センコーグループ統合報告書2025発行のお知らせ
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田 泰久、以下「センコーGHD」）は、このたびお客さまや株主をはじめとする多様なステークホルダーの皆さまに、センコーグループへのご理解をより一層深めていただくことを目的として、「センコーグループ統合報告書2025(INTEGRATE REPORT 2025)」を発行し、当社ウェブサイトで公開しました。本報告書は、今年で４年目の発行となります。
「センコーグループ統合報告書2025」は、デザイン・構成を大幅に刷新し、グループ全体の事業内容を一目でご覧いただける「街の中の、センコーグループ」のイラストを新たに掲載するなど、より分かりやすく親しみやすい内容へと進化させました。また、当社グループの事業活動に関する非財務情報と財務情報を一冊にまとめ、企業価値向上に向けた取り組みやトップメッセージも掲載しています。
さらに、「E（環境）」「So（社会）」「Sa（安全）」「G（ガバナンス）」、そして「H（健康）」の観点から、持続可能な社会の発展と長期的な成長を実現するための事業展開についても詳しく紹介しています。
本報告書を通じて、センコーGHDは、社会への提供価値の拡大と、持続的な企業価値向上に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
センコーグループホールディングス株式会社
広報室
電話：０６-６４４０-５１５６
E-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp
