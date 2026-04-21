島村楽器、ブランドプロミスを策定　2026年4月21日より取り組みを順次開始

島村楽器株式会社

島村楽器株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：廣瀬 利明、以下 島村楽器）は、ブランドプロミス「楽器演奏の壁を取りのぞくことで、 だれもが音楽を自由に楽しみ、 新しいじぶんと出会える場をとどける。」を新たに策定いたしました。

当社におけるブランドプロミスの策定は今回が初めてとなり、2026年4月21日より本プロミスの実現に向けた取り組みを順次展開してまいります。

ブランドプロミス 策定の背景

当社は創業以来、「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という企業理念のもと、楽器販売や音楽教室を軸に、楽器修理、イベント・コンサートなど、幅広いサービスをお届けしてまいりました。

多くのお客様にご愛顧いただきながら歩みを重ね、2022年には創業60周年を迎え、現在は全国に180店舗以上を展開するに至っております。

事業の成長に伴い、お客様との接点も年々広がる中、お客様に一貫してお届けしたい価値や姿勢を明文化し、企業として大切にすべき方向性を改めて定義するため、このたびブランドプロミスを策定いたしました。

ブランドプロミスの策定にあたっては、ブランディング領域において豊富な実績を有する株式会社インターブランドジャパンの協力のもと、外部調査やワークショップ等を通じて、自社の存在意義や提供価値について検討を重ねてまいりました。

同社の調査では、「楽器演奏ができたら素敵」と感じる機会は多い一方で、実際に演奏を始め継続している方は限られていることが明らかになりました。その背景には、固定観念や技術・評価への不安、費用・環境面の懸念などのハードルに加え、楽器店に対しても「入店の敷居が高い」と感じる方が一定数存在することが示唆されています。

（出所：Interbrand調査分析より）

これを受け当社は、楽器演奏に対する複合的な障壁を取りのぞくことで、これまで一歩を踏み出せなかった方も含め、より多くの方に楽しんでいただける環境づくりを目指します。

音楽は本来、だれもが自由に楽しめるものであり、新しい自分と出会うきっかけにもなり得ます。お客様一人ひとりの「やってみたい」という気持ちに寄り添いながら、音楽や楽器がより自由で身近な存在となる体験を届けていきたいと考えています。

この約束のもと、これからも変わらない価値と新たな体験の創出に取り組んでまいります。

ブランドプロミス

島村楽器のブランドプロミス

https://www.shimamura.co.jp/corporate/brand_promise/

今後の展開

当社は今後、本ブランドプロミスに基づき、以下の取り組みを順次実施してまいります。

※各企画の内容は変更となる場合がございます。

Shima Lab（シマ・ラボ）

ブランドプロミスの実現に向けた実験的な取り組みを「Shima Lab」と名称付け、新たな商品開発や各店舗における試験的な空間づくりなどを推進してまいります。

エピソード募集キャンペーン

お客様の楽器や演奏にまつわる、心動かされた体験を募集するキャンペーン企画を実施いたします。楽器演奏をきっかけに、それまで知らなかった自分自身の一面に気付かされた経験はないでしょうか。「やってみたら楽しかった」「手にとっただけでワクワクした」「知らない世界に触れることができた」「音楽で気持ちを伝えられる喜びを知った」など、演奏を通じて新しい自分に出会えたエピソードを広く募集する予定です。

※詳細は後日お知らせいたします。

オウンドメディア「Happy Jam」

オウンドメディア「Happy Jam」では、音楽を通じて日常生活の中で新たな一歩を踏み出した方々へのインタビュー記事を掲載いたします。

仕事や学業、家庭と両立しながら活動を続けている方や、一度離れた音楽との関わりを再開したことで新たな価値観に出会った方など、その体験がもたらした変化や気付きに焦点を当てて発信します。こうしたストーリーを伝えることで、より多くの方が音楽に触れるきっかけを創出していきます。

https://www.shimamura.co.jp/happyjam/

島村楽器株式会社について

島村楽器は「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、全国40都道府県に181の店舗（楽器販売店舗・音楽教室、ならびに補聴器販売店舗1店舗を含む）を展開する、国内最大の総合楽器店(※)です。※引用元：The Music Trades誌「Top Global Dealers Report」

事業領域として「楽器プレイヤーのトータルサポート」を掲げ、楽器販売と音楽教室の2事業を主軸としながら、長く演奏していると必要になる楽器修理、体験や演奏発表の場としてのイベント・コンサートの企画・実施、気兼ねなく練習できるスタジオ運営も行っています。

会社概要

社名 ： 島村楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 廣瀬 利明

設立 ： 昭和44年3月（創業：昭和37年1月）

売上高 ： 503億円（2026年2月）

従業員数：2,427名（2026年2月）

URL ： https://www.shimamura.co.jp