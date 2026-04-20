トライベック株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：後藤 洋 以下、トライベック）は、ユーザー起点で企業サイトのAI最適化を支援する「AIO診断」の提供を開始しました。

本サービスは、企業サイト等のオウンドメディアを対象に、生成AIやAI検索による企業情報の伝わり方を診断し、改善の方向性を整理したレポートを提供します。





トライベックがこれまでコーポレートサイトやオウンドメディア支援で培ってきた、ユーザビリティや顧客体験設計の知見を活かし、AI時代に求められる企業情報発信のあり方を支援します。









企業サイトには“AIに伝わる設計”が求められる

近年、生成AIの普及により、生活者や顧客、投資家、求職者などの情報探索行動は大きく変化しつつあります。従来のように検索エンジンでキーワード検索を行い、検索結果からWebサイトへ訪問するだけでなく、AIが整理・要約した情報を起点に企業やサービスを理解する機会が増えています。





こうした変化に伴い、企業サイトやオウンドメディアには、単に情報を掲載するだけでなく、AIに正しく理解され、企業として伝えたい文脈で情報が届けられる設計がこれまで以上に求められています。検索対策に加え、「どのような情報が、誰に向けて、どのように伝わるか」という観点で企業情報発信を見直すことが重要です。





企業サイトのAI最適化を支援する「AIO診断」

トライベックが提供する「AIO診断」は、企業サイト等のオウンドメディアを対象に、AI時代の情報探索における企業情報の伝わり方を診断するサービスです。トライベック独自のフレームワークにもとづき、企業情報がどのようにAIに理解・整理・参照されうるかをユーザー起点で評価し、課題の可視化と改善の方向性をレポートとして整理します。





AI向けのテクニカルな最適化にとどまらず、企業サイトに求められる情報設計や文脈設計、情報発信の質まで含めて改善につなげられる点が特長です。

【AIO診断のポイント】

・ポイント１｜ユーザー起点で企業情報の伝わり方を診断

画一的にサイト全体を評価するのではなく、企業サイトを訪れるユーザーの視点を起点に、情報の伝わり方を診断します。生活者、取引先、投資家、求職者など、それぞれの立場によって情報ニーズが異なることを踏まえ、企業情報がAI時代にどう受け取られるかを可視化します。





・ポイント２｜企業サイト構築で培ったノウハウを活用

トライベックはこれまで、企業サイトや各種オウンドメディアの制作・運用支援を通じて、ユーザビリティ、情報設計、顧客体験設計、運用改善に関する知見を蓄積してきました。AIO診断では、こうした実務知見を活かし、AIにどのように認識されるかだけでなく、企業サイトとして誰にどう伝えるべきかという観点から診断を行います。





・ポイント３｜診断にとどまらず、改善の方向性をレポートとして提供

現状の可視化だけでなく、企業サイトやオウンドメディアにおける課題の整理と、今後の改善の方向性までをレポートとして提供します。AI時代に向けて企業情報発信をどこから見直すべきかを整理しやすくなり、サイトリニューアルの検討時はもちろん、既存サイトの運用改善や情報設計の見直しにも活用できます。





トライベックの「AIO診断」が目指すこと

トライベックは、企業サイトを単なる情報掲載の場ではなく、企業とユーザーをつなぐ重要な接点と捉えています。生成AI時代においては、情報が掲載されているだけでは十分ではなく、企業の価値や意図した文脈が適切に理解され、必要とするユーザーへ届く状態を設計していくことが求められます。





「AIO診断」は、そうした企業情報発信の改善を支援するサービスです。AIにも適応しながら、ユーザーに企業の価値や文脈が適切に伝わる情報設計と運用の実現に向けて、トライベックは今後も支援を強化します。

【会社概要】

会社名 ：トライベック株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目1番1号 青山安田ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋

設立 ：2001年9月4日

資本金 ：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL ：https://www.tribeck.jp/



