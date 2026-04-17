SNS総フォロワー数200万人以上！子育てインフルエンサー・木下ゆーき×「親子のそばに中京テレビ」スペシャルステージ開催！
中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、子育て世代に向けた広報キャンペーン「親子のそばに中京テレビ」の一環として、地元・名古屋市熱田区出身の子育てインフルエンサー木下ゆーきとコラボレーションしたスペシャルイベントを開催します。
本イベントでは、木下ゆーきによるステージをはじめ、中京テレビのパパアナウンサー・上山元気とのトークショーなどを予定。さらに、チュウキョ～くんや、中京テレビ朝の情報番組「あさドレ♪」の番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」も登場し、親子で楽しめる内容となっています。
なお、本イベントは事前応募・抽選制で、4月17日(金)午後5時より公式HPにて参加申し込みの受付を開始します。
木下ゆーき×「親子のそばに中京テレビ」 スペシャルステージ
【イベント概要】
イベント名：木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ
開催日 ：2026年5月16日(土)14時～15時
※受付開始：13時15分予定
開催場所 ：中京テレビ放送 プラザC
(名古屋市中村区平池町四丁目60番地11)
・あおなみ線「ささしまライブ」徒歩1分
・名鉄名古屋駅中央改札口より徒歩15分(1.2km)
出演 ：・木下ゆーき
木下ゆーき
・上山元気(中京テレビアナウンサー)
上山元気(中京テレビアナウンサー)
・チュウキョ～くん
・あさドレ♪ちゃん
参加費 ： 無料
応募方法 ： 「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramアカウントを
フォローしていただいた上で、イベントHPよりご応募ください。
「親子のそばに中京テレビ」Instagramアカウント： https://www.instagram.com/oyako_ctv/
イベントHP： https://www.ctv.co.jp/oyako/event202605/
＜募集人数＞
愛知・岐阜・三重にお住まいの親子100組200名(予定)
※保護者様1名＋お子様1名の2人1組でのご応募となります。
※お子様は2026年4月時点で小学生以下の方が対象です。
※保護者の膝上でご参加いただくお子様は、定員には含まれずご参加いただけます。
例)保護者1名＋小学生以下のお子様1名(定員対象)＋膝上参加の小さなお子様1名(定員外)
※「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramフォロワー限定のイベントです。
※当日は記録・広報用に撮影を行い、公式SNS等で使用する場合があります。
※イベント受付時に「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramのフォロー画面と、当選メール、本人確認を実施させていただきます。
※その他注意事項はイベントHPをご確認ください。
【「親子のそばに中京テレビ」キャンペーン概要】
「親子のそばに中京テレビ」
中京テレビのパパ・ママアナウンサー(松原朋美、佐野祐子、鈴木康一郎、平山雅、上山元気)を中心に展開する、子育て世代に向けた広報キャンペーン。
「テレビを観る日も、イベントの日も。親子の日常のそばに中京テレビがいたい」
――そんな想いを込め、親子の限られた時間の中での思い出づくりを応援しています。
「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramでは佐野祐子アナウンサーの子育て漫画「アナウンサー佐野祐子【ありのママ日記】」や、インスタライブなどを通じて視聴者のみなさんと交流しています。
■「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンロゴ
「親子のそばに中京テレビ」ロゴ
■「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンポスター
「親子のそばに中京テレビ」キービジュアル
■「親子のそばに中京テレビ」公式HP
https://www.ctv.co.jp/oyako/