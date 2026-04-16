ドコモ、「Samsung Galaxy A57 5G SC-54G」を発売

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、AI機能が搭載されたGalaxy Aシリーズ最薄ボディ

「Samsung Galaxy A57 5G SC-54G」を2026年4月23日（木）に発売いたします※1。発売に先立ち、2026年4月16日（木）から予約受付を開始いたします。

■ 発売日など※1

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/803_1_5dbdf0375412ee84940fbb71ccf665e3.jpg?v=202604160151 ]

■ 販売チャネル ： 全ドコモ取扱い店

■ 端末外観

■主な特長

各機種の詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/803_2_b018986c9a54931fd80cdceec9a58723.jpg?v=202604160151 ]

■スペック

各機種の主なスペックはドコモのホームページをご覧ください。

・Samsung Galaxy A57 5G SC-54G(https://www.docomo.ne.jp/product/sc54g/#anc-specandservice)

■アクセサリー※5

「Samsung Galaxy A57 5G SC-54G」の発売に併せ、専用のケースおよびフィルムを発売いたしま

す。docomo selectのアクセサリーは、高い品質と安全性に加え、端末との一体感を追求して開発し

ています。ここでは、2種類のケースをピックアップしてご紹介します。そのほかにも、ケースや保

護フィルムなど、多数のアクセサリーをご用意しています。詳細はドコモオンラインショップをご確

認ください。

・SC-54Gエアクッションケース（オーロラ／ブラック）

側面のエアクッションハイブリッド構造が機種本体への衝撃を和らげ、背面の硬度がある素材により

本体をしっかりガード。指紋が付きにくく、付いても拭き取りやすい指紋防止コーティングを施工。

ケースの美しさを保ち、機種本体のデザインを美しく見せます。

・SC-54Gスタンドスマートフリップケース（ライトブルー／ダークネイビー）

縦置き・横置き両方使えるスタンド機能付き。薄型でありながら名刺やカードを収納できるカードポ

ケット付き。表のフラップを閉じた状態でも、音声通話が可能。

※1 時期は変更になる可能性があります。

※2 実際のバッテリー駆動時間は、ネットワーク環境、使用する機能やアプリ、通話やメッセージの頻度、充電回数など、さま

ざまな要因によって異なる場合があります。UX Connect Researchがまとめた平均的な使用プロファイルに対して推定し

たものです。2025年1月16日から1月27日に英国でSM-A366 5Gの発売前のバージョンを使用して、LTEおよび5G Sub6

ネットワークをデフォルト設定にしたものを、UX Connect Researchが独自に評価したものです。5G mmWaveネットワ

ークでのテストは行っておりません。

※3 設定から機能ONにする必要があります。

※4 ネットワーク接続とSamsungアカウントへのログインが必要です。撮影条件など写真の特性に左右される可能性がありま

す。

※5 「Samsung Galaxy A57 5G SC-54G」の事前購入受付開始と同時にアクセサリーを発売いたします。

* 「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co.,Ltd. の商標または登録商標です。