店舗数日本一のジンギスカン専門チェーンが人形町に誕生！『大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 人形町店』4月24日(金)オープン

株式会社一家ホールディングス

株式会社一家ホールディングスの連結子会社である株式会社一家ダイニングプロジェクト（本社：千葉県市川市、代表取締役社長：武長 太郎、以下当社）は、こだわりの羊肉を使ったジンギスカンと卓上のハイボールタワーを楽しめる店舗数日本一のジンギスカン専門チェーン※1「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」の16店舗目となる『大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 人形町店』を、2026年4月24日(金)16時にオープンしますのでお知らせいたします。オープン記念として、店頭で配布された当店のOPENチラシをお持ちのお客様は、お会計から10％割引※2させていただきます。

※1 「店舗数日本一のジンギスカンチェーン」については、株式会社一家ホールディングスにおいて、2026年4月時点で自社調査（公開情報、各社公式サイト等）を行った結果、日本国内において当社が最大規模のジンギスカン専門チェーンであることを確認しています。

※2 他クーポン・割引との併用不可、アプリ特典VIP飲み放題併用可/人形町店のみ利用可能/2026年5月末まで

出店経緯

当社が展開する「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」は、こだわりの羊肉と卓上ハイボールタワーを気軽に楽しめる業態として、首都圏を中心に出店を重ね、日本国内におけるジンギスカン専門チェーンとして最大規模を誇るブランドへと成長してまいりました。2030年までに50店舗体制の構築を目指す成長戦略を掲げており、本出店はその実現に向けた一歩となります。

外観イメージ

今回の出店地である人形町エリアは、オフィスワーカーと居住者が共存し、平日・週末問わず安定した集客が見込める成熟した飲食マーケットです。人形町駅周辺は多様な飲食店が集積する一方で、ジンギスカンを気軽に楽しめる店舗は多くなく、新たな選択肢として地域のお客様に喜んでいただけるポテンシャルがあると考え、出店に至りました。

内観イメージ1内観イメージ2

なお、2026年6月には神奈川県横浜市への出店も予定しております。今後はブランド価値の向上を図りながら、“日本一のジンギスカンチェーン”としてのポジション確立に向け、さらなる店舗展開を進めてまいります。

大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん特徴

・こだわりのジンギスカン

看板メニューは自家製の“塩〆熟成ラム肉”。秘伝の熟成方法で旨みと柔らかさを最大限に引き出し、「においが気になる」「クセがある」「肉が固い」といったジンギスカンの印象を覆したジンギスカンをご提供します。羊肉は指定したブランドのみを使用。生ラムにこだわり、より自慢の塩〆熟成に合う羊肉を使用しております。ジンギスカン専門店として、羊肉を活かした幅広いメニューや希少部位が楽しめるのも魅力です。

ジンギスカンメニュー一例

塩〆熟成上ラム肩ロース

1人前890円(税込979円)

飲めるジンギスカン

1人前890円(税込979円)

厚切りラムタン

1人前890円(税込979円)

黒胡椒ジンギスカン

1人前890円(税込979円)

・国産焼き野菜

ジンギスカンのもうひとつの主役である焼き野菜は、すべて国産のものを使用しています。また、季節によっておすすめの野菜が変わるのも魅力の一つです。羊と牛脂の油で揚げ焼きされた野菜は甘みが増し、より一層美味しく召し上がっていただけます。

メニュー一例

【おまかせ野菜盛り】1人前990円(税込1,089円)

【国産玉ねぎ】1人前350円(税込385円)



・ハイボールタワー

卓上のサーバーから、好きな時に好きなだけご自身でハイボールを注ぐスタイルです。注ぎたての強炭酸ハイボールはジンギスカンと相性抜群。「注文後なかなか運ばれてこない」などのストレスを感じることなく、自分で注ぐ楽しさもご体験いただけます。

【角ハイボール飲み放題60分】お一人様600円(税込660円)

セット内容：人数分のジョッキ・氷(お代わり自由)

・延長はお一人様30分350円(税込385円)

※時間差での合流は最初にスタートした時間と同じにさせていただきます

・宴会＆食べ飲み放題＆コース

大人数でのご利用におすすめの宴会メニューやボリューム重視の方向けの食べ飲み放題、初来店時や女性、カップルでのご利用におすすめのコースなど、ご利用シーンに合わせた多様な選択肢をご用意しています。

メニュー一例

【宴会】ハイボールタワー飲み放題付き！ラムちゃんジンギスカンコース 1名様4,091円(税込4,500円)

【食べ飲み放題】卓上ハイボール飲み放題＆全メニュー食べ放題コース 1名様5,800円(税込6,380円)

【コース】ジンギスカン贅沢コース １名様4,000円(税込4,400円)

※それぞれのコースの違いはこちら(https://ramuchan.jp/topics/1690/)から

・ランチ定食＆バイキング（土日祝日12:00～15:00限定）

週末はランチタイムから営業しており、 リーズナブルな定食メニューを揃えています。「ランチ限定バイキング」を追加注文いただくと、焼き野菜・ごはん・スープが食べ放題になり、満足度高いランチをお楽しみいただけます。

メニュー一例

【ラムちゃんジンギスカン定食】定番ジンギスカン・漬け込みジンギスカン・国産野菜バイキング・ごはん・スープ 1,780円(税込1,958円) バイキングなし1,280円(税込1,408円)

お得なアプリ会員制度

ラムちゃん公式アプリをダウンロードし、店舗で入会金 200 円(税込)をお支払いいただくと、来店ごとに来店スタンプが貯まり、来店回数に応じて特典を得られます。

「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」会員 5 大特典詳細（2026年3月2日(月)～）

１.21時以降60分600円(税込660円)のハイボール飲み放題が0円で利用可能

２.通常+220円(税込)の7種飲み放題が0円でグレードアップ

３.スタンプが5個貯まるごとに「食べ放題0円クーポン」プレゼント

４.ご来店ごとに最大お会計0円になるガチャに挑戦

５.誕生月はお会計20%OFF（有効期限：お誕生月1ヶ月、期間中一度限り有効）

※各特典の詳しい利用条件はこちら(https://ramuchan.jp/topics/1629/)をご確認ください。

【新店基本情報】

App Storeからダウンロード :https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93/id6468990182Google Playからダウンロード :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.ramuchan&pli=1

店名：大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 人形町店

オープン日：2025年4月24日(金)

住所：東京都中央区人形町3-7-2 原ビル1階

アクセス：東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩1分

東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分

東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩8分

TEL：03-6231-0593

営業時間：平日 16時～23時（LO 22:30）土日祝日 12時～23時（LO 22:30）

※オープン後最初の週末2026年4月25日(土)、26日(日)は16時オープンとなります。

定休日：不定休日あり(年末年始など)

席数：75席(カウンター16席、テーブル席16席、ボックス席17席、ベンチシート席26席)

面積：34.89坪

平均予算：3,800円（通常平均） 5,500円（宴会平均）

ラムちゃん公式HP :https://ramuchan.jp/ラムちゃん公式Instagram :https://www.instagram.com/ramuchan_jingisukan/【一家ホールディングス概要】

◇会社名 ：株式会社一家ホールディングス

◇所在地 ：千葉県市川市東大和田2-4-10

◇代表者 ：武長 太郎

◇事業内容 ：グループ会社の経営管理 / 多業種飲食店の経営 / ブライダル事業

◇店舗数 ：東京 千葉 埼玉 神奈川 直営89店舗(2025年12月末現在)

◇設立 ：2021年10月1日

◇資本金 ：50,741,650円（2025年12月末現在）

◇URL ：https://ikka-holdings.co.jp/

一家ホールディングスは“おもてなし”を軸に飲食事業、ブライダル事業、レジャー事業を展開しています。「屋台屋 博多劇場」「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」「韓国屋台ハンサム」等の他業種飲食店を運営。2012年には飲食事業で培った「おもてなしの心」を武器にブライダル事業へ参入。東京タワーを目の前に臨む結婚式場「The Place of Tokyo」を設立し、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」の結婚式場口コミランキングでは、料理部門は7年連続第1位を受賞、ゲストハウス部門でも第1位を受賞(2023年10月1日時点)した人気式場を運営しています。2024年にはレジャー事業および宿泊事業の運営を目的とする株式会社一家レジャーサービスを設立。”おもてなし“のリーディングカンパニーを目指すため、様々な事業に挑戦し、グループミッションである『あらゆる人の幸せに関わる日本一の”おもてなし“集団』を目指してまいります。