家電ECのXPRICE、2026年1月度の「Yahoo!ショッピング月間ベストストア」の家電、オーディオ、カメラ部門の第5位を受賞！

エクスプライス株式会社

エクスプライス株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：清水敏光）が運営するXPRICE Yahoo!店が、2026年1月度「Yahoo!ショッピング月間ベストストア（公表：2月下旬）」において、家電、オーディオ、カメラ部門で次の賞を受賞しました。

■XPRICE Yahoo!店

家電、オーディオ、カメラ部門 第5位

・サイトURL：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aprice/

日頃からご愛顧いただいているお客さまのお声により今回の受賞につながりましたこと、心より感謝申し上げます。

また、今回の賞に限らず、「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」においてXPRICE Yahoo!店が家電、オーディオ、カメラ部門第1位を、姉妹店のPREMOA Yahoo!店が家電、オーディオ、カメラ部門第3位をそれぞれ受賞しております。今までもこれからも、当社はお客様に選ばれるショップ作りに誠心誠意、実直に取り組んでまいります。



今後ともXPRICE Yahoo!店をよろしくお願いいたします。

■Yahoo!ショッピング月間ベストストアとは

お客様からの評価、売り上げなどを得点化して、上位ストアを毎月選定しています。



公表ページ：https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/beststores/monthly/2/

■エクスプライス株式会社について

【Eコマース事業】

通販サイト「XPRICE」と「PREMOA」を運営し、家電を中心にアウトドア・スポーツ・ベビー用品・インテリアなど幅広い商品を取り扱っております。 また、自社サイトにとどまらず、楽天、ヤフー、Amazonなどにも出店しております。2016年より連続で複数のモールから表彰していただき、楽天市場では、2021年に約5万店の中から総合賞2位を獲得するなど、EC業界で評価を頂いております。

【プライベートブランド事業】

家電販売で培った経験を活かし、お客様から本当に必要とされるものを創るために生まれたジェネリック家電のプライベートブランドとして、液晶テレビ・冷蔵庫・洗濯機や各種生活家電における機能と価格のバランスを徹底追求した「MAXZEN（マクスゼン）」の企画開発・製造・販売を行っております。

【法人販売事業】

一般企業・官公庁・学校等の法人のお客様のビジネスニーズや課題に合わせて、専任の担当者が豊富な商品知識で、最適な商品をご提案しております。

■会社概要

会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）

URL ： https://corp.xprice.co.jp/

創業 ：2004年7月7日

代表者：代表取締役社長 清水 敏光

所在地：

本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階

船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階

資本金：1億円

事業内容：ECサイトの運営事業