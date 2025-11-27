テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下当社）はこの度、Nintendo Switchソフト【クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～】（以下、オラ夏）および【クレヨンしんちゃん『炭の町のシロ』】（以下、炭シロ）を、1つのパッケージに収録した【クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』＆『炭の町のシロ』 2in1パック】（以下、本商品）を、アジア地域（韓国、香港、台湾、東南アジア）にて本日発売いたしました。

※特典のアクリルカレンダーは全ての言語パッケージに同梱されます。

現地放送のアニメ声優陣による冒険アドベンチャー！

本商品に収録される「オラ夏」は、ネオスのクレヨンしんちゃんゲームシリーズ第1作目として2021年に発売され、Nintendo SwitchやPlayStation4、PC（Steam）等を通じて世界中のファンから長く愛されている人気タイトルです。シリーズ第2作目の「炭シロ」は、2024年にNintendo SwitchおよびSteam版を発売、シリーズ累計販売本数は現在90万本を突破しています。 シリーズ2作を1つのパッケージに収録した本商品は、発売国・地域で放送されている「クレヨンしんちゃん」のアニメと同じ声優による音声を収録しています。さらに韓国版では、ゲーム内の一部デザインを現地向けに最適化し、「炭シロ」は主題歌も吹替を行うなど、完全ローカライズを施した仕様となっています。 また特典として、両タイトルのコラボアートをモチーフにした「アクリル万年カレンダー」を特製スリーブに収納。本シリーズにおいて特に多くのご支持と要望が寄せられているアジア地域限定で発売いたします。

商品情報

■商品名： クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』＆『炭の町のシロ』2in1パック■発売日： 2025年11月27日（木）■販売形式： Nintendo Switch向けパッケージ■販売価格： 韓国：87,800ウォン、台湾：1,990台湾ドル、香港：508香港ドル■テキスト/音声＜クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』 ～おわらない七日間の旅～＞以下の4つのパターンのテキスト＋音声を収録 ※ゲーム開始時に選択・テキスト：繁体字（台湾）＋音声：中国語（台湾）・テキスト：繁体字（香港）＋音声：広東語（香港）・テキスト：簡体字＋音声：中国語（台湾）・テキスト：ハングル＋音声：韓国語＜クレヨンしんちゃん『炭の町のシロ』＞以下のテキストと音声を自由に設定可能・テキスト6言語： ハングル、繁体字（台湾）、繁体字（香港）、簡体字、英語、日本語・音声4言語： 韓国語、中国語、広東語、日本語■プレイ人数： 1人■ジャンル： 冒険アドベンチャー■提供形態： パッケージ版（1つのゲームカードに2つのゲームが収録されています）

≪クレヨンしんちゃん 『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～について≫

本作は、日常と非日常が織り交ざるノスタルジーな日本の町を舞台に、国民的キャラクター「クレヨンしんちゃん」のひと夏の物語を描いたアドベンチャーゲームです。シリーズ累計で約180万本を販売した「ぼくのなつやすみ」シリーズを手掛けるゲームクリエイター・綾部和が新たな「クレヨンしんちゃん」の世界を描いています。 自然に溢れ、どこか懐かしさのある風景の中で様々な登場人物と出会いながら展開されるストーリーやゲーム体験は、「クレヨンしんちゃん」ファンの子どもたちから「ぼくのなつやすみ」シリーズを楽しんだ大人まで、年齢性別問わず幅広く楽しめる内容となっています。夢中になって珍しい虫を集めたり、日が暮れるまでのんびり魚つりをしたり…自然豊かな「アッソー」で過ごすしんちゃんとの夏休みをぜひお楽しみください。

≪クレヨンしんちゃん 『炭の町のシロ』について≫

秋田の町を訪れたしんちゃんたち、野原一家。現実と不思議な街の二つの世界を行き交いながら、シロと一緒にさまざまな体験をするしんちゃんの毎日を描いた作品で、お馴染みのキャラクターはもちろん、ユニークな登場人物に、細部までこだわったグラフィックや世界観など、「クレヨンしんちゃん」ファンから本格的なストーリーを体験したいゲームファンまで、年齢や性別を問わず幅広く楽しめる内容となっています。

・『オラと博士の夏休み』公式サイト： https://game.neoscorp.jp/shinchan・『炭の町のシロ』公式サイト： https://game.neoscorp.jp/shinchan_coaltown・公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/crayon_natsu

ネオスでは、今後も多様なプラットフォームを通じて、世界中のユーザーに楽しまれるゲームコンテンツの提供を進めてまいります。Ⓒ臼井儀人／双葉社･シンエイ･テレビ朝日･ＡＤＫ ⒸNeos Corporation※Nintendo Switchは任天堂の商標です。※PlayStationおよびそのロゴマークは株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。※SteamおよびSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com/【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等におけるデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/2inCgs85tDts42LBCgdx.pdf