コンテンツと花をつなぐブランド『Start Flowers（スタートフラワーズ）』より、オリジナル朗読イベント「The Reading 花の園」4月29日公演・5月3日公演のチケット発売中

株式会社アニメイトホールディングス



コンテンツと花をつなぐブランド『Start Flowers（スタートフラワーズ）』より、季節の花をテーマにしたオリジナル朗読イベント「The Reading 花の園」の開催が2026年4月よりスタートする。

シナリオは、季節の花をテーマにした完全オリジナル作品。

会場は、アニメイト池袋本店にあるアニメイトシアター。

「物語を添えて、花を日常へ」という企画趣旨により、シナリオテーマとなった花のミニブーケを特典とするチケットも用意されている。



4月29日公演には立花慎之介、花輪英司、小林竜之、5月3日公演には森久保祥太郎、沢城千春、小林竜之、5月13日公演には小林大紀、榊原優希、木暮晃石が出演することが決定している。

豪華声優陣の紡ぐ物語と花を一緒に気軽に楽しめる新しいコンテンツとして、今後も不定期でアニメイトシアターにて公演継続を予定。

現在、4月29日、5月3日公演のチケットを一般発売中。

【チケット情報】

Start Flowers presents The Reading「花の園」

■日程

2026年4月29日(水・祝) 17:30開場／18:00開演

出演：立花慎之介、花輪英司、小林竜之

https://animate-ticket.com/events/108

2026年5月3日(日) 17:30開場／18:00開演

出演：森久保祥太郎、沢城千春、小林竜之

https://animate-ticket.com/events/125

2026年5月13日(水) 18:30開場／19:00開演

出演：小林大紀、榊原優希、木暮晃石

※チケット一般発売は5月2日（土）12時より

https://animate-ticket.com/events/145

■会場

アニメイトシアター（池袋）

関連サイト：

●アニメイトチケットStart Flowers presents The Reading「花の園」

特集ページ

https://animate-ticket.com/feature_pages/sfreading

●Start Flowers presents The Reading「花の園」公式X

https://x.com/SFreading

権利表記：

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