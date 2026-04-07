一般社団法人嵐山町観光協会(所在地：埼玉県比企郡嵐山町、理事長：中嶋 秀雄)は、2026年6月13日(土)～6月28日(日)の16日間、「千年の苑ラベンダー園」において、「らんざんラベンダーまつり」を開催します。


イベント詳細： https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival


初夏を彩るラベンダーの花景色


初夏に見ごろを迎えるラベンダーの開花にあわせて開催する季節限定イベントです。会場となる千年の苑ラベンダー園には、約3.6ヘクタールの敷地に約15,000株のラベンダーを植栽し、一面に広がる紫色の花景色と爽やかな香りを楽しめます。

期間中は、ラベンダーのつみとり体験やクラフト体験をはじめ、地元産品の販売、飲食ブースの出店など、多彩な企画を予定しています。家族連れや観光客の皆さまに、嵐山町ならではの初夏の魅力を体感していただけます。

なお、本イベントは見学料無料で実施しますが、ほ場整備及びイベント運営維持のため、任意の協力金制度を設けています。



■らんざんラベンダーまつり開催概要

開催期間：2026年6月13日(土)～6月28日(日)※期間中無休

開催時間：9:00～16:00(最終入場 15:15)

会場　　：千年の苑ラベンダー園(埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326番地)

見学料　：無料

駐車料金：普通車1台1,000円

主催　　：一般社団法人嵐山町観光協会

共催　　：嵐山町

協力　　：嵐山町商工会・公益社団法人嵐山町シルバー人材センター・

　　　　　東武鉄道株式会社・一般社団法人埼玉県物産観光協会



■体験企画

・ラベンダーグロッソつみとり体験

体験料：1回1,000円(50～60本程度持ち帰り)

開催日：期間中の土曜、日曜

人数制限なし

※団体バスツアーは事前予約により平日の受け入れも可能です。


・クラフト体験

内容　：ラベンダースティックづくり、ボトルフラワー体験 ほか

体験料：1,000円(材料費込み)

開催日：土曜、日曜


ラベンダーつみとり体験


■出店・グルメ情報

＜物販＞

ラベンダー精油、ラベンダーハンドソープなどのラベンダー製品、

ラベンダー苗、嵐山町産新鮮野菜、ワークショップ など


＜飲食＞

ラベンダーソフトクリーム、ラベンダースムージー、

むさし嵐丸ラベンダーあんぱん など

ラベンダーにちなんだスイーツ、その他軽食 など

※出店店舗調整中、日替わり出店です。



■1日限定ナイトイベント(企画中)

開催日　：2026年6月20日(土)※荒天中止

時間　　：18:00～21:00(最終入場20:15)

見学料　：無料

駐車料金：500円

※飲食、雑貨等の出店を予定しています。内容は変更になる場合があります。


ラベンダーソフトクリームと牧草ロール


■嵐山町観光協会の公式SNSでは開催中のラベンダーの「見ごろ」情報などリアルタイムで発信します。

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■アクセス

所在地：埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326


●電車

最寄り駅　東武東上線「武蔵嵐山駅」から路線バス

・路線バス：イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き約10分乗車

「休養地入口」バス停下車　料金220円(片道)

※01系統(せせらぎバスセンター行き)は、「休養地入口」バス停を通りません。


●車

ナビ検索の場合は下記所在地をご入力ください。

嵐山渓谷バーベキュー場：埼玉県嵐山町鎌形2857

・東京方面から：関越自動車道　東松山ICから約8km　約15分

・高崎方面から：関越自動車道　嵐山小川ICから約8km　約15分

駐車場　：嵐山渓谷観光多目的広場(ラベンダー園駐車場)

駐車料金：普通車1台1,000円

時間　　：9:00～16:00(最終入庫15:00)



【本件に関する一般の方からのお問合せ】

嵐山町ステーションプラザ嵐なび観光案内所

電話：0493-62-8730(4/7～6/28　9:00～16:00)