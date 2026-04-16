人類最後の希望を歩む、壮大なるSF冒険譚！ 『スターウォーク』第2巻が4月16日発売！
株式会社竹書房(所在地:東京都千代田区 代表取締役社長:宮田純孝)は、WEBコミックサイト「竹コミ!」で大好評連載中の『スターウォーク』 (著者: 浅白優作)第2巻を2026年4月16日(木)に発売いたします。本作は、第1巻の発売直後から、紙・電子ともに大ヒットを記録。「即重版」となるほどの反響を呼びました。
緻密な世界観が魅力の骨太本格SFマンガとして、各界の著名人からも絶賛の声を集めており、この度、待望の第2巻がついに刊行となります。
また、作中の人気キャラクター「しろわん」がフィギュアキーホルダーになった特装版につきましても、数量限定で同時発売となることをお知らせいたします。
「スターウォーク」第2巻 書影
■『スターウォーク』とは
「公転軌道から外れ、自転をしなくなってしまった地球」
ある計画から26年ぶりに帰還したミア・マカルパイン。彼女がコールドスリープから目覚めて辿りついたのは、太陽光が降り注ぐ「灼熱」と、闇に閉ざされた「極寒」に分かたれ、人が生きていけぬほど変わり果てた地球だった――。
唯一、人類が生存可能な境界線「黄昏地帯」へと着陸したミアと、相棒のAIロボット・しろわん。二人は降り立った地で未知の恐るべき生き物に出会いながらも、地球に起こった異変と人類の行方の謎を解き明かすため、歩みを進めます。
竹コミ！連載ページ： https://takecomic.jp/series/7caa3085ae093
■2巻あらすじ
「また…会えるよね……」
しろわんは、もう一度ミアと会うため「スヴァールバル世界種子貯蔵庫」を目指し、灼熱と極寒の境目「黄昏地帯」を歩き続けます。道中で出会った生存者のコートとAIロボット・ぱんだわんにゃんとともに、しろわんはついに目的地へとたどり着く。果たしてクローン装置の行方は、そして人類の希望の行く末は……。 衝撃の事実が待ち受ける、待望の第2巻！
■書籍情報
タイトル： 「スターウォーク」第2巻
著者 ： 浅白優作
発売日 ： 2026年4月16日(木)
価格 ： 880円(税込)
ISBN ： 9784801987593
通常版詳細
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10137025.html
「しろわん約1／3スケールフィギュアキーホルダー」付き特装版詳細
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10139561.html
■購入特典
各書店にて特典を配布いたします。
【カラー・1c 両面カード】
メロンブックス
【カラーイラストカード】
TSUTAYA様(一部店舗)
COMIC ZIN
【1cペーパー】
アニメイト(一部店舗)
ゲーマーズ
まんが王
有隣堂(一部店舗)
三省堂書店(一部店舗を除く)
喜久屋書店(一部店舗を除く)
ヴィレッジヴァンガード(一部店舗を除く)
ブックファースト 新宿店
わんだ～らんど なんば店
※特典はなくなり次第終了となります。
※配布状況や対象店舗の詳細は各書店様にてご確認ください。
カラー・1c 両面カード
カラーイラストカード
1cペーパー
■作者プロフィール
浅白優作(Yusaku Asashiro)
漫画家。緻密な世界観構築と、情緒あふれるキャラクター描写で本格SFファンから厚い支持を得ている。
X(旧Twitter)： https://x.com/pen_____k
■「竹コミ！」連載情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト ： https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！編集部【公式】 ： https://x.com/takecomic_hen
竹コミ！編集部2【公式】： https://x.com/takecomic_hen2
■『スターウォーク』第5話より抜粋紹介
試し読み
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■株式会社竹書房について
1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVDなどを取り扱う出版社です。
公式サイト： https://www.takeshobo.co.jp/
公式X ： https://x.com/takeshobopr