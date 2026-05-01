SNS総フォロワー140万人の人気韓国キャラクター「カムンとアント」日本初のPOPUP開催が決定！

株式会社コンテンツセブン

SNS総フォロワー140万人の韓国キャラクター「カムンとアント」の日本で初めてのPOPUPの開催が決定しました！

場所は有楽町マルイの1階カレンダリウムF01/F02で、5月8日（金）～21日（木）までの2週間の開催です。

エコバッグやポーチ、傘などのグッズはもちろん、今回のPOPUP限定のアクリルキーホルダーも用意しております。

また、今回は物販のPOPUPだけではなく、コラボドーナツとコラボドリンクが楽しめるコラボカフェ「はぁとのドーナツ屋さん」も同時開催！（テイクアウト専門です）

「カムンとアント」に浸れる特別な14日間をぜひお楽しみください！

※5月8日、5月9日、5月10日の3日間は予約制となります。（予約スタート：5月3日20：00～）

予約サイトリンクは4月30日21：00にカムンとアントのInstagram日本アカウントにてお知らせします。

◆開催概要

カムンとアント First POP-UP in TOKYO

開催期間：2026年5月8日（金）～2026年5月21日（木）の14日間※最終日は18時に終了となります。

開催場所：有楽町マルイ 1階 カレンダリウムF01/F02

内容：オリジナルグッズの物販ならびに数量限定コラボドーナツ、数量限定コラボドリンクの販売

注意事項

・グッズ、飲食物は数量限定となります。特にコラボドーナツ、限定アクリルキーホルダーは早期に売り切れる可能性がございますので、お早めにお買い求めください。

・5月8日（金）、5月9日（土）、5月10日（日）の3日間は事前予約制となります。

（予約スタート：5月3日（日）20：00～）

予約サイトリンクは「カムンとアント」Instagram日本アカウントにてお知らせします。

◆「カムンとアント」について

「はぁとのドーナツ屋さん」も同時開催！数量限定！今回のPOPUPだけの限定グッズも展開予定！

「カムンとアント」は韓国在住のkkamangさんが2023年から展開するキャラクター。カップルの日常を描いたコンテンツがMZ世代の共感を呼び、Instagramのフォロワー数は約74万人、TikTokのフォロワー数は約66万人を突破。再生回数1,000万回を超えるコンテンツも多くあります。

見ていて微笑ましくなるカップルのやり取りに、韓国のみならず世界中にファンが急増しています。

日本では韓国ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「マイディアミスター～私のおじさん～」などの配給で韓国エンターテイメントを日本に広げている株式会社コンテンツセブンがマスターライセンスを取得し展開をスタートしました。

＜公式SNS＞

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/kkam_ang_jp/

公式Instagram（깜앙）:https://www.instagram.com/kkam__ang/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@real_kkam__ang

＜公式LINEスタンプ＞

LINEスタンプ：https://store.line.me/search/ko?q=kkam__ang

＜ライセンスに関するお問い合わせ窓口＞

株式会社コンテンツセブン MD事業部

t.watanabe@contents7.co.jp

※画像掲載時は著作権表記を必ずお願いいたします。

(C)Kkam__ang

◆有楽町マルイについて

有楽町駅の目の前という屈指の好立地に位置する有楽町マルイ。

その利便性からファッションや雑貨、コスメのみならず、キャラクターやアニメのPOPUPなど多種多様なショップが揃う商業施設です。

東京駅からも近いことで海外の方も多く、幅広いお客様から愛されています。ぜひこの機会に有楽町マルイを訪れてみてください。

【有楽町マルイ】

住所 東京都千代田区有楽町2-7-1

営業時間 11：00～20：00