【ウブロ】新作「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」揺るぎない挑戦心を体現するタイムピースが誕生

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、サッカー界のアイコンでありウブロのアンバサダーである、キリアン・エムバペ選手との初の限定モデル「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」を発表しました。2018年からアンバサダーを務めるキリアン・エムバペ選手と共に作り上げた世界限定200本のこのモデルは、単なる時計ではなく、腕元に宿る「勝負の時」であり、緻密に設計された自信、ゴールドに刻み込まれた挑戦心を体現しています。内側から外側に至るまで、このタイムピースは確固たる信念をもって時を刻みます。

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直径44mmのポリッシュ仕上げのホワイトセラミックと18Kキングゴールドで作られたこのモデルは、エムバペ選手の、恐れを知らず、決断力に満ち、常に一歩先を行く姿勢を表現しています。ベゼルの６時位置には、彼の信条である「Trust Yourself（自分を信じろ）」という言葉が刻まれています。これは、ピッチ上、人生、そしてビジネスにおいて、自らの一手を決断するという意思が示す言葉です。彼は、自身の歩みを形作ってきた信念に従ってプレーしてきました。神童から世界的アイコンへと成長する過程において、信じ、決断し、決して疑わないことを次世代へと伝え続けています。2016年のプロ初ゴールから10年、加速し続けた10年間です。2026年には、所属クラブとUEFAチャンピオンズリーグで数々の記録を打ち立てた彼は、さらなるレガシーを築き続けています。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」

2026年は、キリアン・エムバペ選手がプロ初ゴールを記録してから10年という節目であるだけでなく、1月に達成したチャンピオンズリーグでの二桁得点の偉業、ウブロとの8年間にわたるパートナーシップ、そして両者のコラボレーションによって誕生した初の時計「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」の発売を祝う年でもあります。

レガシーが交差し、精度が追及され、スピードが称えられ、そして挑戦心は止まることなく前進します。彼の自信はあらゆる行動の原動力となり、可能性をパフォーマンスへとビジョンを成功へ転換させます。ピッチの内外を問わず、エムバペ選手は現代的な大胆さと卓越性を体現しています。それは、彼のサッカーと同様に彼自身を定義するスタイルと精神性であり、ウブロの精神と完璧に共鳴します。

「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」は、ウブロの妥協なき時計製造の信頼性と、キリアンの大胆不敵な自己表現を融合させたモデルです。同世代で最も先進的な一体型クロノグラフの一つである「ウニコ」は、その構造を通じてウブロが持つ5つの特許技術のうち4つを披露しています。「ビッグ・バン リローデッド」は、ウブロの機械式時計としての確かな実力を発揮し、キリアンの自信を体現しています。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」

「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」は、エムバペ選手のコードで時間を再定義します。ベゼルの6時位置には「Trust Yourself」が刻まれ、それは彼のプレイブックであり、哲学です。キングゴールドトーンの「10」は、彼の象徴的な背番号、プレーヤーとしてのアイデンティティ、そして幸運の数字を称えるものです。

ケースはポリッシュ仕上げの18Kキングゴールドとマイクロブラスト加工のホワイトセラミックを組み合わせています。ホワイトは明晰さを、キングゴールドは挑戦心を象徴します。スケルトンダイアルはマットなアンスラサイトのルテニウムプレート仕上げにホワイトのアクセントが施され、シャープでテクニカルな印象を持つ現代的なクロノグラフデザインを実現しています。ストラップは交換可能な2種類の「ワンクリック」ストラップを採用。キングゴールドカラーのファブリック製ベルクロストラップと、KMロゴをあしらったブラック＆ホワイトのラバーストラップから選択できます。サファイアクリスタル製のケースバックから、ダイアル側にコラムホイールを備え、約72時間のパワーリザーブを 実現する自社開発・製造のフライバッククロノグラフムーブメント「ウニコ」（キャリバーHUB1280）の精巧な動きを楽しめます。「ウニコ」ムーブメントが主役となり、コラムホイール、振動クラッチ、フライバック機構がこれまで以上に明確に視認できるようになりました。イエローとキングゴールド

カラーのディテールは、キリアン選手が打ち立ててきた記録的な偉業と、ピッチ上で見せる鮮烈なスタイルを想起させる重要な要素を際立たせています。18Kキングゴールドとホワイトセラミックによる2層構造のベゼルは、6本のH型キングゴールド製ビスで固定させています。「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」は、その一打に挑む人のためのタイムピースです。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」

世界限定200本の「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」はウブロブティック、公式サイト hublot.com、および正規販売店 にて販売され、ウブロの「5+5年保証」により、保証が最大10年まで拡充されます。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド キリアン・エムバペ」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-reloaded-kylian-mbappe-white-ceramic-44-mm

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