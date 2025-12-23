真珠ジュエリーなどの通信販売を手掛けるエスフィオーレ(代表 細谷 詳子)は、もっと身近に真珠ジュエリーを楽しんでいただきたいという思いのもと、美しい光沢の有核淡水真珠ベビー珠を使用したロングデザインネックレスとブレスレットを、応援購入サービスMakuakeにて、2025年12月23日から2026年1月30日22時までの期間・数量限定で販売いたします。Makuake 販売ページ： https://www.makuake.com/project/sfiore09/

有核淡水真珠の傑作ともいうべき、強く美しい光沢（てり）が特徴の〈Premium湖水真珠「彩の極®」（あやのきわみ）〉に、ベビー珠が登場。そのベビー珠を使用したロングデザインネックレスを、Makuakeにて販売いたします。様々な、シーンでお使いいただける上品なベビーサイズは、近年、大変人気がございます。もう１本の真珠ネックレスとしても、大変おすすめの逸品です。

淡水真珠の中でも、光沢（てり）、巻き、キズ、形などが特に優れている上質なものを「湖水真珠」と呼びます。有核の淡水真珠が養殖されるようになってから、約30年以上が経過し、その間、試行錯誤を繰り返しながら、昨今、真円に極めて近く、美しい光沢（てり）が特徴の湖水真珠が生み出されています。〈Premium湖水真珠「彩の極®」〉は、高品質の大変美しい、ホワイト系・ラウンド型の「湖水真珠」だけを厳選して組み上げた逸品です。真珠の美しさを決める要素の一つである光沢（てり）の評価は、最上級のグレードⅠ。日本を代表する真珠鑑別機関「真珠総合研究所」の鑑別書をお付けしてお届けします（ネックレスのみ）。

「彩の極」を使用した真珠部分の長さは約40cm。チェーンは、表面積が広く、花びらを意味するペタルチェーンを採用。２つ合わせて全長約70cmのロングデザインで、とても優雅で、表情豊かな雰囲気となっております。さらに、チェーンの留め具はスライド式なので、お好きな長さに調節可能。その日の気分や、装いの雰囲気で、自由自在にお使いいただけます。この１本をお持ちいただくだけで、コーデのバリエーションが広がり、身に付けることで、楽しさがあふれる真珠ジュエリーです。

チェーンの色は、上品なシルバーロジウムメッキと、華やかな雰囲気のシルバー金色メッキの２種類をご用意。体の動きに合わせて光を反射するペタルチェーンの美しい煌めきが、湖水真珠の強い光沢（てり）との素晴らしい相乗効果を生み出します。

また、今回は、〈Premium湖水真珠「彩の極®」〉の美しさをお手元でも感じていただきたく、ブレスレットもご用意しました。ブレスレットは、ご自身の目で楽しんでいただけるジュエリーです。

ブレスレットのチェーンは、肌馴染みの良いベネチアンチェーン（合金）。色もネックレスと同じく、銀色メッキと金色メッキの２種類をご用意しました。腕時計などと、ご一緒にお付けいただくのも素敵です。

有核淡水真珠は、お値段も魅力的です。ネックレス、ブレスレットともに、長さの調節ができるのでコーデに合わせやすく、四季を通してお使いいただけます。いずれも、約3-3.5mmのホワイト系・ラウンド型で、光沢（てり）がとても美しい〈Premium湖水真珠「彩の極®」〉のベビー珠を、毎日の様々なシーンでご使用いただき、真珠の魅力を感じていただきたく思います。

◆価格◎Premium湖水真珠「彩の極®」ベビー珠ロングネックレス（一般販売予定価格39,900円）【超超早割】28,900円【超早割】29,900円◎Premium湖水真珠「彩の極®」ベビー珠ブレスレット（一般販売予定価格13,900円）【超超早割】9,900円【超早割】10,900円※いずれも表示価格は税込み、全国一律送料込み。※真珠は自然のものとなりますので、色や形などは個体差がございます。また、多少のキズやエクボなどがございます。※商品の特性上、寸法が若干異なる場合がございます。※画面上の商品写真は撮影のため、実物とは色味が異なる場合がございます。■詳細はMakuakeページをご覧くださいURL： https://www.makuake.com/project/sfiore09/

■配信元・お問合せ先エスフィオーレ〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7階担当： 代表 細谷 詳子TEL ： 050-3116-3000MAIL： support@sfiore.jpURL ： https://sfiore.jp/インスタ：https://www.instagram.com/sfiore_insta/