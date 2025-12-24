【申込人数500名突破！】ウイングアーク1st、ServiceNow Japan、マイクロソフト、日立システムズ、Uber AI Solutions等登壇『AI Market Conference 2026』1/28(水)開催
最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社(東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏)は、2026年1月28日(水)に『AI Market Conference 2026』において、参加申込が500名を突破したことをお知らせします。
AI Market Conference 2026
AIエージェントによる自律的な業務実行、LLMによる知識活用、画像認識技術の現場実装、さらには量子との融合による新たな可能性まで、AIは確実に拡張を続けています。
本カンファレンスでは、研究・開発・実装の各分野をリードする専門家が登壇し、AIエージェントや基盤モデルの最新動向から、量子×AIの応用、企業での実践事例までを一挙に解説。「AIをビジネスへどう導入し、どう成果に結びつけるか」という、経営・現場双方にとっての実践的なヒントを得られる場です。
前回2,000名を超える参加者が集まり、多くの企業にとってAI導入の転機となった本イベント。
更に今回は2トラック開催の全20講演、第二部でオフラインMeetup(AI業界大交流会)を開催と更にパワーアップ！AIがもたらす次のビジネス変革を、ぜひこの機会に体感してください。
詳細はこちら： https://ai-market.jp/aimarket-conference-202601/
※当日急遽ご参加頂けなかった方にも、後日登録者限定アーカイブ動画URLを送付しますので、安心してお申込みください！
■カンファレンス詳細
・開催日：2026年1月28日(水)
・実施方法
(1)第一部：オンラインカンファレンス
9:00～16:30(オンラインライブ配信)／3,000名様まで
※締切：2026年1月27日(火)12:00
※当日ご参加頂けなかった方にも、後日申込者限定アーカイブ動画URLを送付しますので、安心して申し込みください！
(2)第二部：オフラインMeetup(AI業界大交流会)
18:00～20:30(会場：京橋エドグラン)／100名様まで(抽選)
※締切：2026年1月20日(火)18:00
AI Market Conference 2026 登壇者
・カンファレンスタイムテーブル
8:55～9:00
オープニング/カンファレンス開催のご挨拶
BizTech株式会社(AI Market運営)
代表取締役 森下 佳宏
9:00～9:50
【基調講演】『AIアバターと未来社会』
大阪大学大学院教授(大阪大学栄誉教授)
ATR石黒浩特別研究所客員所長
内閣府 ムーンショット型研究開発制度プロジェクトマネージャー
大阪関西万博テーマ事業プロデューサー
石黒 浩 氏
9:35-10:15
『社内データが鍵となる生成AI活用 ～安全なAI業務変革の実践～』
ウイングアーク1st株式会社
dejiren開発部 部長
AIエバンジェリスト 大畠 幸男 氏
10:20-11:00
『AIで実現する次世代CRM 顧客対応を革新する新戦略』
ServiceNow Japan合同会社
デジタル営業本部 アカウントエグゼクティブ 森 達哉 氏
TDCソフト株式会社
セールス＆マーケティング本部プロダクトセールス部
マネージングエキスパート 水口 真吾 氏
11:05-11:45【TRACK A】
『95％が成果ゼロの生成AIによる事業変革に道筋を。PLインパクトを産むエージェントのコア業務実装事例』
株式会社ブリングアウト
代表取締役 中野 慧 氏
11:05-11:45【TRACK B】
『Coming Soon』
株式会社モンスターラボ
Delivery & Operation 金 雅玲 氏
株式会社モンスターラボ
Strategy&Design Product Strategist 本田 悠真 氏
11:50-12:30【TRACK A】
『Coming Soon』
Sansan株式会社
Sansan事業部 SMB第1営業部
シニアマネジャー 渡邊 匡 氏
11:50-12:30【TRACK B】
『AI エージェントと日本のポテンシャル:「お試し」で終わらせないためのデータ戦略』
Uber Technologies Inc.
Uber AI Solutions
Japan Commercial Head Aya Zook 氏
12:35-13:05【TRACK A】
『量子・AI融合計算の社会実装と国際標準化に向けた取り組み』
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター（G-QuAT）
副センター長 堀部 雅弘 氏
12:35-13:05【TRACK B】
『AI Readyの鍵は“データ”と“人”』
第一フロンティア生命保険株式会社
IT統括部DX推進グループ アシスタントマネジャー
シニアデータサイエンティスト 島田 晃平 氏
13:10-13:40【TRACK A】
『予算必達に導く営業AIエージェントが変革する組織活動』
株式会社Sapeet
取締役 ソリューション事業部長 尾形 友里恵 氏
13:10-13:40【TRACK B】
『Coming Soon』
株式会社Galirage
代表取締役CEO 森重 真純 氏
13:45-14:15【TRACK A】
『AIエージェントの実力はLLMではなくMCPで決まる』
Workato株式会社
シニアソリューションコンサルタント 山川 敦也 氏
13:45-14:15【TRACK B】
『AIエージェント導入の「PoC死」を回避する。開発×人材育成で実現するガバナンスと協働戦略とは』
株式会社スキルアップNeXt
DX組織開発Div 取締役 福島 昌吾 氏
14:20-14:50【TRACK A】
『製造業における生成AI活用最前線』
株式会社エムニ
代表取締役社長 下野 祐太 氏
14:20-14:50【TRACK B】
『顧客も現場もラクにする。AIエージェントとkintoneで実現する“二兎を追う”QAサポート。』
株式会社 神戸デジタル・ラボ
Data Intelligence チーム プリセールス 河野 希望 氏
14:55-15:15
『日立システムズとMicrosoftが挑む、製造業の次世代アシスタント-AIエージェントが変える現場の未来』
株式会社日立システムズ
産業・流通デジタライゼーション事業部 第一デジタライゼーション本部
部長 吹本 雄一 氏
株式会社日立システムズ
産業・流通デジタライゼーション事業部 第一デジタライゼーション本部
AIアンバサダー 架谷 愛 氏
日本マイクロソフト株式会社
クラウドソリューションアーキテクト 兼 エバンジェリスト 土田 純平 氏
15:20-15:50【TRACK A】
『エージェントで進化するRAG運用～ローカルLLM×RAGによる技能伝承・VoC分析等の成功事例～』
株式会社リベルクラフト
代表取締役 Founder/CEO 三好 大悟 氏
15:20-15:50【TRACK B】
『VLMや事前学習不要な独自AIモデルを搭載した最先端の画像認識AI Platformの活用事例』
Superb AI Japan合同会社
Sales Director -Japan 藤井 威 氏
15:55-16:25【TRACK A】
『AI戦略の設計軸 - アリババクラウドのLLM戦略とエコシステム設計思想』
アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社
AI /Big Data ソリューションアーキテクト 藤川 裕一 氏
15:55-16:25【TRACK B】
『AI活用の成否を決める"データ品質戦略"― 次世代アノテーション基盤が実現する精度向上とコスト最適化』
株式会社Nextremer
R&D部長 喜多 俊之 氏
18:00～ 第二部
オフラインMeetup(AI業界大交流会)