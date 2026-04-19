湖の青が森へ溶け出すYusaku Matsumoto写真展　第2弾「Ao no Kodomotachi」休暇村支笏湖で5月16日より開催

一般財団法人休暇村協会撮影：Yusaku Matsumoto 「支笏湖と風不死岳」

新千歳空港から車で40分、千歳市の支笏湖畔に位置するリゾートホテル「休暇村支笏湖」（所在地：北海道千歳市支笏湖温泉、支配人：土居 麻子）では、隣接する園地および館内を会場に、写真家・松本雄作氏を筆頭とした５人の写真家による写真展「Ao no Kodomotachi」を5月16日（土）～31日（日）の期間、開催します。

本展は2025年に開催し来場者から好評を博した写真展「AOIMONO」に続く第２弾。写真家それぞれの作品を展示するほか、トークライブや写真教室、フォトウォークなどのイベントもお楽しみいただけます。

期間中は、土日限定ランチやBURNT the Bakeryさんのコーヒー豆を使ったテイクアウトコーヒーもご用意します。

◆ Yusaku Matsumoto写真展「Ao no Kodomotachi」概要木々の間に佇む作品展示。森の静けさと光の移ろいが作品と呼応し、まるで写真の世界に入り込むような体験を演出します。（2025年6月撮影）

写真の中に閉じ込められた「青」が、支笏湖のリアルな空気感と交じり合い、刻一刻と表情を変える本写真展。写真家それぞれが自らの表現を見つめ直した軌跡を、美しい作品と私小説で綴る文化的な試みです。

自然とアートが溶け合う空間で、写真家の深い想いと支笏湖の息吹が共鳴する、境界のない体験をお届けします。

開催期間：2026年5月16日（土）～31日（日）

時 間：10：00～16：00

会 場：休暇村支笏湖 館内および園地（雨天時は屋内にて実施）

入場料金：無料

詳細URL：https://www.instagram.com/p/DWEFg5vEr4x/

◆各イベント詳細来場者が作品に見入る館内展示の様子。トークライブでは、写真家自身の言葉で作品の背景や想いが語られ、空間全体が深い共感に包まれました。（2025年6月撮影）

１. アオノコドモタチが生まれるまで ― アオの記憶5人の原点 ―

「Ao no Kodomotachi」誕生の背景を語るトークライブです。

日 時：2026年5月16日（土） 13：30～14：00

場 所：休暇村支笏湖園地 ※雨天時は館内にて実施

料 金：無料 ※予約不要

２. アオノコドモタチ×音の粒子 ― アオと音のアンサンブル ―

千歳市立千歳中学校吹奏楽部による演奏と作品が融合し、光・音・風が重なり合う空間を演出。アオと音の響きを体感できます。

日 時：5月17日（日） 13：30～14：30

場 所：休暇村支笏湖園地

料 金：無料 ※予約不要

３. 星とアオの夜 ― 星空トーク＆撮影教室 ―

星空の下、焚き火を囲みながら、星を見る・撮る楽しさを体感できる撮影教室です。

日 時：5月17日（日）、24日（日） 19：30～20：30

場 所：モラップキャンプ場ユニバーサルサイト内

※雨天時は休暇村支笏湖広間にて開催

料 金：無料

予 約：前日19:00までの要電話予約 （TEL）0123-25-2201

定 員：15名

４. アオの欠片を撮る ― 写真教室 ―

写真家・松本氏による初心者向けの撮影講座です。

日 時：5月23日（土） 14：00～15：30

場 所：休暇村支笏湖2階広間

料 金：無料 ※予約不要

持 物：カメラ（スマホでもOK）

５. アオの欠片を探す ― フォトウォーク ―

園地を歩きながら撮影を楽しむフォトウォークです。自然の中に潜む「アオの欠片」を探します。

日 時：5月16日（土）、30日（土） 14：30～15：00

場 所：休暇村支笏湖園地

料 金：無料 ※予約不要

持 物：カメラ（スマホでもOK）

支笏湖の森に囲まれた園地での屋外展示の様子。自然光の中で作品がより一層引き立ち、来場者は自然とアートが溶け合う空間を楽しみました。（2025年6月撮影）

◆作家メッセージ「アオイモノは、星屑となって散らばった」

『2025年6月末、2週間にわたり開催されたAOIMONOの作品たちは、森の匂いをまとって役目を終えた。休暇村の園地にひとり佇み、深緑を撫でるかのように揺らしたあの時の空気は、今も私の頬に感覚を宿している。

9月。私の心は穏やかではなかった。数カ月間、思うように作品を残せず、創造することもままならない。何をやってもうまくいかない日々が続いていた。カメラのシャッターを切る度に苦しくなった。

「どうして、自分の作品に感動できないのだろうか」

「どうして虚無感ばかりを抱いてしまうのだろうか」

心のなかの青色の水玉が凍り付き、ひび割れ、今にも私の掌から崩れ落ちてしまいそうで、落ちないで、落ちないでと願っていたものの、ある夜の支笏湖の湖畔で、それは遂に綻び落ちてしまった。しかしそれらは水に浸かることなく、音にならない音を発して空へ舞い上がり、散らばった。星屑となって。あの日の夜空は美しかった。

「アオノコドモタチ」

アオイモノ第二部は、青を失い星屑となって北海道、遠く離れた東京に散らばったときの物語だ。その先には私の仲間がいて、彼らは私の見失ったものを、写真を通して届けてくれた。

大地と星たちの世界、生命の根源をみる世界、動物たちの世界、そして北海道を離れ上京し、北海道を想う者の世界。これらの世界が私の創造力を取り戻してくれた。私も仲間たちに応えよう。そして見上げよう。支笏湖に輝く星たちを、いつまでも。

写真と物語を通して紡がれるひとすじの物語を、美しい森のなかで、私が何を取り戻したのかを、是非感じとっていただきたい。

松本雄作』

◆Yusaku Matsumoto

日本各地を巡る旅を経て、京都府京都市に定住していましたが、北海道の壮大な景色と近く感じる青空に魅了され、2023年2月に移住しました。写真は青色を基調とした作品が多く、まるでその場に立ち、風や音、動物の息遣いを感じるかのような錯覚を覚えることで定評があります。また作品名や作品に添えられた物語は独特な表現性があり、短文小説を思い起こさせます。

2025年に同地で開催された「AOIMONO」（全三部作）はメディアに取り上げられ、多くの注目を受けました。今作は第二部として、星をテーマにした作品を中心に、道内外で活躍する写真家を迎え、それぞれの物語を写真を通して紡ぐ様を描いています。

Yusaku Matsumoto 福岡県出身 北海道千歳市在 2005年 福岡県立新宮高等学校卒業 2009年 明治大学政治経済学部卒業Instagramアカウント：https://www.instagram.com/yusaku.matsumoto_photo/

【Award&exhibitions】

2025 北海道フォトコンテスト by 新千歳空港 審査員特別賞

第8回北海道撮影ポイントランキング入賞

北海道千歳市にて「AOIMONO」写真展開催

北海道美瑛町にて5人による合同写真展「resonance」開催

Nikon Creators 2024 color 選出

2024 第7回北海道撮影ポイントランキング 準グランプリ

2023 みんなに伝えたい「しべつ」の魅力 入賞

Aesthetic Japan Photo合同個展『NANIMONO』開催

2022 「港の風景」フォトコンテスト 入賞

and many others…

◆Hinata Kondou

青色について、近藤さん以上の作品を作り出せる者はそうそういないと松本さんも絶賛されています。高校生時代に写真、絵画の制作を両立し芸術系専門学校を経て北見市から東京へ上京し、現在はスタジオ勤務の傍ら、自身の作品作りにも精力的に取り組んでいます。

2025年は北海道網走市で自身初の個展「青蝶」を開催し、開催地では自ら筆をとり絵画を描く姿を披露しました。前年のAOIMONOでは絵画での参画でしたが、第2部は絵画に加え、北海道と東京の写真作品が登場します。

Hinata Kondou 北海道北見市出身 東京都在住 2022 北見緑陵高校 卒業 2023 青の追及、絵を描き始める 2024 専門学校札幌ビジュアルアーツ卒業Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/kon_hinata/

【Award&exhibitions】

2025 北海道網走市にて個展「青蝶」開催

北海道千歳市にて「AOIMONO」写真展開催

2023 北海道札幌市にて国際写真展 ELOQUENCE 出展

2020 SEIKA AWARD2020 入選 「戻れない青春を乗せて。」

◆Kazuyuki Matsumi

SNSの繋がりで花の写真を見る機会が多く、「自身でも撮ってみたい」とカメラを始められました。自然豊かな丘の風景に魅了され現在は美瑛、上富良野を中心に朝と夜の風景・星景を撮影し、週末は道内各地を巡り、芽吹きの新緑や咲き誇る花々、落葉した草木、厳冬の銀世界など四季折々の情景を探求し続けています。

2025年5月に美瑛で開催された、5人による合同写真展「resonance」で松本さんと共演し、漆黒の夜空に淡い青交じりの星空を演出する手腕について、松本さんも惚れ込んでいるとのことです。

Kazuyuki Matsumi 北海道帯広市出身 北海道旭川市在住Instagramアカウント：https://www.instagram.com/2422kazuyuki/

【Award】

2025 北海道美瑛町にて5人による合同写真展「resonance」開催

北海道美瑛町にて合同写真展「美瑛で繋がる写真の輪」開催

◆Junko Imai

前年に開催されたAOIMONOをはじめ、数々の写真展に足を運び感性を研ぎ澄ませてきたとのことです。今回の写真展にかける意気込みが非常に強く、一時的に作風に迷いが生じるほど没頭していたそうですが、その壁を乗り越えて素敵な写真を今回展示されます。作品そのものだけでなく、そこに込められた思いや過程にもぜひ触れていただきたいです。

Junko Imai 北海道下川町出身 北海道札幌市在住Instagramアカウント：https://www.instagram.com/ako.3954/

◆Yuka Fujimori

松本さんも注目していた写真家のお一人です。自然風景などの作品は、自らの旅を回想させる新鮮味と儚げな青春を感じられます。作品に添えられたメッセージは独特な世界観を醸し出しています。

【Award】

2023 東京カメラ部10選U-22 選出

Yuka Fujimori 北海道標津町出身 北海道標津町在住Instagramアカウント：https://www.instagram.com/ykf4141/

◆休暇村支笏湖では期間中、土・日限定でランチ営業を行います。アオと星のレイクサイドパスタセット：「星」がテーマの写真展にちなんで料理に星がちりばめられています。

写真展の内容にちなんだ特別メニューをご用意し、作品鑑賞とあわせてゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

また、千歳市で人気の自家焙煎店「BURNT the Bakery」のコーヒー豆を使ったテイクアウトコーヒーも販売。屋外展示を巡りながら、支笏湖の自然とともに味わう一杯をお楽しみください。



BURNT the Bakery 詳細URL：https://www.burntthebakery.com/

◆「しこつこビュッフェプラン」概要

鑑賞後は、休暇村支笏湖で北海道の春の味覚を取り入れたビュッフェをお楽しみいただけます。

北海道の春告げ魚「鰊（にしん）」はカルパッチョで。山菜の天婦羅なども並ぶ北海道の春の味覚をお楽しみいただけるビュッフェをお召し上がりください。レストランがリニューアルし、新しくライブ

キッチンも誕生します。新たなサービスをお楽しみください。

期 間：2026年4月25日（土）～5月31日(日)

料 金：１泊２食付き 大人1人 17,000円～

※２名１室利用時の1名様料金（税込／入湯税・宿泊税別）

◆休暇村支笏湖

全国の湖沼の透明度調査において11年連続No.１に選ばれたこともある支笏湖。その美しい湖を見下ろす高台に位置する休暇村支笏湖。周辺に広がる野鳥の森では、北海道の象徴的な鳥「シマエナガ」など、季節を問わず沢山の野鳥と出会えます。また、美肌の湯として知られる支笏湖温泉はとろりとした泉質が特徴です。

とろみが特徴の支笏湖温泉

所在地 ：〒066-0281 北海道千歳市支笏湖温泉

支配人 ：土居 麻子

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とふれあう体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。