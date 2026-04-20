ドラレコにタコグラフを一体化したシンプル設計の新発想デジタコ「docoTacho」の提供開始

株式会社ドコマップジャパン

車両位置情報管理サービス「DoCoMAP※1（ドコマップ）」を提供する株式会社ドコマップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：浦嶋一裕、以下 ドコマップジャパン）は、D-TEGジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岩田勤、以下 D-TEGジャパン）が製造・販売するデジタルタコグラフ「TRX3208T※2」とDoCoMAPを連携させた新サービス「docoTacho（ドコタコ）」を、2026年5月より提供開始いたします。

当社はこれまで、CENTLESS社の「OCTLINK」、datatec社の「SR Advance」、トランストロン社による富士通デジタコ「ITP-WebServiceV3」、矢崎エナジーシステム社の「ESTRA-Web2」とのクラウド連携による「docoDigiLink※3（ドコデジリンク）」を提供してまいりました。

近年、デジタルタコグラフや運行管理システムは高機能化が進む一方で、現場からは「必要な機能だけを、よりシンプルに使いたい」「ドライブレコーダーにタコグラフ機能があれば十分ではないか」という、現場起点の本質的なニーズをいただいておりました。



こうした声を受け、これまで培ってきた運行管理の知見をもとに、「機能を足すのではなく、本当に必要な機能に絞り込む」という“引き算の発想”から新たなコンセプトを策定いたしました。

「docoTacho」は、ドライブレコーダー機能を活かしたシンプルなデジタコとして、D-TEGジャパン社製デジタコと当社システムとの連携により実現したものであり、単なるデジタコ機能の提供にとどまらず、運行管理全体の効率化と高度化を支援するトータルソリューションとして提供されます。

本端末は、法定三要素（走行距離・走行時間・速度）を確実に記録するとともに、DoCoMAPとの標準連携により、車両位置情報と運行データを一元的に管理することが可能です。これにより、動態管理と運行記録のシームレスな統合を実現し、現場での確認作業や管理負担の軽減に貢献します。また、従来のドライブレコーダーで培われたデータ解析技術を活用した運転診断機能にも対応しており、安全運転指導やドライバー教育の高度化にも寄与します。さらに、日々の運行管理に必要な基本機能のみに絞ったシンプル設計により、誰でも直感的に扱える操作性を実現しています。

今回のdocoTachoサービスの提供により、スマートフォンアプリケーション「docomapPLUS」とクラウドサービス「DoCoMAP」、そしてハードウェアである「TRX3208T」を一体化した運行管理環境の構築が可能となり、より一貫性のあるデータ活用と現場運用を実現します。

ドコマップジャパンは今後も、現場の課題に真摯に向き合いながら、お客様にとって本当に価値のある機能と使いやすさを追求し、サービスの進化と新たな価値創出に取り組んでまいります。

主な機能

・位置情報取得

・最大8chのフルHDカメラに対応

・AI画像解析エンジンによるDMS検知機能（専用カメラはオプション）

・AI画像解析エンジンによる左巻き込み検知機能（専用カメラはオプション）

・DoCoMAPの基本機能

エリア通知、車両統計情報、My Mapなど

イメージ図

連携イメージ

※1：DoCoMAPとは(https://www.docomap.jp/docomap)

DoCoMAPとは、GoogleMapsをプラットフォームに、車両に取り付けたGPS端末から発信された位置情報をリアルタイムに表示・管理する動態管理サービスです。使いやすいユーザーインタフェースで自社の車両位置が正確かつ瞬時にわかりますので、迅速な顧客対応や緊急時の対応にも効果を発揮します。

*DoCoMAPは株式会社ドコマップジャパンの登録商標です。

※2：TRX3208Tとは

TRX3208TとはAI画像解析エンジンを搭載した8カメラ対応のLTE通信型ドライブレコーダー・デジタコです。最大8chのFHDカメラに対応しており高画質な映像録画が可能で、GセンサーやGyroセンサーを活用することにより、急発進/急停止/急旋回/衝撃などのイベントデータから運転者の評価や運転内容の分析が可能です。また、ADAS/DMS機能を搭載することにより前方衝突や居眠り、わき見運転等に対して運転者に注意を促し、運転者教育にも役立てることができます。車両側方の人・バイク・自転車などの巻き込み検知も可能です。

※3：docoDigiLinkとは(https://www.docomap.jp/digitacho)

DoCoMAPと連携したデジタコサービスです。

CENTLESS社が提供する低価格デジタルタコグラフ「OCTLINK」

詳しくはCENTLESS社(https://octlink.jp/)までお問合せください。

データ・テック社が提供する事故予兆診断ができるデジタルタコグラフ「SR Advance」

詳しくはデータ・テック社(https://www.datatec.co.jp/)までお問合せください。

トランストロン社が提供するインテグレーテッド型デジタルタコグラフ「富士通デジタコ」

代表機種：DTS-G1D、DTS-G1O等、詳しくはトランストロン社(https://www.transtron.com/)までお問合せください。

YAZAKI社が提供する通信型デジタルタコグラフ「YDXシリーズ(https://www.yazaki-group.com/keiso/ydx-8/index.html)」にて「ESTRA-Web2(https://www.yazaki-group.com/keiso/products/estra-web2/index.html)」サービスをご利用の方

詳しくはモビリティサービスジャパン社(https://ms-j.co.jp/)までお問合せください。

会社情報

■D-TEGジャパン株式会社(https://www.d-teg.co.jp/)

D-TEGは2003年に韓国の総合商社であるSKグローバル社のデジタルビデオレコーダー部門から分離独立し車載用の映像やデータの記録製品を開発/販売しています。20年近くにわたるドライブレコーダー業界の経験をもとに法人向けドライブレコーダーシステムのグローバルリーダーとして地位を築いており、世界70か国以上での販売実績による豊富なノウハウと優れた製品の堅牢性は特に公共交通分野で評価されています。

■株式会社ドコマップジャパン(https://www.docomap.jp/)

株式会社ドコマップジャパンは、2016年12月にNTTドコモ社の呼びかけで、運送業に特化するIoTを活かした社会貢献可能な技術の提唱・開発が出来る企業として2017年8月に設立。昨今増え続ける物流需要、少子高齢化や厳しくなる労働時間管理等により運送形態の改革が必要な産業インフラ『物流』の危険的状況をIoT技術でなんとかするという課題に対し、GPSによる車両位置情報管理システム「DoCoMAP」をIT機器の導入が進んでいない運送業者にも低価格で販売・供給し、業界の「働き方改革」に活かせるようにサポートしています。

お問い合わせ先

株式会社ドコマップジャパン カスタマーサポート

Tel：03-6809-2105 （平日9時～18時）

Fax: 03-6809-2106

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