株式会社空メディック(本社：愛知県名古屋市)は、毎日にそっとよりそう品質ケアブランド「Renolife(レノライフ)」より、肌印象をサポートする新商品「Daily Veil Mask(デイリー ベール マスク)」を新発売いたします。

発売を記念し、抽選で30名様に「Daily Veil Mask(デイリー ベール マスク)」を無料でプレゼントする記念キャンペーンを開始します。





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「Daily Veil Mask(デイリー ベール マスク)」は、

毎日の使いやすさと肌印象のサポートを目指す、日々のお肌を整える商品です。

毎日の美容習慣の中で、肌をすこやかに保ちたい方に向けて、無理なく取り入れやすい設計にこだわりました。





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本キャンペーンは、公式LINEを友だち追加のうえ、応募フォームを送信いただくことで応募が可能です。すでに公式LINEにご登録済みの方も対象となります。









■キャンペーン概要

キャンペーン名： Daily Veil Mask新発売記念キャンペーン

内容 ： 抽選で30名様に「Daily Veil Mask」を無料プレゼント

応募期間 ： 2026年4月15日(水)～2026年5月11日(月)

応募方法 ： (1)キャンペーン詳細ページを確認

(2)公式LINEを友だち追加

(3)応募フォームを送信

※すでに公式LINEにご登録済みの方もご応募可能です。





キャンペーン詳細ページ： https://renolife.jp/topics/detail/detail5.html









■商品概要

商品名 ： Daily Veil Mask(デイリー ベール マスク)

整えながら、澄みゆく肌印象へ。

日常の乾燥から肌を守り、ぴたっと密着するマスクで

うるおいを与え、キメの整った印象へ。

毎日のケアで、なめらかな肌印象へと導きます。

無香料・無着色・パラベンフリー・エタノールフリー

内容量 ： 7枚入り

希望小売価格 ： 1,980円(税込)

商品詳細ページ： https://renolife.jp/products/daily-veil-mask/





Daily Veil Mask(パッケージ)

Daily Veil Mask(美容液)





Daily Veil Mask(マスク)





■ブランドコメント

Renolifeは、誰でも続けやすいセルフケア習慣をコンセプトに、日常に取り入れやすい品質ケア商品を提案しています。

新商品「Daily Veil Mask」を通じて、より多くの方に自分らしい肌印象を楽しんでいただける機会をお届けできましたら幸いです。

これからも毎日により添う品質ケア商品を通じて、お客様の健やかで前向きな毎日をサポートしてまいります。









■注意事項

※応募は無料です

※送料・追加費用は一切かかりません

※当選発表方法や応募条件の詳細はキャンペーン詳細ページをご確認ください









■会社概要

会社名 ：株式会社空メディック

事業内容：健康食品・化粧品の企画・販売

ブランド：Renolife