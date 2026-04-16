株式会社竹書房(所在地:東京都千代田区 代表取締役社長:宮田純孝)は、WEBコミックサイト「竹コミ!」で大好評連載中の『スターウォーク』 (著者: 浅白優作)第2巻を2026年4月16日(木)に発売いたします。本作は、第1巻の発売直後から、紙・電子ともに大ヒットを記録。「即重版」となるほどの反響を呼びました。

緻密な世界観が魅力の骨太本格SFマンガとして、各界の著名人からも絶賛の声を集めており、この度、待望の第2巻がついに刊行となります。

また、作中の人気キャラクター「しろわん」がフィギュアキーホルダーになった特装版につきましても、数量限定で同時発売となることをお知らせいたします。





「スターウォーク」第2巻 書影





■『スターウォーク』とは

「公転軌道から外れ、自転をしなくなってしまった地球」

ある計画から26年ぶりに帰還したミア・マカルパイン。彼女がコールドスリープから目覚めて辿りついたのは、太陽光が降り注ぐ「灼熱」と、闇に閉ざされた「極寒」に分かたれ、人が生きていけぬほど変わり果てた地球だった――。

唯一、人類が生存可能な境界線「黄昏地帯」へと着陸したミアと、相棒のAIロボット・しろわん。二人は降り立った地で未知の恐るべき生き物に出会いながらも、地球に起こった異変と人類の行方の謎を解き明かすため、歩みを進めます。

竹コミ！連載ページ： https://takecomic.jp/series/7caa3085ae093









■2巻あらすじ

「また…会えるよね……」

しろわんは、もう一度ミアと会うため「スヴァールバル世界種子貯蔵庫」を目指し、灼熱と極寒の境目「黄昏地帯」を歩き続けます。道中で出会った生存者のコートとAIロボット・ぱんだわんにゃんとともに、しろわんはついに目的地へとたどり着く。果たしてクローン装置の行方は、そして人類の希望の行く末は……。 衝撃の事実が待ち受ける、待望の第2巻！









■書籍情報

タイトル： 「スターウォーク」第2巻

著者 ： 浅白優作

発売日 ： 2026年4月16日(木)

価格 ： 880円(税込)

ISBN ： 9784801987593





通常版詳細

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10137025.html

「しろわん約1／3スケールフィギュアキーホルダー」付き特装版詳細

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10139561.html









■購入特典

各書店にて特典を配布いたします。

【カラー・1c 両面カード】

メロンブックス

【カラーイラストカード】

TSUTAYA様(一部店舗)

COMIC ZIN





【1cペーパー】

アニメイト(一部店舗)

ゲーマーズ

まんが王

有隣堂(一部店舗)

三省堂書店(一部店舗を除く)

喜久屋書店(一部店舗を除く)

ヴィレッジヴァンガード(一部店舗を除く)

ブックファースト 新宿店

わんだ～らんど なんば店

※特典はなくなり次第終了となります。

※配布状況や対象店舗の詳細は各書店様にてご確認ください。

カラー・1c 両面カード





カラーイラストカード





1cペーパー





■作者プロフィール

浅白優作(Yusaku Asashiro)

漫画家。緻密な世界観構築と、情緒あふれるキャラクター描写で本格SFファンから厚い支持を得ている。

X(旧Twitter)： https://x.com/pen_____k









■「竹コミ！」連載情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト ： https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！編集部【公式】 ： https://x.com/takecomic_hen

竹コミ！編集部2【公式】： https://x.com/takecomic_hen2









■『スターウォーク』第5話より抜粋紹介

試し読み





01





02





03





04





05





06





07





08





09





10





11





12





13





14





15





■株式会社竹書房について

1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVDなどを取り扱う出版社です。

公式サイト： https://www.takeshobo.co.jp/

公式X ： https://x.com/takeshobopr