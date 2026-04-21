アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い駅をまとめた「アットホーム 賃貸・駅ランキング 大阪府編」を発表します。

＜トピックス＞

■大阪府でPV数が多い駅 総合1位 「江坂」駅

総合1位は前年に引き続き「江坂」駅でした。ファミリータイプでは「福島駅」が大躍進の1位に。再開発が進む「うめきたエリア」にもほど近く、期待感の高まりがうかがえます。

「アットホーム 賃貸・駅ランキング大阪府編」 調査結果

≪総合≫ 1位 「江坂」駅

「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった駅は、「江坂」駅でした。「江坂」駅はOsaka Metro御堂筋線・北大阪急行南北線の駅で、梅田駅まで約10分、なんば駅まで約19分です。吹田市の中心駅で、周辺は多くの有名企業が本社を構える大阪市の副都心です。駅周辺は飲食店やスーパーマーケット、商業施設などが充実し、生活利便性の高いエリアです。

2位に「九条」駅、3位「阿波座」駅がランクインしました。

≪シングル≫ 1位 「江坂」駅

ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「江坂」駅が1位でした。2位の「阿波座」駅は、Osaka Metro中央線・千日前線の駅で、梅田駅まで約13分、なんば駅まで約5分です。隣の「本町」駅から「阿波座」駅にかけてはオフィスが立ち並びます。また、駅北東部にはバラ園やケヤキ並木を有する「靱公園」があり、地域住民の憩いのスポットとなっています。

≪カップル≫ 1位 「九条」駅

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「九条」駅が1位でした。「九条」駅は阪神電鉄阪神なんば線・Osaka Metro中央線の駅で、梅田駅まで約15分、大阪難波駅まで約7分です。駅周辺には商店街「ナインモール九条」をはじめ複数の商店街があり多彩な店舗が軒を連ねます。また、阪神高速16号大阪港線や中央大通が近く、車での移動も便利なエリアです。

≪ファミリー≫ 1位 「福島」駅

2LDK以上のファミリー向き物件では、「福島」駅がトップでした。「福島」駅はJR大阪環状線・阪神電鉄本線の駅で、大阪駅まで1駅で約2分、大阪難波駅まで約20分と、商業やビジネスの中心部、中之島エリアに近く利便性の高い駅です。駅前はファストフード店や居酒屋が多く立ち並ぶ賑やかな街並みです。

※各駅の家賃相場はこちら：「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/

＜調査概要＞

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い駅順にランキング

※複数路線において、駅名が重複する場合は合算の数値

調査期間：2025年12月1日～2026年2月28日（前年：2024年12月1日～2025年2月28日）

調査エリア：大阪府