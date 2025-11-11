FPGA/SoC用ドライブ制御FMCカード「FMC-DR2」販売開始：6ハーフブリッジ・200kHz PWM・BLDC/DC/ステッパ対応、エンコーダ/CAN/30V I/O搭載で評価迅速化・試作短縮
2025年11月11日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、ドライブ制御用FMCアドオンカードFMC-DR2の販売を開始いたします。FMC（Low-Pin-Count）規格に準拠し、FPGA/SoCベースボードへ装着するだけでDC／BLDC／ステッパの駆動・計測・保護・産業I/Oまでをワンボードで実現します。最大200 kHz級のPWMや6×MOSFETハーフブリッジ（各9 A）により、最大18 A＠42 Vクラスの駆動に対応する設計です。
◆製品概要
規格：FMC（LPC）
電力段：6×MOSFETハーフブリッジ（各9 A）／ブレーキチョッパ内蔵
駆動クラス：最大18 A＠42 V（構成・放熱による）
対応モータ：3×DC／2×BLDC／1×ステッパ
スイッチング：最大約200 kHzのPWMに対応
計測・フィードバック：電流センス、エンコーダ／ホール入力
産業I/O：CANトランシーバ、30 Vクラスのセンサ入力／アクチュエータ出力、GPIO
代表的な接続先：Enclustra Mercury+ PE1／Mars PM3などFMCスロット搭載ベースボード
サイズ：FMCカードフォームファクタ（LPC）
ポイント：電力段・計測・保護・産業I/OをFMC-DR2一枚に集約。FMC-DR2＋FPGA SoM＋ベースボードの最小構成で、専用ドライブPCBなしに短期間で立ち上げできます。
◆詳細仕様
電力・駆動
・ 3相BLDC／双方向DC駆動に対応する6×ハーフブリッジ構成
・ 9 A/ハーフブリッジの電流ハンドリング設計（ピークは熱設計に依存）
・ ブレーキチョッパ内蔵、再生電力の吸収をサポート
・ 推奨DCバス：～42 Vクラス（システム構成により設定）
・ 約200 kHzまでのPWMスイッチング
計測・保護
・ 電流センス（相電流／直流電流の計測構成に対応）
・ エンコーダ／ホールセンサ入力（速度・位置の高応答制御に対応）
・ 過電流／過熱等の保護回路（構成に依存）
産業I/O・通信
・ CANトランシーバ（車載・産業用途の制御連携）
・ 30 VクラスI/O（センサ入力・アクチュエータ出力）
汎用GPIO
・ メカニカル・インターフェース
・ FMC（LPC）コネクタでFPGA/SoCベースボードへ接続
・ EnclustraおよびサードパーティのFMC対応ベースボードと互換
筐体・放熱はシステム要件に応じて設計
◆システム構成と適用例
最小構成：FMC-DR2 ＋ FMCスロット搭載FPGA/SoCベースボード（例：Mercury+ PE1／Mars PM3）
用途例：ロボット関節、AGV/AMR、産業機械のサーボ置換、半導体製造装置、位置決めステージ、試験装置、研究開発
◆Universal Drive Controller（UDC）との連携
FMC-DR2は、EnclustraのUniversal Drive Controller（UDC）IPコアと組み合わせることで、最大8軸の位置・速度・電流制御、200 kHz級の制御レート、PID×最大4ループ/軸、BLDCのFOCやステッパのマイクロステップ等を活用可能です。UDCにより追加の外付けドライブコントローラICが不要となり、FPGA内で高応答・低ジッタ制御を実現します。
◆評価／キット構成例
Intel系：Mercury SA1 SoCモジュール＋Mercury+ PE1-200/300/400ベースボード＋FMC-DR2＋BLDCモータ（Maxon MRエンコーダ付）＋UDC評価ライセンス
