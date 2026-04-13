熊田千佳慕の世界　〜愛するからこそ美しい〜　群馬県立館林美術館で開催











2026年4月25日（土）〜2026年6月28日（日）企画協力：株式会社ブレインズ・カンパニー株式会社ブレインズ・カンパニー（東京都中央区銀座、代表取締役 菅井利雄）が企画協力する展覧会、「熊田千佳慕の世界 〜愛するからこそ美しい〜」が、群馬県立館林美術館（群馬県館林市）を会場に、2026年4月25日（土）から同年6月28日（日）までの期間、開催されます。本展は、花や昆虫、動物を細密に描き、「プチ・ファーブル」と呼ばれた熊田千佳慕（くまだちかぼ・1911〜2009）の世界を紹介する展覧会です。





















「春の草原」（1968-1975年）















『ファーブル昆虫記』より「リラの花まつりとキンイロハナムグリ」（1978-1988年）















「北極の動物たち」（1968-1975年）















「ミャーン」（1976-1988年）















「ふしぎの国のアリス」装丁（1953年5月刊行）















『みつばちマーヤの冒険』より「マーヤのゆめ」















「オズの魔法つかい」（1953-1955年）

© chikabo kumada

■開催概要会期 ： 2026年4月25日（土）〜6月28日（日）会場 ： 群馬県立館林美術館（群馬県館林市日向町2003）開館時間： 午前9時30分〜午後5時（入館は午後4時30分まで）休館日 ： 月曜日（5月4日を除く）、5月7日（木）観覧料 ： 一般850円（680円）、大高生420円（330円）※（ ）内は20名以上の団体割引料金※中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料※群馬県在住の65歳以上の方は平日のみ2割引き主催 ： 群馬県立館林美術館協力 ： 株式会社求龍堂企画協力： 株式会社ブレインズ・カンパニー問合せ先： 群馬県立館林美術館 Tel…0276-72-8188（午前9時30分〜午後5時）■会期中イベント●学芸員によるギャラリートーク展覧会担当学芸員による解説を聞きながら、作品を鑑賞します。日時 ： 2026年5月17日（日）、6月3日（水） 各日午後2時〜（約40分）会場 ： 群馬県立館林美術館 展示室参加費 ： 観覧券が必要です。参加方法： 開始時刻になりましたら、展示室入口へお越しください。本件に関するお問合わせ先株式会社ブレインズ・カンパニー コミュニケーションサービス部 林田・山田TEL: 070-2471-1801 FAX: 03-4580-7298 Mail: hayashida@pjbc.co.jp