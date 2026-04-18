「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」試合結果決勝戦でインドに勝利し女子日本代表が連覇！
2026年4月18日（土）、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」大会4日目が開催され、女子カテゴリーの「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」決勝戦が行われました。決勝戦は女子日本代表と女子インド代表の対戦で、2-0で日本が勝利し、本大会全勝で優勝を果たしました。大会MVPは日本の西山乃彩選手、ベストゴールキーパーは日本の藤田智陽選手が受賞しました。また大会通算8得点をあげた、日本の西山乃彩選手が得点王を受賞しました。
●大会4日目結果
決勝戦
日本 2-0 インド
・日本の先発メンバー：中山杏珠、西山乃彩、島谷花菜、若杉遥、藤田智陽
・得点者：西山乃彩（日本・背番号9）第1ピリオド19分、第2ピリオド11分）
・試合映像：https://www.youtube.com/live/kuJ_Qcftdu8?si=qycVkSHNucUoQNPK
●「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」大会最終順位
優勝：日本
準優勝：インド
3位：オーストラリア
●個人賞
・MVP：西山乃彩（日本・背番号9）
・ベストGK：藤田智陽（日本・背番号15）
・得点王：西山乃彩（日本・背番号9）
※予選リーグ星取表と大会通してのスケジュールと結果については添付リリースをご確認ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d158910-41-0ae8c4cb006f5c2c25508b847ad616c7.pdf
●大会開催概要
1.大会名：
IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）
IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた
2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた
3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp
4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）
大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）
5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）
※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分
https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/
6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会
7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル
https://www.daicel.com
8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO
https://www.grandfront-osaka.jp
9.シルバースポンサー：
双日株式会社
https://www.sojitz.com/jp/
スカイライト コンサルティング株式会社
https://www.skylight.co.jp
10.カテゴリースポンサー：
株式会社アーネストワン
https://cradlegarden.jp/
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社
https://www.axa-holdings.co.jp
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
https://www.smbcnikko.co.jp
サントリーホールディングス株式会社
https://www.suntory.co.jp
11.協力：
加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／
大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／
白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター
12.参加国：
男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）
女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）
※（ ）内は世界ランキングです。
●参考資料
・ブラインドサッカー男子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール
https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man
・ブラインドサッカー女子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール
https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman
・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/
・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/32696-20260409_rulebook
・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata
・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata
・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem