き合います

【問い合わせ】

運営事業者：信濃毎日新聞社 ビジネス開発部

Tel. 026-236-3339（平日9時～17時）

Mail newbiz@shinmai.co.jp

イベントWEBサイト(https://mktg.shinmai.co.jp/azumino-akashina-outdoor)

主催：安曇野市政策経営課