中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、子育て世代に向けた広報キャンペーン「親子のそばに中京テレビ」の一環として、地元・名古屋市熱田区出身の子育てインフルエンサー木下ゆーきとコラボレーションしたスペシャルイベントを開催します。

本イベントでは、木下ゆーきによるステージをはじめ、中京テレビのパパアナウンサー・上山元気とのトークショーなどを予定。さらに、チュウキョ～くんや、中京テレビ朝の情報番組「あさドレ♪」の番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」も登場し、親子で楽しめる内容となっています。

なお、本イベントは事前応募・抽選制で、4月17日(金)午後5時より公式HPにて参加申し込みの受付を開始します。





木下ゆーき×「親子のそばに中京テレビ」 スペシャルステージ





【イベント概要】

イベント名：木下ゆーき×親子のそばに中京テレビ スペシャルステージ

開催日 ：2026年5月16日(土)14時～15時

※受付開始：13時15分予定

開催場所 ：中京テレビ放送 プラザC

(名古屋市中村区平池町四丁目60番地11)

・あおなみ線「ささしまライブ」徒歩1分

・名鉄名古屋駅中央改札口より徒歩15分(1.2km)





出演 ：・木下ゆーき





木下ゆーき





・上山元気(中京テレビアナウンサー)





上山元気(中京テレビアナウンサー)





・チュウキョ～くん

・あさドレ♪ちゃん





参加費 ： 無料

応募方法 ： 「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramアカウントを

フォローしていただいた上で、イベントHPよりご応募ください。

「親子のそばに中京テレビ」Instagramアカウント： https://www.instagram.com/oyako_ctv/

イベントHP： https://www.ctv.co.jp/oyako/event202605/





＜募集人数＞

愛知・岐阜・三重にお住まいの親子100組200名(予定)

※保護者様1名＋お子様1名の2人1組でのご応募となります。

※お子様は2026年4月時点で小学生以下の方が対象です。

※保護者の膝上でご参加いただくお子様は、定員には含まれずご参加いただけます。

例)保護者1名＋小学生以下のお子様1名(定員対象)＋膝上参加の小さなお子様1名(定員外)

※「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramフォロワー限定のイベントです。

※当日は記録・広報用に撮影を行い、公式SNS等で使用する場合があります。

※イベント受付時に「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramのフォロー画面と、当選メール、本人確認を実施させていただきます。

※その他注意事項はイベントHPをご確認ください。









【「親子のそばに中京テレビ」キャンペーン概要】





「親子のそばに中京テレビ」





中京テレビのパパ・ママアナウンサー(松原朋美、佐野祐子、鈴木康一郎、平山雅、上山元気)を中心に展開する、子育て世代に向けた広報キャンペーン。

「テレビを観る日も、イベントの日も。親子の日常のそばに中京テレビがいたい」

――そんな想いを込め、親子の限られた時間の中での思い出づくりを応援しています。

「親子のそばに中京テレビ」公式Instagramでは佐野祐子アナウンサーの子育て漫画「アナウンサー佐野祐子【ありのママ日記】」や、インスタライブなどを通じて視聴者のみなさんと交流しています。









■「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンロゴ





「親子のそばに中京テレビ」ロゴ





■「親子のそばに中京テレビ」キャンペーンポスター





「親子のそばに中京テレビ」キービジュアル





■「親子のそばに中京テレビ」公式HP

https://www.ctv.co.jp/oyako/