「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」試合結果決勝戦でインドに勝利し女子日本代表が連覇！

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

2026年4月18日（土）、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」大会4日目が開催され、女子カテゴリーの「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」決勝戦が行われました。決勝戦は女子日本代表と女子インド代表の対戦で、2-0で日本が勝利し、本大会全勝で優勝を果たしました。大会MVPは日本の西山乃彩選手、ベストゴールキーパーは日本の藤田智陽選手が受賞しました。また大会通算8得点をあげた、日本の西山乃彩選手が得点王を受賞しました。

●大会4日目結果

決勝戦

日本 2-0 インド

・日本の先発メンバー：中山杏珠、西山乃彩、島谷花菜、若杉遥、藤田智陽

・得点者：西山乃彩（日本・背番号9）第1ピリオド19分、第2ピリオド11分）

・試合映像：https://www.youtube.com/live/kuJ_Qcftdu8?si=qycVkSHNucUoQNPK

●「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」大会最終順位

優勝：日本

準優勝：インド

3位：オーストラリア

●個人賞

・MVP：西山乃彩（日本・背番号9）

・ベストGK：藤田智陽（日本・背番号15）

・得点王：西山乃彩（日本・背番号9）

※予選リーグ星取表と大会通してのスケジュールと結果については添付リリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d158910-41-0ae8c4cb006f5c2c25508b847ad616c7.pdf

●大会開催概要

1.大会名：

IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）

IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた

3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp

4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）

大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）

5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）

※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分

https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/

6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル

https://www.daicel.com

8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO

https://www.grandfront-osaka.jp

9.シルバースポンサー：

双日株式会社

https://www.sojitz.com/jp/

スカイライト コンサルティング株式会社

https://www.skylight.co.jp

10.カテゴリースポンサー：

株式会社アーネストワン

https://cradlegarden.jp/

アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

https://www.axa-holdings.co.jp

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

https://www.smbcnikko.co.jp

サントリーホールディングス株式会社

https://www.suntory.co.jp

11.協力：

加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／

大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／

白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター

12.参加国：

男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）

女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）

※（ ）内は世界ランキングです。

●参考資料

・ブラインドサッカー男子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール

https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man

・ブラインドサッカー女子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール

https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman

・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/

・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/32696-20260409_rulebook

・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata

・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata

・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem