オールインワンAI言語サービス「KORREPET」をリリース

株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ

株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ（AIBS）（本社：広島市中区東平塚町1-14、代表取締役：森島 直己）は、オールインワンAI言語サービス「KORREPET（コレペット）」を2026年4月15日にリリースしました。

自動翻訳だけでなく、訳文チェック、和文・英文校正、要約、メール文作成、リサーチなど、言語業務で活用するAI機能を一元化。現場の生産性向上と、組織としての管理・運用の最適化に貢献します。

現在、ローンチ記念キャンペーンとして、全プランを登録から6か月間 20%OFFで提供しています。

■KORREPET（コレペット）とは

コンセプトは「あなたの仕事の伴奏者」。

KORREPETは、翻訳者・翻訳チェッカー・翻訳コーディネーターの生の声をもとに開発した「オールインワンAI言語サービス」です。翻訳を必要とする企業と、翻訳ドキュメントを制作する翻訳サービス事業者の双方を支援します。

自動翻訳だけでなく、訳文チェック、和文・英文校正、要約、メール文作成、リサーチなど、翻訳に必要な周辺機能を一つに集約しました。

翻訳の前後に発生する周辺業務まで含めて一元的に支援することで、業務フロー全体の効率化を後押しします。また、複数のAIサービスを使い分けたときに発生する煩雑さ、教育訓練コスト、予算、セキュリティ面の懸念といった課題を改善します。

公式サイト（https://korrepet.com/）。

＜機能一覧＞

◎基本機能

・翻訳（テキスト・ファイル）

・訳文チェック（テキスト・ファイル）

・文章校正（和文・英文）

・メール文作成

・文章要約

・何でもリサーチ（情報検索・リサーチ）

・用語集カスタム

・プロンプトカスタム

◎追加機能

・OCR（文字認識）

・音声文字起こし

・対訳データ作成

・RAGを利用した翻訳

・多言語AI音声合成

■品質にこだわる翻訳会社だからこその、３つの設計ポイント

AIBSは、翻訳者による翻訳サービスを38年間提供してきた翻訳会社です。

そのため「KORREPET」は、翻訳者・翻訳チェッカー・翻訳コーディネーターが考える「高品質な翻訳文を出力するための３つの設計ポイント」を盛り込んで開発しました。

◎設計ポイント１．先端のAIモデルを搭載

質の高い出力のために、生成AIモデルは、高性能生成AIの先端モデルを６つ搭載しています。

＜リリース時（2026年4月15日現在）の搭載モデル＞

・ChatGPT 5.4

・Gemini 3.1 Pro（大量処理用に軽量モデル Gemini 3.0 Flash も搭載）

・Claude Sonnet 4.6

・Sonar-pro

・DeepL Pro

・Google Translate

ユーザーは用途や文書タイプに応じて最適なモデルを選べます。これまで複数AIの画面を行き来していたユーザーにとっては、「KORREPET」上で一括して確認いただけます。

◎設計ポイント２．文書やタスクに応じたプロンプトを設定

各タスクには、処理内容に適したプロンプトを設定済みです。

翻訳の場合は、言語と文書タイプを設定して翻訳したい文章を入れるだけで、すぐに文書タイプに応じた訳文を得られます。プロンプトの編集やオリジナルプロンプトの保存も可能です。

◎設計ポイント３．壁打ちで回答の質をアップ

AIの回答に対して、「壁打ち」がしやすい画面を設計しました。

翻訳の場合は、ただ翻訳結果を出力するだけでなく、原文や翻訳文への質問や修正要望をチャットで伝えて訳文を再出力することもできます。図面など別の資料を参照する必要がある翻訳では、画像を追加した上での質問や修正依頼も可能です。

引き続き、「翻訳者・翻訳チェッカー・翻訳コーディネーターの“生の声”」をもとに開発を続けてまいります。

＜現在開発中の機能＞

・RAGの機能を搭載し、既存の翻訳データを踏まえた訳出の出力

・自動翻訳時のプロンプトに、文書タイプに応じた詳細なスタイルガイドを追加

■セキュリティ

入力データはAIモデルの学習に使用されません。データはMicrosoft Azure（日本リージョン）内に安全に保存され、用語集とカスタムプロンプト以外は24時間で自動的に消去されます。

■料金プラン

使用する機能や処理量によって、必要な分だけ無駄なく使える料金プランを用意しました。

現在、ローンチ記念キャンペーンで、全プラン6か月間 20%OFFで提供しております。

また、どのプランも２週間の無料トライアルを実施しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181401/table/1_1_cb384a464b5a6cf8360dee59e7305999.jpg?v=202604151251 ]

・すべてのプランで６つの先端AIモデルが使用できます。

・プランに応じて使用できる機能や処理量は異なります。

・法人のお客様には、すべてのプランでシステム管理者様によるユーザー追加やチーム管理の機能があります。

・詳細は料金プランページ（https://korrepet.com/pricing/）をご参照ください。

■問い合わせ先

「KORREPET」に関するお問い合わせ：https://korrepet.com/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Q8aFkf0vLgs ]

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181401/table/1_2_79e69e3926fe82ddb0861145aa840d24.jpg?v=202604151251 ]

「すべてはお客様のグローバルビジネス成功のために」

株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ（AIBS）は、言語と知財のプロフェッショナルとして、お客様のベストパートナーを目指します。