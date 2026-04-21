定義不要であらゆる帳票を即データ化OCRソフト国内シェアNo.1（注1）のPFU、新AI-OCR「PaperStream AI」を販売開始

4. 運用時の修正内容を学習し、ライセンス共用で全社最適化を実現「PaperStream AI」は処理枚数に応じたプランを用意しており、全社で1ライセンスを導入し、複数部門で共用する運用にも対応しています。例えば、営業部門と経理部門でそれぞれスキャナーや「PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium」を利用している場合、それぞれの業務で行われた修正内容が帳票種ごとに蓄積・学習され、部門をまたいで認識精度の向上に活かされます。学習は自社の運用データをもとに行われるため、他企業の影響を受けません。少量の処理のみを行う部門にも展開しやすく、全社で入力業務の効率化と投資効果の最大化を図ることができます。さらに、ダッシュボード機能により、処理枚数やジョブ別の読取状況、オペレーターごとの処理量などを一目で把握可能です。進捗に応じて業務フローの見直しなど、運用改善をタイムリーに行うことができます。