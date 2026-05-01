施術用オイルの安全基準を現場から問い直す――株式会社ウェルフィット、東京本部校での第2回製品評価会を開催。7名のバザルト認定セラピストが新オイルを審査
現場のセラピストが「審査員」になる――東京本部校・第2回品評会レポート
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準が「価格」や「選択などのしやすさといった使い勝手」に委ねられてきました。成分において、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国4都市で順次開催しています。
第1回名古屋会場（2026年4月17日・9名参加）に続き、2026年4月30日、東京本部校にて第2回品評会が開催されました。バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト7名が参加し、新たに開発した「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、施術に使用しながら審査しました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルで、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348429/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348429/images/bodyimage2】
「早く発売してほしい」――東京会場から生まれた確かな手応え
品評会では、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について学ぶ勉強会からスタート。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準、そして「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が深く納得した様子でした。
また今回の品評会でも、現在提供中のシュガースクワランオイルとサメスクワランオイルを実際に比較する機会を設けました。参加セラピストが両方を手に取り、施術にも実際に使用。その結果、サメスクワランオイルは前製品と比較してさらに伸びがよく、使い勝手の良さについても複数のセラピストから高い評価が寄せられました。
参加セラピストからは「商材についてきちんと学べる場があることが嬉しい」「発売前に実際に使えるこの機会がすごく良かった」「早く発売してほしい」という声が相次ぎ、正式リリースへの期待が東京会場でも一層高まる結果となりました。
株式会社ウェルフィットは今後、大阪・福岡の2都市でも順次品評会を開催し、全会場のセラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、お客様の信頼を高める商材を提供していきます。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準が「価格」や「選択などのしやすさといった使い勝手」に委ねられてきました。成分において、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国4都市で順次開催しています。
第1回名古屋会場（2026年4月17日・9名参加）に続き、2026年4月30日、東京本部校にて第2回品評会が開催されました。バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト7名が参加し、新たに開発した「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、施術に使用しながら審査しました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルで、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
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「早く発売してほしい」――東京会場から生まれた確かな手応え
品評会では、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について学ぶ勉強会からスタート。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準、そして「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が深く納得した様子でした。
また今回の品評会でも、現在提供中のシュガースクワランオイルとサメスクワランオイルを実際に比較する機会を設けました。参加セラピストが両方を手に取り、施術にも実際に使用。その結果、サメスクワランオイルは前製品と比較してさらに伸びがよく、使い勝手の良さについても複数のセラピストから高い評価が寄せられました。
参加セラピストからは「商材についてきちんと学べる場があることが嬉しい」「発売前に実際に使えるこの機会がすごく良かった」「早く発売してほしい」という声が相次ぎ、正式リリースへの期待が東京会場でも一層高まる結果となりました。
株式会社ウェルフィットは今後、大阪・福岡の2都市でも順次品評会を開催し、全会場のセラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、お客様の信頼を高める商材を提供していきます。
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