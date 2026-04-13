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熊田千佳慕の世界 〜愛するからこそ美しい〜 群馬県立館林美術館で開催
2026年4月25日（土）〜2026年6月28日（日）
企画協力：株式会社ブレインズ・カンパニー
株式会社ブレインズ・カンパニー（東京都中央区銀座、代表取締役 菅井利雄）が企画協力する展覧会、「熊田千佳慕の世界 〜愛するからこそ美しい〜」が、群馬県立館林美術館（群馬県館林市）を会場に、2026年4月25日（土）から同年6月28日（日）までの期間、開催されます。
本展は、花や昆虫、動物を細密に描き、「プチ・ファーブル」と呼ばれた熊田千佳慕（くまだちかぼ・1911〜2009）の世界を紹介する展覧会です。
庭で虫や花を見て遊ぶ幼少期を送った千佳慕は、工業学校でデザインを学んだ後、20代はグラフィックデザインの仕事に携わりました。戦後、児童文学者と知り合ったことから絵本の世界に飛び込み、「小さな人たちにこそ美しいものを」と、『ふしぎの国のアリス』ほか多数の挿絵を手がけます。
物資の少ない戦後に画家の道を決意した千佳慕は、よく見てから描き始め、絵具はほんの少しだけを筆の先につけて色を置くという、時間のかかる描き方を生涯貫きました。長年の夢を形にしたのが『絵本ファーブル昆虫記』のシリーズです。その原画は1981年のボローニャ国際絵本原画展で入選し、このことを喜んだ千佳慕は70歳が自身の「ルネサンス」だと語りました。
■本展の見どころ
本展では、千佳慕のライフワークとなった『ファーブル昆虫記』を始め、絵本『みつばちマーヤの冒険』ほか、千佳慕が空想を広げた花と虫と妖精のファンタジー作品まで、約180点の原画を紹介します。「自然は愛するからこそ美しい」―。地面に這いつくばり、虫と同じ目線で生涯、観察を続けた千佳慕の世界を、自然への敬愛にあふれる彼の言葉とともにたどります。
本展特設サイト：https://gmat.pref.gunma.jp/exhibition/ex/kumadachikabo/
■熊田千佳慕プロフィール
1911年、神奈川県横浜市生まれる。本名、熊田五郎。細密画家・童画家。
幼少時代は病弱で、庭先で虫や花と遊んで過ごしていた。この「小さな世界」との出会いと、父から聞いた「ファーブル」の存在が童画家の道を目指す原点となる。東京美術学校（現・東京藝術大学）鋳造科在籍のまま、山名文夫に師事し日本工房にデザイナーとして入社。同僚の土門拳とポスターなどを数多く手がけた。1945年、結婚から8日後、横浜大空襲で焼け出され、父も喪う。厳しい現実に直面するも、戦後に定職を棄て絵本の世界へ身を捧げる決意をする。驚異的な細密描写のため、ひとつの作品を仕上げるのに大変な時間を要し生活は困窮したが、70歳で「ファーブル昆虫記」の作品がボローニャ国際絵本原画展に入選し、一躍脚光を浴びる。その後、個展の開催やメディアへの出演などを通して世間の注目を集めながら、98歳で亡くなるまで制作を続けた。
■主な展示作品
■開催概要
会期 ： 2026年4月25日（土）〜6月28日（日）
会場 ： 群馬県立館林美術館（群馬県館林市日向町2003）
開館時間： 午前9時30分〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
休館日 ： 月曜日（5月4日を除く）、5月7日（木）
観覧料 ： 一般850円（680円）、大高生420円（330円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金
※中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料
※群馬県在住の65歳以上の方は平日のみ2割引き
主催 ： 群馬県立館林美術館
協力 ： 株式会社求龍堂
企画協力： 株式会社ブレインズ・カンパニー
問合せ先： 群馬県立館林美術館 Tel…0276-72-8188（午前9時30分〜午後5時）
■会期中イベント
●学芸員によるギャラリートーク
展覧会担当学芸員による解説を聞きながら、作品を鑑賞します。
日時 ： 2026年5月17日（日）、6月3日（水） 各日午後2時〜（約40分）
会場 ： 群馬県立館林美術館 展示室
参加費 ： 観覧券が必要です。
参加方法： 開始時刻になりましたら、展示室入口へお越しください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブレインズ・カンパニー コミュニケーションサービス部 林田・山田
TEL: 070-2471-1801 FAX: 03-4580-7298 Mail: hayashida@pjbc.co.jp
企画協力：株式会社ブレインズ・カンパニー
株式会社ブレインズ・カンパニー（東京都中央区銀座、代表取締役 菅井利雄）が企画協力する展覧会、「熊田千佳慕の世界 〜愛するからこそ美しい〜」が、群馬県立館林美術館（群馬県館林市）を会場に、2026年4月25日（土）から同年6月28日（日）までの期間、開催されます。
本展は、花や昆虫、動物を細密に描き、「プチ・ファーブル」と呼ばれた熊田千佳慕（くまだちかぼ・1911〜2009）の世界を紹介する展覧会です。
物資の少ない戦後に画家の道を決意した千佳慕は、よく見てから描き始め、絵具はほんの少しだけを筆の先につけて色を置くという、時間のかかる描き方を生涯貫きました。長年の夢を形にしたのが『絵本ファーブル昆虫記』のシリーズです。その原画は1981年のボローニャ国際絵本原画展で入選し、このことを喜んだ千佳慕は70歳が自身の「ルネサンス」だと語りました。
■本展の見どころ
本展では、千佳慕のライフワークとなった『ファーブル昆虫記』を始め、絵本『みつばちマーヤの冒険』ほか、千佳慕が空想を広げた花と虫と妖精のファンタジー作品まで、約180点の原画を紹介します。「自然は愛するからこそ美しい」―。地面に這いつくばり、虫と同じ目線で生涯、観察を続けた千佳慕の世界を、自然への敬愛にあふれる彼の言葉とともにたどります。
本展特設サイト：https://gmat.pref.gunma.jp/exhibition/ex/kumadachikabo/
■熊田千佳慕プロフィール
1911年、神奈川県横浜市生まれる。本名、熊田五郎。細密画家・童画家。
幼少時代は病弱で、庭先で虫や花と遊んで過ごしていた。この「小さな世界」との出会いと、父から聞いた「ファーブル」の存在が童画家の道を目指す原点となる。東京美術学校（現・東京藝術大学）鋳造科在籍のまま、山名文夫に師事し日本工房にデザイナーとして入社。同僚の土門拳とポスターなどを数多く手がけた。1945年、結婚から8日後、横浜大空襲で焼け出され、父も喪う。厳しい現実に直面するも、戦後に定職を棄て絵本の世界へ身を捧げる決意をする。驚異的な細密描写のため、ひとつの作品を仕上げるのに大変な時間を要し生活は困窮したが、70歳で「ファーブル昆虫記」の作品がボローニャ国際絵本原画展に入選し、一躍脚光を浴びる。その後、個展の開催やメディアへの出演などを通して世間の注目を集めながら、98歳で亡くなるまで制作を続けた。
■主な展示作品
「春の草原」（1968-1975年）
『ファーブル昆虫記』より「リラの花まつりとキンイロハナムグリ」（1978-1988年）
「北極の動物たち」（1968-1975年）
「ミャーン」（1976-1988年）
「ふしぎの国のアリス」装丁（1953年5月刊行）
『みつばちマーヤの冒険』より「マーヤのゆめ」
「オズの魔法つかい」（1953-1955年）
© chikabo kumada
■開催概要
会期 ： 2026年4月25日（土）〜6月28日（日）
会場 ： 群馬県立館林美術館（群馬県館林市日向町2003）
開館時間： 午前9時30分〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
休館日 ： 月曜日（5月4日を除く）、5月7日（木）
観覧料 ： 一般850円（680円）、大高生420円（330円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金
※中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料
※群馬県在住の65歳以上の方は平日のみ2割引き
主催 ： 群馬県立館林美術館
協力 ： 株式会社求龍堂
企画協力： 株式会社ブレインズ・カンパニー
問合せ先： 群馬県立館林美術館 Tel…0276-72-8188（午前9時30分〜午後5時）
■会期中イベント
●学芸員によるギャラリートーク
展覧会担当学芸員による解説を聞きながら、作品を鑑賞します。
日時 ： 2026年5月17日（日）、6月3日（水） 各日午後2時〜（約40分）
会場 ： 群馬県立館林美術館 展示室
参加費 ： 観覧券が必要です。
参加方法： 開始時刻になりましたら、展示室入口へお越しください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブレインズ・カンパニー コミュニケーションサービス部 林田・山田
TEL: 070-2471-1801 FAX: 03-4580-7298 Mail: hayashida@pjbc.co.jp