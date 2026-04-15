「グラスデコ」など、作る楽しさが広がるヤマトの“アートシリーズ”を一挙出品ヤマト(株)、第50回2026日本ホビーショーに出展

ヤマト株式会社

ヤマト株式会社（本社：東京都中央区 社長：長谷川 豊）は、5月8日(金)～10日(日)に開催される(於：東京ビッグサイト) 第50回2026日本ホビーショーに出展参加をします。

日本ホビーショーは、今回記念すべき50回目を迎える日本最大の手づくりホビーフェアです。

ヤマト(株)は、ホビー・クラフト分野への更なる展開を目指し、ホビー・クラフト商品“アートシリーズ”を出品します。定番のクリアカラー絵の具「グラスデコ」をはじめ、「グラスデコ」の人気シリーズ「グラスデコ オーナメントセット」、昨年発売したコラボ商品「グラスデコアートシールセット 海野ちなみ」、水性クレヨン「カラリックスシルキーツイスター」等、多数の商品を取り揃えます。ブース内では、例年通り細長い紙を巻いて作る「ペーパークイリング」パーツ作り体験を行う他、9日・10日は主にご家族連れを想定した「グラスデコ オーナメント」体験（1,200円以上の購入者限定）を実施し、連日ハンドメイド体験をお楽しみいただけます。さらに、会場内の総合ワークショップエリアでは、グラスデコアーティストの海野ちなみさんを講師に迎えた特別ワークショップ『海野ちなみと作るステンドグラス風アートシール体験』を開催。コラボ商品を使用し、プロの技を教わりながら自分だけのステンドグラス風シールを作れる貴重な機会です。ヤマトは、作る楽しさや手軽さを伝えるとともに、ホビー・クラフト商品の更なる普及を目指します。詳細は以下の通り。

左「ペーパークイリング」体験イメージ 中央「グラスデコ アートシールセット 海野ちなみ」 右「グラスデコオーナメントセット きょうりゅう」

◇ 会 期 2026年5月8日(金)～10日(日) 各日10:00AM～5:00 PM

◇ 出展場所 東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール 文具と紙WORLD ブースNO.E-31

◇ 出品予定商品 《アートシリーズ、他》

グラスデコシリーズ、ペーパークイリングシリーズ、カラリックス シルキーツイスターシリーズ、

つまみ細工用ヤマト糊、各種接着・粘着商品、他

◇ ブース内体験コーナー

8・9・10日「ペーパークイリング」パーツづくり体験（無料）

9・10日「グラスデコ オーナメント」体験（1,200円以上のご購入者限定）

◇ ワークショップ『海野ちなみと作るステンドグラス風アートシール体験』（ヤマト）

講師：海野ちなみ

日程：5月8日・9日・10日 各日/全3回（1回/90分）

場所：ホビーショー会場内 総合ワークショップスペース ※ヤマトブースとは異なります

定員：スケジュール制（1回/定員５名）

※ホビーショーサイトから事前お申込みとなります。

※販売期間 2026年3月13日10:00 ～ 4月24日 23:59

参加費：5,500円（税込）

（参加費には「グラスデコアートシールセット 海野ちなみ」（税込3,850円）が含まれています。）

ワークショップの詳細ならびにお申込みは以下URLを参照ください。

https://2026.hobbyshow.jp/workshop_aw

◇ お客様からのお問合せ先

ヤマト株式会社 営業・商品企画開発室 TEL：03-3662-7456 FAX：03-3662-7132

https://www.yamato.co.jp

◇ 第50回2026日本ホビーショー 公式サイト https://2026.hobbyshow.jp/

以 上