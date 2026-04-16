シナジーマーケティング、世界有数のエンタープライズクラウドマーケットプレイスであるSalesforce AppExchange上でSynergy!LEADの更新を発表。SSLサーバ証明書の管理工数0に

シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング株式会社は本日、Salesforce AppExchange上でSalesforce完結型アプリケーションのSynergy!LEADを更新し、SSLサーバ証明書の自動更新機能（ACM）の提供を開始したことを発表しました。今回のアップデートにより、従来手動で行っていたSSLサーバ証明書更新作業の完全自動化を実現。2029年に予測される有効期限の短縮化（最短47日間）といった環境変化を見据え、更新漏れによるサイト停止リスクを恒久的に排除します。これによりマーケターの煩雑な保守管理工数を削減し、本質的なクリエイティブ活動に専念できる環境を支援します。当社のSynergy!LEADは、現在AppExchangeの（

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003JJEREA4(https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003JJEREA4) ）から入手いただけます。

Synergy!LEAD「SSLサーバ証明書（ACM）」について

Web上の通信をセキュリティ高く行うには、SSLサーバ証明書の導入・運用が不可欠です。しかし、SSLサーバ証明書の更新は、ミスが許されない「守り」の業務でありながら、それ自体が売上を生むわけではありません。2029年には有効期限が47日にまで短縮されるという環境変化の中で、この「本質的ではないがリスクの高い業務」を0にすることが重要です。

この度リリースする「SSLサーバ証明書（ACM）」は更新作業の完全自動化を実現し、更新漏れによるサイト停止リスクを永続的に防ぐことが可能です。

主なメリットとしては以下があります。

- 証明書の自動更新により、管理工数をなくし「うっかり失効」によるサイト停止を永続的に排除- 独自ドメイン×常時HTTPS化で、ユーザーからの信頼感を維持- 高度な暗号化基準の自動維持により、IT知識不要で常に最新のセキュリティレベルを担保

これにより、マーケターが本来使うべき時間と心理的リソースの創出をご支援いたします。

※該当サービスはフォーム等のURLをオリジナルのドメインに変更できる「独自ドメイン」オプションをご利用の方が対象のサービスです。

Synergy!LEADについて

https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergylead/

Salesforceの管理画面から操作できるシンプルで使いやすいマーケティング＆業務効率化アプリケーション

Synergy!LEADは直感的な操作ができるAppExchange上のアプリケーションです。簡単に扱える操作性と運用ストレスのない画面で、マーケティング業務に必要な「フォーム」「メール配信」「Webトラッキング」機能を備えています。各機能は個別に選択できるうえ、それぞれ従量課金制なので、安心してご利用いただけます。10年以上の実績と知見を活かし、専任のスタッフによるSynergy!LEAD導入・運用、Salesforce周辺業務へのアドバイスなど継続的なサポート体制も万全です。

Salesforceのコメント

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は、次のように述べています。「Synergy!LEADの新機能がAppExchangeに追加されたことを歓迎します。SSLサーバ証明書の自動更新によるセキュリティ運用負荷の軽減と、安全なデジタルマーケティング環境の提供により、お客様のビジネストランスフォーメーションを加速させます。AppExchangeは、お客様のビジネスニーズに合ったアプリケーションやエキスパートをお客様とつなぐために、常に進化し続けています」

Salesforce、AppExchangeなどはSalesforce.com, inc.の商標です。

Salesforce AppExchangeについて

Salesforce AppExchangeは世界をリードするエンタープライズクラウドマーケットプレイスで、企業、開発者、起業家がまったく新しい方法で構築、販売、成長できるよう支援します。2006年のローンチ以降、8,000件以上のパートナーのアプリケーションや認定コンサルタントの登録、1,300万件の顧客導入を有するAppExchangeは、業界や規模に関わらずビジネス上のあらゆる課題を解決するために、すぐにインストールし、カスタマイズ可能なアプリケーションやSalesforce認定コンサルタントとお客様を結びつけます。

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

企業ホームページ：https://corp.synergy-marketing.co.jp/

【お客様からのお問い合わせ】

シナジーマーケティング株式会社

URL：https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_8/index.do?p=press