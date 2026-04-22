ベトジェット、優れた排出効率で東南アジアをリード
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347703/images/bodyimage1】
(東京, 2026年4月22日) - ベトジェットは、世界的な航空データおよび分析プロバイダーであるシリウムによる「2025年世界航空会社排出効率ランキング」において、東南アジア路線における排出効率が最も高い航空会社として選出されました。これは、同社が地域内で最も効率的かつ持続可能な航空会社であることを裏付けています。
このランキングは、シリウムの「EmeraldSky」手法に基づき、有効座席キロあたりのCO2排出量(CO?/ASK)を主要指数として算出されています。これは航空会社が、運航する提供座席数に対してどれほど燃料を消費しているかを示す指標です。レポートによると、ベトジェットは64.5グラム CO?/ASKを記録し、シンガポール航空(66.7グラム)およびライオン・エア(67.1グラム)を上回り、東南アジア域内を対象としたランキングで首位を獲得しました。
また、このランキングは東南アジア域内で完結するフライトの排出性能を比較したものであり、短距離・中距離路線が中心となるため、燃料効率の最適化が難しい条件となっています。そのような条件下で最も低い排出強度を維持している点は、機材構成、ネットワーク設計、搭乗率管理に至るまで、バリューチェーン全体にわたる運用最適化能力の高まりを示しています。
ベトジェットの排出効率を支える重要な要素の一つとして、次世代機材の導入が挙げられます。同社はエアバスA320およびA321型機シリーズを運航しており、最新の「neo」型機は、従来機と比較して約15%から20%の燃費改善を実現しています。地域内でも比較的若い機材構成を有することで、フライト一回あたりの燃料消費およびCO2排出量の最適化を図っています。機材への投資に加え、SkyBreatheといったフライトデータ分析プラットフォームや、SFCO?といった燃料最適化施策を導入するなど、全体の運航でのテクノロジー活用を推進し、ネットワーク全体の効率向上を実現しています。
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ベトジェットはこれまでにも、排出削減、燃費効率の向上、グリーン移行への取り組みが評価され、AirlineRatingsによる2025年の「グローバル・サステナビリティ・アワード」のトップ7に選出されています。また、同社は2026年4月28日に静岡とハノイを結ぶ新路線が就航予定です。現在ベトジェットは、東京（成田/羽田）/大阪 - ハノイ/ホーチミン、名古屋/広島/福岡 - ハノイ線を運航しています。
「フライト排出量レビュー」は、シリウムが毎年発表するランキングで、実際の運航データに基づき、世界の主要航空会社100社を対象に評価を行うものです。規模や地域ごとに排出性能を、透明性高く比較できる指標として、世界の航空業界におけるベンチマークとなっています。
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
(東京, 2026年4月22日) - ベトジェットは、世界的な航空データおよび分析プロバイダーであるシリウムによる「2025年世界航空会社排出効率ランキング」において、東南アジア路線における排出効率が最も高い航空会社として選出されました。これは、同社が地域内で最も効率的かつ持続可能な航空会社であることを裏付けています。
このランキングは、シリウムの「EmeraldSky」手法に基づき、有効座席キロあたりのCO2排出量(CO?/ASK)を主要指数として算出されています。これは航空会社が、運航する提供座席数に対してどれほど燃料を消費しているかを示す指標です。レポートによると、ベトジェットは64.5グラム CO?/ASKを記録し、シンガポール航空(66.7グラム)およびライオン・エア(67.1グラム)を上回り、東南アジア域内を対象としたランキングで首位を獲得しました。
また、このランキングは東南アジア域内で完結するフライトの排出性能を比較したものであり、短距離・中距離路線が中心となるため、燃料効率の最適化が難しい条件となっています。そのような条件下で最も低い排出強度を維持している点は、機材構成、ネットワーク設計、搭乗率管理に至るまで、バリューチェーン全体にわたる運用最適化能力の高まりを示しています。
ベトジェットの排出効率を支える重要な要素の一つとして、次世代機材の導入が挙げられます。同社はエアバスA320およびA321型機シリーズを運航しており、最新の「neo」型機は、従来機と比較して約15%から20%の燃費改善を実現しています。地域内でも比較的若い機材構成を有することで、フライト一回あたりの燃料消費およびCO2排出量の最適化を図っています。機材への投資に加え、SkyBreatheといったフライトデータ分析プラットフォームや、SFCO?といった燃料最適化施策を導入するなど、全体の運航でのテクノロジー活用を推進し、ネットワーク全体の効率向上を実現しています。
ベトジェットはこれまでにも、排出削減、燃費効率の向上、グリーン移行への取り組みが評価され、AirlineRatingsによる2025年の「グローバル・サステナビリティ・アワード」のトップ7に選出されています。また、同社は2026年4月28日に静岡とハノイを結ぶ新路線が就航予定です。現在ベトジェットは、東京（成田/羽田）/大阪 - ハノイ/ホーチミン、名古屋/広島/福岡 - ハノイ線を運航しています。
「フライト排出量レビュー」は、シリウムが毎年発表するランキングで、実際の運航データに基づき、世界の主要航空会社100社を対象に評価を行うものです。規模や地域ごとに排出性能を、透明性高く比較できる指標として、世界の航空業界におけるベンチマークとなっています。
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