最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社(東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏)は、2026年1月28日(水)に『AI Market Conference 2026』において、参加申込が500名を突破したことをお知らせします。





AI Market Conference 2026









AIエージェントによる自律的な業務実行、LLMによる知識活用、画像認識技術の現場実装、さらには量子との融合による新たな可能性まで、AIは確実に拡張を続けています。





本カンファレンスでは、研究・開発・実装の各分野をリードする専門家が登壇し、AIエージェントや基盤モデルの最新動向から、量子×AIの応用、企業での実践事例までを一挙に解説。「AIをビジネスへどう導入し、どう成果に結びつけるか」という、経営・現場双方にとっての実践的なヒントを得られる場です。





前回2,000名を超える参加者が集まり、多くの企業にとってAI導入の転機となった本イベント。

更に今回は2トラック開催の全20講演、第二部でオフラインMeetup(AI業界大交流会)を開催と更にパワーアップ！AIがもたらす次のビジネス変革を、ぜひこの機会に体感してください。





詳細はこちら： https://ai-market.jp/aimarket-conference-202601/

■カンファレンス詳細

・開催日：2026年1月28日(水)

・実施方法

(1)第一部：オンラインカンファレンス

9:00～16:30(オンラインライブ配信)／3,000名様まで

※締切：2026年1月27日(火)12:00

※当日ご参加頂けなかった方にも、後日申込者限定アーカイブ動画URLを送付しますので、安心して申し込みください！





(2)第二部：オフラインMeetup(AI業界大交流会)

18:00～20:30(会場：京橋エドグラン)／100名様まで(抽選)

※締切：2026年1月20日(火)18:00





AI Market Conference 2026 登壇者









・カンファレンスタイムテーブル

8:55～9:00

オープニング/カンファレンス開催のご挨拶

BizTech株式会社(AI Market運営)

代表取締役 森下 佳宏





9:00～9:50

【基調講演】『AIアバターと未来社会』

大阪大学大学院教授(大阪大学栄誉教授)

ATR石黒浩特別研究所客員所長

内閣府 ムーンショット型研究開発制度プロジェクトマネージャー

大阪関西万博テーマ事業プロデューサー

石黒 浩 氏





9:35-10:15

『社内データが鍵となる生成AI活用 ～安全なAI業務変革の実践～』

ウイングアーク1st株式会社

dejiren開発部 部長

AIエバンジェリスト 大畠 幸男 氏





10:20-11:00

『AIで実現する次世代CRM 顧客対応を革新する新戦略』

ServiceNow Japan合同会社

デジタル営業本部 アカウントエグゼクティブ 森 達哉 氏





TDCソフト株式会社

セールス＆マーケティング本部プロダクトセールス部

マネージングエキスパート 水口 真吾 氏





11:05-11:45【TRACK A】

『95％が成果ゼロの生成AIによる事業変革に道筋を。PLインパクトを産むエージェントのコア業務実装事例』

株式会社ブリングアウト

代表取締役 中野 慧 氏





11:05-11:45【TRACK B】

『Coming Soon』

株式会社モンスターラボ

Delivery & Operation 金 雅玲 氏





株式会社モンスターラボ

Strategy&Design Product Strategist 本田 悠真 氏





11:50-12:30【TRACK A】

『Coming Soon』

Sansan株式会社

Sansan事業部 SMB第1営業部

シニアマネジャー 渡邊 匡 氏





11:50-12:30【TRACK B】

『AI エージェントと日本のポテンシャル:「お試し」で終わらせないためのデータ戦略』

Uber Technologies Inc.

Uber AI Solutions

Japan Commercial Head Aya Zook 氏





12:35-13:05【TRACK A】

『量子・AI融合計算の社会実装と国際標準化に向けた取り組み』

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター（G-QuAT）

副センター長 堀部 雅弘 氏





12:35-13:05【TRACK B】

『AI Readyの鍵は“データ”と“人”』

第一フロンティア生命保険株式会社

IT統括部DX推進グループ アシスタントマネジャー

シニアデータサイエンティスト 島田 晃平 氏





13:10-13:40【TRACK A】

『予算必達に導く営業AIエージェントが変革する組織活動』

株式会社Sapeet

取締役 ソリューション事業部長 尾形 友里恵 氏





13:10-13:40【TRACK B】

『Coming Soon』

株式会社Galirage

代表取締役CEO 森重 真純 氏





13:45-14:15【TRACK A】

『AIエージェントの実力はLLMではなくMCPで決まる』

Workato株式会社

シニアソリューションコンサルタント 山川 敦也 氏





13:45-14:15【TRACK B】

『AIエージェント導入の「PoC死」を回避する。開発×人材育成で実現するガバナンスと協働戦略とは』

株式会社スキルアップNeXt

DX組織開発Div 取締役 福島 昌吾 氏





14:20-14:50【TRACK A】

『製造業における生成AI活用最前線』

株式会社エムニ

代表取締役社長 下野 祐太 氏





14:20-14:50【TRACK B】

『顧客も現場もラクにする。AIエージェントとkintoneで実現する“二兎を追う”QAサポート。』

株式会社 神戸デジタル・ラボ

Data Intelligence チーム プリセールス 河野 希望 氏





14:55-15:15

『日立システムズとMicrosoftが挑む、製造業の次世代アシスタント-AIエージェントが変える現場の未来』

株式会社日立システムズ

産業・流通デジタライゼーション事業部 第一デジタライゼーション本部

部長 吹本 雄一 氏





株式会社日立システムズ

産業・流通デジタライゼーション事業部 第一デジタライゼーション本部

AIアンバサダー 架谷 愛 氏





日本マイクロソフト株式会社

クラウドソリューションアーキテクト 兼 エバンジェリスト 土田 純平 氏





15:20-15:50【TRACK A】

『エージェントで進化するRAG運用～ローカルLLM×RAGによる技能伝承・VoC分析等の成功事例～』

株式会社リベルクラフト

代表取締役 Founder/CEO 三好 大悟 氏





15:20-15:50【TRACK B】

『VLMや事前学習不要な独自AIモデルを搭載した最先端の画像認識AI Platformの活用事例』

Superb AI Japan合同会社

Sales Director -Japan 藤井 威 氏





15:55-16:25【TRACK A】

『AI戦略の設計軸 - アリババクラウドのLLM戦略とエコシステム設計思想』

アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社

AI /Big Data ソリューションアーキテクト 藤川 裕一 氏





15:55-16:25【TRACK B】

『AI活用の成否を決める"データ品質戦略"― 次世代アノテーション基盤が実現する精度向上とコスト最適化』

株式会社Nextremer

R&D部長 喜多 俊之 氏





18:00～ 第二部

オフラインMeetup(AI業界大交流会)