貴金属市場：金属の種類、形態、最終用途産業別-2026年～2032年の世界市場予測
貴金属市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均15.49%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、貴金属市場調査レポートを発行・販売します。
「貴金属レポート」では供給と需要の力学を再構築する、マクロ経済、産業、技術の各要因が交錯する現状を浮き彫りにした、貴金属市場に関する簡潔な概観を言及するほか、技術革新、規制圧力、投資家の期待が、貴金属全体の需要プロファイルとサプライチェーン構造をどのように変革しているかを分析します。
世界の貴金属市場規模は、2025年に4億3,455万米ドルと評価され、2026年の4億9,879万米ドルから2032年には11億9,114万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1984196-precious-metals-market-by-metal-type-form-end-use.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 貴金属市場：金属タイプ別
第9章 貴金属市場：形態別
第10章 貴金属市場：最終用途産業別
第11章 貴金属市場：地域別
第12章 貴金属市場：グループ別
第13章 貴金属市場：国別
第14章 米国貴金属市場
第15章 中国貴金属市場
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・貴金属市場に影響を与える要因は何ですか？
金融、産業、技術の各要因が交差し、サプライチェーンのレジリエンスへの関心、排出規制の進化、取引や製品流通のデジタル化が影響を与えています。
・技術革新が貴金属市場に与える影響は何ですか？
技術の導入や規制の強化が需要プロファイルとサプライチェーン構造を変革しています。特に自動車の脱炭素化がパラジウムの需要を減少させ、プラチナへの関心を高めています。
・2025年の米国関税が貴金属市場に与えた影響は何ですか？
関税によるコスト上昇が調達戦略とコスト配分の再評価を促し、企業は加工工程を内製化するインセンティブを得ました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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世界の貴金属市場規模は、2025年に4億3,455万米ドルと評価され、2026年の4億9,879万米ドルから2032年には11億9,114万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 貴金属市場：金属タイプ別
第9章 貴金属市場：形態別
第10章 貴金属市場：最終用途産業別
第11章 貴金属市場：地域別
第12章 貴金属市場：グループ別
第13章 貴金属市場：国別
第14章 米国貴金属市場
第15章 中国貴金属市場
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・貴金属市場に影響を与える要因は何ですか？
金融、産業、技術の各要因が交差し、サプライチェーンのレジリエンスへの関心、排出規制の進化、取引や製品流通のデジタル化が影響を与えています。
・技術革新が貴金属市場に与える影響は何ですか？
技術の導入や規制の強化が需要プロファイルとサプライチェーン構造を変革しています。特に自動車の脱炭素化がパラジウムの需要を減少させ、プラチナへの関心を高めています。
・2025年の米国関税が貴金属市場に与えた影響は何ですか？
関税によるコスト上昇が調達戦略とコスト配分の再評価を促し、企業は加工工程を内製化するインセンティブを得ました。
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国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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