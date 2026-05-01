いつものお買い物で更にお得にポイントゲットのチャンス！5月スタートのキャンペーンを紹介！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード&グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリの決済手段「コメリカード」会員様特典として、2026年5月から新たに期間限定キャンペーンをスタートしましたので、ご紹介いたします。

開催中のキャンペーン特集ページはこちら https://www.komeri.com/contents/campaign/

5月スタートの新規キャンペーン

花王×コメリ共同企画 エコスマイルキャンペーン

期間中、「コメリのアプリ」からエントリーして対象商品を1レシートあたり税込1,500円を1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2026年5月1日(金)～2026年6月30日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2605_kao/?aaprid=260501

小林製薬×コメリ共同企画 ポイントキャンペーン

期間中、「コメリのアプリ」からエントリーして対象商品を1レシートあたり税込1,200円を1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2026年5月1日(金)～2026年6月30日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2605_kobayashi/?aaprid=260501

アース製薬×コメリ共同企画 モンダミンポイントキャンペーン

期間中、「コメリのアプリ」からエントリーして対象商品を1レシートあたり税込1,000円を1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2026年5月1日(金)～2026年6月30日(火)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2605_earth/?aaprid=260501

フマキラー×コメリ共同企画 住急番 シロアリ防除ポイントキャンペーン

期間中、シロアリ防除サービスを見積依頼いただいた後、ご成約のお客様に、もれなく5,000ポイントプレゼント。

対象期間：2026年5月1日(金)～2026年6月30日(火)

対応エリア：宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・兵庫県

https://www.komeri.com/contents/jukyuban/termite/?aaprid=260501

フマキラー×コメリ共同企画 住急番 排水管洗浄キャンペーン

期間中、お申込みで1,000円引き。同時に、無料床下点検を実施。

対象期間：2026年5月1日(金)～2026年6月30日(火)

https://www.komeri.com/contents/jukyuban/drain_pipe/?aaprid=260501

住急番 庭木の手入れポイントキャンペーン

期間中にお見積依頼いただいた後、ご成約のお客様に通常ポイントに加え、ご注文金額税込100円につき、3ポイントプレゼント。

対象期間：2026年5月1日(金)～2026年6月30日(火)

https://www.komeri.com/contents/jukyuban/01_niwaki/?aaprid=260501

※詳細につきましては各キャンペーンページをご確認ください。

※本キャンペーンはコメリカードまたは、アクアカード会員様限定のキャンペーンとなっております。

※ポイント付与、商品ご発送の時期はキャンペーンにより異なります。詳しくは各キャンペーンページをご確認ください。

開催中のキャンペーン特集ページはこちら

https://www.komeri.com/contents/campaign/?aaprid=260501

コメリカードやアクアカードでご購入いただくと、通常購入時のポイントとは別に、さらにポイントがもらえるお得な商品をご紹介します。

https://www.komeri.com/shop/pg/1005024101/



コメリカード新規ご入会キャンペーン実施中！もれなく最大2,000ポイントプレゼント！

https://www.komeri-card.com/campaign_20nyuukai/

オンラインでお申込み可能です。

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。



コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。



「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。



私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。



オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/



＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年4月30日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26