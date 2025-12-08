¡Ø¥¤¥Á¥íー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¿ôÎÌ¸ÂÄê3,089ÂÎ¡ª¡¡¡¡12·î12Æü(¶â)¤è¤ê¿½¹þ¼õÉÕ³«»Ï¡ª¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¤¥Á¥íー»á¤Î2025Ç¯¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤òµÇ°¤·¡Ø2025 ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êµÇ° ¥¤¥Á¥íー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ÎÍ½Ìó¿½¹þ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥·¥êー¥º¡×¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¥íー»á¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¡¢°ìÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë´ãº¹¤·¡¢Á´¿È¤Ë¤ß¤Ê¤®¤ë½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢¡Æ¡Ç¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Æ¡Ç¤Ç¤¹¡£
¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÃË¡£
¡È¥¤¥Á¥íー£µ£±¡É¡¡¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¶Á¤¤ò»ý¤Ä¡£2001Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¤Î¾×·â¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢10Ç¯Ï¢Â³200ËÜ°ÂÂÇ¡¢¥·ー¥º¥óºÇÂ¿°ÂÂÇ262ËÜ¡¢¥´ー¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ10²ó¡£Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ"´°àú"¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿ÃË¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡ª
¤½¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¡¢¤½¤·¤Æ±Ê±ó¤Ëµ²±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö2025 ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êµÇ° ¥¤¥Á¥íー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡× ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡È¤¢¤Î°ì½Ö¡É¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤È¸Ø¤ê¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀ§Èó¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¼ê¸µ¤Ë¡£
¤¿¤À¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡È¸Ø¤ê¡É¤À¡£
³Æ¥áー¥«ー¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¡¢¥¨¥ë¥Üー¥¬ー¥É¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂÊª¤ÈÆ±°ì¤Î»ÅÍÍ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÆ¸½¡£MLBÄÌ»»°ÂÂÇ¿ô¤ÈÆ±¤¸3,089ÂÎ¸ÂÄê¡£¤¹¤Ù¤Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Î©¤Á»Ñ¡£¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¡¢ÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¡¢½¸Ãæ¤·¤¿´ãº¹¤·¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¡£¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡È¥¤¥Á¥íー¤ÎÈþ¤·¤¤¹½¤¨¡É ¤³¤Î´°À®ÅÙ¡¢¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¡Ö¿¿¤Î¥¤¥Á¥íー¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡¡¡§Éý27.5¡ß±ü¹Ô16.5¡ß¹â¤µ38.7cm¡ÊÂæºÂ¡¦¥Ð¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë
½Å¤µ¡ÊÌó¡Ë¡¡¡¡¡§2,400g¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë
ÁÇºà ¡¡¡¡¡¡ ¡§¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¡¢ABS¼ù»é¡¢¥¹¥Áー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÚÂæºÂ¡Û¥Ý¥ê¥¹¥Èー¥ó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥¹¥Áー¥ë¡¡¡Ú¥×¥ìー¥È¡Û¥¹¥Áー¥ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡ ¡§15ºÐ°Ê¾å
¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡ ¡§3,089ÂÎ¸ÂÄê
FACE [¶Ã°Û¤ÎºÆ¸½ÅÙ]
¡¦¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹
¡¦»ëÀþ¡¢ËË¤Î¥é¥¤¥ó¡¢¸ý¸µ¤Î¶ÛÄ¥´¶¡£
¡¦ÀµÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²£´é¡¢¼Ð¤á¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡È¥¤¥Á¥íー¡É¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¦ËÜÊª¤ÎÂ¸ºß´¶¡£
BODY[¶Ã°Û¤ÎºÆ¸½ÅÙ]
¡¦ÌöÆ°¤¹¤ë¶ÚÆù¡¢Ì®ÂÇ¤Ä·ì´É¡£
¡¦¥¤¥Á¥íー¤Îº²¤ò½É¤¹¡¢µæ¶Ë¥Ü¥Ç¥£¡£
¡¦Î´µ¯¤¹¤ë¶ÚÆù¡¢¤½¤·¤ÆÈéÉæ²¼¤ËÁö¤ë·ì´É¤ÎÉ½¸½¤Þ¤Ç¡¢ÀºÌ©¤ËÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GEAR[¶Ã°Û¤ÎºÆ¸½ÅÙ]
¡¦³Æ¥áー¥«ー¤ÎÍÑ¶ñ¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£
――³Æ¥áー¥«ー¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¡¢¥¨¥ë¥Üー¥¬ー¥É¡¢
¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂÊª¤ÈÆ±°ì»ÅÍÍ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÆ¸½¡£
BASE[ÀìÍÑÂæºÂ]
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¥×¥ìー¥È¤òÁõÈ÷¡£
¡¦ÂæºÂ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Î¸ø¼°¥í¥´¤ò°õºþ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£
――¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ÎÂç¤ÊÎò»Ë¤Î°ìÉô¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ê¶Ë¤ÎÂæºÂ¡£
¡¡¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¾¦ÉÊÌ¾ 2025 ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êµÇ° ¥¤¥Á¥íー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¢£¾¦ÉÊÂå¶â 1¸Ä ¡¡44,000±ß(¾ÃÈñÀÇ¹þ)¡ÜÊÌÅÓÁ÷ÎÁ
¢£¾¦ÉÊÆâÍÆ ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦ÀìÍÑÂæºÂ
¢£¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Web¤Ï12·î12Æü Àµ¸á¥¹¥¿ー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¢3½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤ªÆÏ¤±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡¢¾¦ÉÊÂå¶â¡¢¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡¢ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¡¢¤½¤ÎÂ¾¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï
³ÆÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤
¡Ø¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù
https://sports.ensky.co.jp/real_perfect_ichiro/
¡ÖMLB¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
¡Ø MLB SHOP.jp ¡Ù
https://www.mlbshop.jp/ja/p-203669865
¡ÖÍ¹ÊØ¶É¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÍ¹ÊØ¶ÉÊªÈÎ¥µー¥Ó¥¹¡¡
¡¦Í¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤È¡ÖÍ¹ÊØ¶É¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¡×¤Ï12·î12Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251212-03/¡¡
¡Ö¥íー¥½¥óLoppi/HMV ¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡¦ ¥íー¥½¥óÅ¹ÊÞÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëLoppiÃ¼Ëö¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Æ¼ïÈÖ¹æ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡×¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·Å¹Æâ¥ì¥¸¤Ë¤ÆÂå¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤²¼¤µ¤¤¡£
ÈÖ¹æ¡§AW16476911
¡¦ HMV&BOOKS online¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.hmv.co.jp/news/article/251203144/
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡Ø ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ù
https://7net.omni7.jp/detail/2110681529
¢¨¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¤ä¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖJ SPORTS ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä
¡Ø J SPORTS ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ù
https://store.jsports.co.jp/shop/g/gB251201001/
¢¨¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£