コマニー、空間と調和する新設定色「コーディネートカラー」15色を4月16日に発売 ～｢目立たせる色｣から｢溶け込む色｣へ、パーティションカラーの発想を転換～

コマニー、空間と調和する新設定色「コーディネートカラー」15色を4月16日に発売 ～｢目立たせる色｣から｢溶け込む色｣へ、パーティションカラーの発想を転換～