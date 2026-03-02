こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
セブン銀行「春の定期預金キャンペーン」実施
最大年0.500％（税引後年0.398％）の高金利でおトクに預ける！
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2026年3月2日(月)から2026年4月30日(木)まで、新規で定期預金3カ月ものを作成いただいたお客さまに、特別金利を適用する「春の定期預金キャンペーン」を実施します。
3カ月ものは年0.500％（税引後年0.398％）と通常よりもお得な金利設定となっております。
セブン銀行口座は、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで原則24時間365日利用でき、「My セブン銀行（スマートフォンアプリ）」を通じて最短10分で口座開設が可能です。また、キャッシュカードを使わずに、全国のセブン銀行ＡＴＭから現金のお引出しやお預入れができるスマホＡＴＭもご利用いただけるなど、日常使いに便利なサービスを提供しています。
さらに、資産形成をより身近にする定期預金も充実しています。セブン銀行定期預金はダイレクトバンキングサービスやセブン銀行ＡＴＭでいつでも簡単に作成でき、1万円以上1円単位で、気軽に始められます。1万円単位で一部解約ができるため、急な資金ニーズにも、迅速かつ柔軟に対応できます。
本キャンペーンで実施する特別金利の定期預金は、これから口座を新規に開設されるすべてのお客さまが対象となります。すでにセブン銀行で普通預金口座をお持ちのお客さまも、普通預金残高を対象の定期預金へお振替いただくと本キャンペーンの対象になりますので、この機会にぜひご利用ください。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
本キャンペーンの注意事項
●定期預金キャンペーンに関する注意事項
・金利更新のタイミングなどにより、実際の適用金利と異なる金利が表示されている場合があります。お取引の際には必ず、定期預金作成時の預入内容確認画面にて、適用金利をご確認ください。
・キャンペーン上乗せ金利は、対象となる期間中であっても、金融情勢の変化、募集状況などの理由により、予告なく変更・中止する場合があります。
また、お客さまにとって本キャンペーンより有利な条件のキャンペーン等がある場合には、本キャンペーンの上乗せ金利を変更または本キャンペーンを一時停止することがあります。
・口座開設のお申込みに不備がない場合であっても、お申込みから口座開設までに最長で1週間程かかる場合があります。お早めにお申込みください。
・キャンペーン終了日に他行から当社口座へ振込入金をされた場合、当社口座への入金反映が翌営業日となりキャンペーンに間に合わない場合がございます。お振込やご入金はお早目のご対応をお勧めいたします。
・上乗せ金利・通常金利の利息には、「復興特別所得税」を含め、20.315％の源泉分離課税（国税15.315％、地方税5％）が適用されます。
定期預金に関する注意事項
●商品性に関する注意事項
・金融情勢に応じて、金利を変更する場合があります。
・定期預金は、単独ではご利用いただけません。セブン銀行口座をお持ちのお客さまがご利用いただけます。
・期間指定3カ月ものの定期預金のお申込時に「元利継続」および「元金継続」を選択された場合、上記の特別金利の適用は当初の3カ月のみの適用となります。
・満期自動解約の場合、満期日以降の利息は、解約をした日の普通預金利率により計算します。
・システムメンテナンス作業などでご利用できない時間帯があります。
●中途解約時のお取扱い
・満期日前に解約する場合は、当社所定の中途解約利率（小数点第4位以下切捨て）により6カ月毎の複利計算した利息とともに払戻しします。
●一部解約のお取扱い
・1万円以上1万円単位で一部払戻しが可能です。
ただし、一部解約後の残り金額が1万円を下回る一部解約のお取扱いはできません。
※一部解約分の金額の利率：預入日から一部解約日までの期間に応じた当社所定の中途解約利率によります。
一部解約後の残りの金額の利率：当初お預入れの利率がそのまま適用されます。
※ダイレクトバンキングサービスまたはセブン銀行ＡＴＭでのお取扱いとなります。
定期預金に関して、くわしくは商品概要説明（説明書）をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
定期預金キャンペーン詳細
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_287.html
セブン銀行の定期預金について
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/index.html
中途解約時のお取扱い
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/summary.html
定期預金の商品概要説明
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/summary.html
以 上
