〈ネモフィラの絶景×日本初の泊まれる植物園〉国営ひたち海浜公園入園チケット付き「ネモフィラ満喫プラン」販売開始

株式会社ボタラシアンリゾート

日本初の“泊まれる植物園”※1「THE BOTANICAL RESORT 林音（ザ ボタニカルリゾート リンネ）、以下：林音(リンネ)」は、春の絶景として知られるネモフィラが咲き誇る季節に合わせ、国営ひたち海浜公園のネモフィラ観光があわせて楽しめる宿泊プランの販売を2026年4月16日(木)より開始いたします。本プランは、宿泊ご人数分のひたち海浜公園の入園チケットと駐車場料金が100円割引となる特典が付いたお得な宿泊プランです。例年、首都圏から日帰りで訪れる方も多いネモフィラ観光ですが、本プランでは“泊まれる植物園”での滞在を組み合わせることで、茨城の自然や食、温泉などをゆっくり満喫できる新しい旅の形をご提案し、茨城の観光価値の向上と魅力発信に貢献します。

※1「日本初の“泊まれる植物園”」については、株式会社ボタラシアンリゾートにおいて、2025年9月時点で自社調査（インターネット検索・各種データベース確認、ChatGPTによる補助調査を含む）を行った結果、日本国内において同様の施設形態は確認されなかったことに基づき表現しています。

「国営ひたち海浜公園入園チケット付きネモフィラ満喫プラン」販売の背景

国営ひたち海浜公園は、春のネモフィラや秋のコキアなど四季折々の花を楽しめる全国有数の観光スポットで、年間約200万人が訪れます。特に春には約530万本のネモフィラが丘一面を青く染める絶景が広がり、全国から多くの観光客が訪れる茨城を代表する観光資源として知られています。

国営ひたち海浜公園ネモフィラの丘

ネモフィラの絶景を求めて国営ひたち海浜公園を訪れる方の多くは、花や自然を楽しむことを目的に旅行しています。一方、林音(リンネ)は日本初の“泊まれる植物園”をコンセプトに、植物に囲まれた環境の中で宿泊できるリゾート施設です。園内には豊かな緑や季節の植物が広がり、自然の中でゆったりと過ごす滞在体験を提供しています。

THE BOTANICAL RESORT 林音 ボタニカルコテージ(2026年4月13日時点)

ひたち海浜公園周辺には宿泊施設もありますが、植物や自然を感じながら滞在できる施設は多くありません。ネモフィラの絶景を楽しんだあと、そのまま余韻を感じ、自然の中でゆったりと過ごす“花と自然を巡る旅”を叶える宿泊先として、林音(リンネ)はネモフィラ観光との相性の良い滞在拠点になると考え、本宿泊プランを企画しました。

また、国営ひたち海浜公園にはこれまで首都圏を中心に日帰りで訪れる方も多かったですが、ネモフィラ観光と泊まれる植物園での滞在を組み合わせてご提案することで、茨城の魅力をより深く体験していただき、地域観光の活性化に貢献します。

「国営ひたち海浜公園入園チケット付きネモフィラ満喫プラン」概要

ご宿泊タイプ：グランピング・コテージ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169987/table/13_1_2aaccbfe1501cf4b4ac61ee71259e01c.jpg?v=202604160251 ]・グランピング（定員：2～4名）ファミリースイート 全7棟

大型のノルディスク製「ヴァナヘイム」テントで広々としたスペースが魅力。レストラン、温浴施設のすぐそばにあり、りんね・ぼうけんの森へのアクセスも良く、ファミリーや大人数でのご利用におすすめです。

こもれびテラス 全11棟

バラ園や大くすの木のある広場内に位置し、四季折々の自然に囲まれた開放的なロケーションが魅力。そばに木々がありまさに「こもれび」を感じられる設計です。

ハンモックテラス 全3棟

ウッドデッキや宿泊エリア内にドイツのプレミアムハンモックブランドLA SIESTA(ラ シエスタ)のハンモックを3棟限定でご用意。自然や夜空を満喫できるロケーションです。

メタセコイアテラス 全6棟

メタセコイアの木々に囲まれた絶好のロケーション。朝はやわらかな木漏れ日と緑の香りに包まれながら目覚め、自然と一体になれる贅沢な体験が叶います。

・コテージ（定員：2～4名）ガーデンコテージ全6棟

庭付きで開放的な平屋建てのコテージ。熱帯植物館に最も近い立地にあり、熱帯植物館の散策やバニラドームカフェでのひと休み、夜のライトアップショーにも気軽に出かけられる便利なロケーションです。※うち2棟ドギーコテージ

ヒルズコテージ 全6棟

園内の中心、少し小高い丘に佇むコテージ。各棟のまわりに木々が程よく空間をセパレートし、プライベート感の高い環境でお過ごしいただけます。

ボタニカルコテージ 全4棟

花や木々に囲まれた庭園エリアに位置しており、四季の移ろいを間近に感じられるのが魅力です。植物園ならではの美しい景観に溶け込み、穏やかで上質な時間をお過ごしいただけます。

CLUBコテージ 全2棟

最上位クラスの「CLUBメゾネット」と「CLUBテラス」。明るく開放的な大型コテージで、スタイリッシュなカウンターキッチンを備えた広々としたリビングは自然を望むデッキへと続き、四季折々の景色を楽しめます。 ※CLUBテラスの定員は2～6名、CLUBメゾネットの定員は2～7名

・ご夕食「THE RINNE BBQ GRILLコース」

自然に囲まれた贅沢な空間で、素材の魅力を引き立てる王道BBQが楽しめます。茨城が誇るブランド肉や新鮮野菜を、焚き火の温もりと香ばしい香りに包まれながら堪能いただけます。

メニュー例：七会きのこのオニオンスープ、本日の野菜マルシェ、常陸牛サーロインステーキ

※ご夕食は複数のコースからお選びいただけます。詳しくはこちら(https://rinne-resort.jp/topics/850#8)

・朝食ビュッフェ

清々しい植物園の朝は、茨城の特産品や新鮮野菜をふんだんに使用したこだわりのビュッフェをご用意しています。茨城の恵みを味わいながら、ゆったりとした特別な朝のひとときをお過ごしください。

・温泉＆サウナ「おふろcafe りんねの湯」

ハーブを用いたハーブ湯やハーバルサウナ、熱波師によるアウフグースイベントを定期的に実施しています。施設内にはブックラウンジ、キッズルームなどもあり、一日ゆっくりお寛ぎいただける空間です。ご宿泊中は何度でもご利用いただけ、朝風呂もお楽しみいただけます。

心も体もゆったりと癒される、至福のひとときをご体感ください。

・熱帯植物館ライトアップ＆ライトアップショー

宿泊者限定で、幻想的にライトアップされた夜の熱帯植物館をお楽しみいただけます。昼とは違う神秘的な空間で、植物園ならではの特別な体験をお楽しみいただけます。

・ライトアップ時間：18:00～21:00

・ライトアップショー時間（所要時間約10分）：18:30/19:00/19:30/20:00/20:30

・アクティビティ体験（TOBIZARU）

大自然の中で全長150mの森の中を駆け抜ける爽快ジップラインや、木の上のアスレチックを楽しめます。（有料コンテンツ）

おすすめの滞在モデルコース

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169987/table/13_2_6dfe6714425771ccb63cfada5db10654.jpg?v=202604160251 ]

1日目

12:30 林音(リンネ)到着・植物園内散策

13:00 アクティビティ体験（ジップライン・ツリーアドベンチャー）※有料、宿泊者割引あり

15:00 チェックイン オリジナルハーブティー＆ハーブピロー作り体験

16:00 薪割り体験・野菜マルシェ

17:00 ウッドデッキでBBQ体験

18:30 熱帯植物館ライトアップショー鑑賞

20:00 りんねの湯でアロマアウフグース体験・ハーブ湯や天然温泉を満喫

2日目

7:00 朝風呂

8:00 朝食ビュッフェ

10:00 チェックアウト

国営ひたち海浜公園へご移動（車で約30分）

10:30 国営ひたち海浜公園入園

ご宿泊予約方法について

ご宿泊予約は本サイトからのWEB予約にて承っております。

所在地・アクセス

ネモフィラ満喫プラン予約 :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000003132&pl=PL00063146&ci=20260416&co=20260417&stay=1&rmcd001=RM00019825<001=0_1_2_4&lnum001=2_0_0_0&rm001=1&sumrm=1&cinon=true&dpck=false&DPCheckEnable=false

〒311-0122 茨城県那珂市戸4369-1

常磐自動車道「那珂IC」より約15分

JR常磐線「水戸駅」より車・タクシーで約30分/JR水郡線「上菅谷駅」より車・タクシーで約10分

運営会社「株式会社ボタラシアンリゾート」

茨城県植物園および茨城県民の森のリニューアル事業と、リニューアル後の施設運営を行うために2024年5月に設立。株式会社一家ダイニングプロジェクトと株式会社一家レジャーサービス、株式会社ザファーム他の5社が共同出資して設立した特別目的会社。「泊まる」「癒される」「食べる」「遊ぶ」という複数の体験要素を掛け合わせた日本初体験型の“泊まれる植物園”「THE BOTANICAL RESORT 林音（リンネ）」を運営しています。