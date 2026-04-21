尼崎市立歴史博物館 第１７回企画展

１ 趣旨

尼崎市教育委員会では、指定・未指定等の有無に関わらず、文化財を総合的に保存・活用し、未来へ受け継ぐための目標や具体的な取り組み内容を定めた文化財保存活用地域計画の作成に令和５年度（2023年度）から取り組んできました。このたび、令和７年（2025年）12月に開催された国の文化審議会での審議を経て、「尼崎市文化財保存活用地域計画」が文化庁長官の認定を受けました。これを記念し、次の市指定文化財候補ともなる未指定の文化財を「川・水利・港」をキーワードとして中央・小田・立花・武庫・大庄・園田の六地区にかかわりのある資料と写真パネルを展示します。

２ 会期・開館時間

令和８年（2026年）４月25日(土)～６月21日(日)

開館時間 午前９時～午後５時 ※入館は午後４時30分まで

月曜休館（ただし５月４日(月)は開館し、５月７日(木)休館）

３ 会場

尼崎市立歴史博物館 ３階 企画展示室（尼崎市南城内10番地の２）

４ 主な展示資料

・大物遺跡出土資料－経石(きょうせき)・蘇民将来呪符木簡(そみんしょうらいじゅふもっかん)等

・寛文十年大井(かんぶんじゅうねんおおゆ)・三平井水論立会絵図(さんぺいゆすいろんたちあいえず)

・大島井溝筋堀立争論裁許絵図(おおしまゆみぞすじほりたてそうろんさいきょえず)

・寛政年中水論絵図(かんせいねんちゅうすいろんえず)

５ 主催

尼崎市教育委員会

６ 観覧料金

無料

７ 関連事業

(1) 学芸員による展示解説（５回）

・日 時 ４月25日(土)、５月５日(火)・５月23日（土）、６月７日（日）、

６月20日（土）、時間はいずれも午後２時～３時

・案 内 尼崎市立歴史博物館 学芸員 井上 亮

・会 場 尼崎市立歴史博物館 ３階 企画展示室

・料 金 無料

・申 込 事前申込不要、当日、直接会場へ

(2) 水曜歴史講座（第２回）

・日 時 令和８年（2026年）５月13日(水) 午後２時～４時

・講 師 尼崎市立歴史博物館 学芸員 井上 亮

・テーマ 歴史文化遺産－地域の姿を映す資料－

・会 場 尼崎市立歴史博物館 ３階 講座室

・定 員 80名

・申 込 不要、先着順



