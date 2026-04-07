埼玉・嵐山「千年の苑ラベンダー園」の季節限定イベント『らんざんラベンダーまつり』が6/13(土)から開催！
一般社団法人嵐山町観光協会(所在地：埼玉県比企郡嵐山町、理事長：中嶋 秀雄)は、2026年6月13日(土)～6月28日(日)の16日間、「千年の苑ラベンダー園」において、「らんざんラベンダーまつり」を開催します。
イベント詳細： https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival
初夏を彩るラベンダーの花景色
初夏に見ごろを迎えるラベンダーの開花にあわせて開催する季節限定イベントです。会場となる千年の苑ラベンダー園には、約3.6ヘクタールの敷地に約15,000株のラベンダーを植栽し、一面に広がる紫色の花景色と爽やかな香りを楽しめます。
期間中は、ラベンダーのつみとり体験やクラフト体験をはじめ、地元産品の販売、飲食ブースの出店など、多彩な企画を予定しています。家族連れや観光客の皆さまに、嵐山町ならではの初夏の魅力を体感していただけます。
なお、本イベントは見学料無料で実施しますが、ほ場整備及びイベント運営維持のため、任意の協力金制度を設けています。
■らんざんラベンダーまつり開催概要
開催期間：2026年6月13日(土)～6月28日(日)※期間中無休
開催時間：9:00～16:00(最終入場 15:15)
会場 ：千年の苑ラベンダー園(埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326番地)
見学料 ：無料
駐車料金：普通車1台1,000円
主催 ：一般社団法人嵐山町観光協会
共催 ：嵐山町
協力 ：嵐山町商工会・公益社団法人嵐山町シルバー人材センター・
東武鉄道株式会社・一般社団法人埼玉県物産観光協会
■体験企画
・ラベンダーグロッソつみとり体験
体験料：1回1,000円(50～60本程度持ち帰り)
開催日：期間中の土曜、日曜
人数制限なし
※団体バスツアーは事前予約により平日の受け入れも可能です。
・クラフト体験
内容 ：ラベンダースティックづくり、ボトルフラワー体験 ほか
体験料：1,000円(材料費込み)
開催日：土曜、日曜
ラベンダーつみとり体験
■出店・グルメ情報
＜物販＞
ラベンダー精油、ラベンダーハンドソープなどのラベンダー製品、
ラベンダー苗、嵐山町産新鮮野菜、ワークショップ など
＜飲食＞
ラベンダーソフトクリーム、ラベンダースムージー、
むさし嵐丸ラベンダーあんぱん など
ラベンダーにちなんだスイーツ、その他軽食 など
※出店店舗調整中、日替わり出店です。
■1日限定ナイトイベント(企画中)
開催日 ：2026年6月20日(土)※荒天中止
時間 ：18:00～21:00(最終入場20:15)
見学料 ：無料
駐車料金：500円
※飲食、雑貨等の出店を予定しています。内容は変更になる場合があります。
ラベンダーソフトクリームと牧草ロール
■嵐山町観光協会の公式SNSでは開催中のラベンダーの「見ごろ」情報などリアルタイムで発信します。
【公式SNS】
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■アクセス
所在地：埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326
●電車
最寄り駅 東武東上線「武蔵嵐山駅」から路線バス
・路線バス：イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き約10分乗車
「休養地入口」バス停下車 料金220円(片道)
※01系統(せせらぎバスセンター行き)は、「休養地入口」バス停を通りません。
●車
ナビ検索の場合は下記所在地をご入力ください。
嵐山渓谷バーベキュー場：埼玉県嵐山町鎌形2857
・東京方面から：関越自動車道 東松山ICから約8km 約15分
・高崎方面から：関越自動車道 嵐山小川ICから約8km 約15分
駐車場 ：嵐山渓谷観光多目的広場(ラベンダー園駐車場)
駐車料金：普通車1台1,000円
時間 ：9:00～16:00(最終入庫15:00)
【本件に関する一般の方からのお問合せ】
嵐山町ステーションプラザ嵐なび観光案内所
電話：0493-62-8730(4/7～6/28 9:00～16:00)