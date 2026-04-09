【コンテック】超小型、低消費電力設計の組み込み無線LANボード／ステーションとしてFLEXLAN(R) ECシリーズを新発売

株式会社コンテック

株式会社コンテック(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長：西山 和良)は、産業用途向けのワイヤレスネットワーク製品に新シリーズとして、ワイド入力電源に対応した超小型、低消費電力設計がコンセプトのFLEXLAN(R) ECシリーズ 3製品を開発し、2026年4月9日より販売開始しました。

ECE1000ECE1020ECS1020

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29688/table/65_1_c322a4b920b4ec13055d8b5a5c423e4e.jpg?v=202604090351 ]

新製品は、Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(6～60VDC)に対応した組み込みタイプの

無線LANボードと無線LANステーションです。

新しくFLEXLAN(R) ECシリーズとして、「ECE1000」「ECE1020」「ECS1020」の３製品を発売します。

超小型で低消費電力設計であり、LAN対応機器のLANポートにケーブルで本機を接続するだけで、OSやCPUに依存せずに簡単に最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。

ステーション(子局)としてだけでなく、アクセスポイント(親局)※としても運用可能です。

※ アクセスポイント(親局)では接続可能端末数は8台、5GHz帯の利用可能チャネル数は4chとなります。

新製品は、移動する装置が多い物流センターや様々な機械の操作端末など取り付けスペースが限られた装置において、低消費電力性や高信頼性が求められる環境での無線通信環境の構築に適しています。

【主な特長】

ECシリーズの想定される用途■IEEE 802.11ax/ac/n/a/b/g 準拠の無線LAN通信

5GHz帯(IEEE 802.11ax/ac/n/a)および、2.4GHz帯(IEEE 802.11ax/n/b/g)の無線LAN通信に対応しています。電波干渉を考慮した柔軟な無線ネットワーク設計が可能です。

■超小型な製品サイズ

基板タイプにて54(W)×35(D)×12(H)mm、筐体タイプにて20(W)×40(D)×59(H)mmと非常にコンパクトな製品サイズです。

■電源オンから短時間での起動完了

電源投入から約10秒で起動完了し、すぐに通信を開始できます。

■ワイドレンジ電源対応、低消費電力設計

ACアダプタ(別売)や6～60VDCの直流電源による電源供給に対応しています。

また、消費電力も3W以下の低消費電力を実現しています。

■暗号化通信技術WPA3/WPA2/WPAに対応

高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2/WPAやIEEE 802.1X認証に対応しています。

また、MACアドレスフィルタリング、SSIDステルス機能にも対応しています。

【関連情報】

Webプレスリリース版

https://www.contec.com/jp/news/2026/26040900/(https://www.contec.com/jp/news/2026/26040900/?ref=presspt)

製品情報ページ

ECE1000(https://www.contec.com//jp/products-services/daq-control/flexlan-iot/wlan-module/ece1000/feature/?ref=presspt)

ECE1020(https://www.contec.com//jp/products-services/daq-control/flexlan-iot/wlan-module/ece1020/feature/?ref=presspt)

ECS1020(https://www.contec.com//jp/products-services/daq-control/flexlan-iot/wlan-module/ecs1020/feature/?ref=presspt)

FLEXLAN(R) 無線LANソリューション(https://www.contec.com/jp/products-services/computer-networking/flexlan-fx/?ref=presspt)

FLEXLAN(R) IoT 産業用ネットワーク(https://www.contec.com/jp/products-services/daq-control/flexlan-iot/?ref=presspt)

株式会社コンテック (CONTEC CO., LTD.)

社名 ： 株式会社コンテック

所在地 ： 大阪市西淀川区姫里3-9-31

代表者名 ： 代表取締役社長 西山 和良

社員数 ： 532名(グループ計)

資本金 ： 4億5,000万円

URL ： https://www.contec.com/



1975年4月設立。産業用機器の総合メーカとしてコントローラ本体や周辺機器、ネットワーク機器までを手掛け、開発・製造・販売からサポートまで幅広いサービスを提供しています。パーソナルコンピュータの黎明期から産業分野でのPC技術の活用に着目し、産業用コンピュータや計測制御用インターフェイスボード、ネットワーク機器など、最先端の製品を次々と開発。この分野の世界的パイオニア企業として貢献してまいりました。培ったコア技術を活かし、環境・エネルギ、医療、鉄道・交通機関、デジタルサイネージ、IoTソリューションなどの新分野にも進出。独創的な技術と製品で人々の暮らしをいっそう豊かなものにしていきます。

お客様 お問い合わせ先

テクニカルサポートセンター

TEL ：050-3786-7861(ダイヤルイン)

E-mail：tsc@jp.contec.com

報道関係者様 お問い合わせ先

販売促進グループ

〒105-0014 東京都港区芝2-2-14 一星芝ビルディング7F

TEL：03-5418-5967(ダイヤルイン) FAX：03-5418-5968

E-mail：promote@jp.contec.com