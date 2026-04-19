プレミアム湯田ヨーグルトのＹＵＤＡミルク、直営店「みるくぼーやショップ」を4月20日リニューアルオープン

ＹＵＤＡミルク株式会社

岩手県の乳業メーカーＹＵＤＡミルク株式会社（本社：岩手県西和賀町）は、本社工場敷地内併設「結（ゆい）ハウス」を自社で運営する「みるくぼーやショップ」として、4月20日（月）リニューアルオープンいたします。

改装後イメージ

人気の「プレミアム湯田ヨーグルト」を含むヨーグルトや牛乳などの当社製品の販売をはじめ、岩手県産生乳を使用した濃厚でさっぱりとしたソフトクリーム「みるくぼーや」を店内でもお楽しみいただけます。

リニューアルの背景

「みるくぼーやショップ」はＹＵＤＡミルクの創業の地である岩手県西和賀町（旧湯田町）にて「結（ゆい）ハウス」として、これまでは業務委託により運営してまいりました。今回のリニューアルを機に直営運営へと移行いたします。今後は、ファンの皆様と直接お会いできる場として、より一層の価値提供を目指してまいります。

店内の見どころ

今回のリニューアルでは、店内を刷新いたしました。

・当社の創業からの歩みを紹介する展示コーナー

・ブランドシンボル「みるくぼーや」のフォトスポット

・ソフトクリームやイートインメニューを楽しめるスペース

・みるくぼーやグッズの販売コーナー

ご来店いただくみなさまに、ＹＵＤＡミルクの世界観をより身近に感じていただける空間となっています。

今後の展望

当社は、ファンのみなさまお一人おひとりを大切にし、今後も交流の機会を広げてまいります。「みるくぼーやショップ」をはじめとしたさまざまな取り組みに、ぜひご期待ください。

店内には、ＹＵＤＡミルクの歩みを知ることができるコーナーも

【みるくぼーやショップ 概要】

■オープン日時：2026年4月20日（月）9:00

■住所：岩手県和賀郡西和賀町小繋沢55地割138番地

■アクセス：

秋田自動車道 湯田I.C.より車で約3分

JR北上線 ほっとゆだ駅より車で約5分

■営業時間：9:00～17:30

【会社概要】

●社名：ＹＵＤＡミルク株式会社

●本社所在地：岩手県西和賀町小繫沢55池割138番地

●事業内容：牛乳・乳製品の製造／販売

●設立：1966年（昭和41年）11月

●公式サイト・オンラインショップ：https://shop.yudamilk.com

●ファンコミュニティサイト「みるくぼーやクラブ」：https://milkboya-club.com

〈お問い合わせ先〉ＹＵＤＡミルク株式会社

m-shop@yudamilk.com