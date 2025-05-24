世界34か国581本のTOP10に唯一選ばれた日本ワイン。サンクゼールシャルドネを味わうワイン講座5月28日（水）銀座NAGANOで開催
2025年5月28日（水）、長野県のアンテナショップ「銀座NAGANO」にて開催されるワイン講座に、サンクゼールの醸造責任者が登壇します。国際ワインコンクール“Chardonnay du Monde 2025”で日本で唯一金賞を受賞し、エントリーしたワインの上位10位に選ばれたことを記念して開催されます。
サンクゼールが誇るワインを特別にラインナップしたワイン講座
このワイン講座は、長野県ワイン協会公認アンバサダー 花岡純也氏が開催しているもので、今回はゲストとして、サンクゼール醸造責任者の野村京平が登壇します。サンクゼールのワインをお楽しみいただきながら、サンクゼールのワイン造りや想い、ワインの特徴、ペアリングについてゆったり聞いていただく90分です。ワイン講座でお楽しみいただけるお酒は5種類。普段は長野県にあるサンクゼールの丘でしか味わうことのできない商品や、ワインコンクールで受賞歴がある商品を中心にラインナップしました。それぞれに対して相性の良い久世福商店のごはんのお供やお菓子も一緒に楽しんでいただけます。
※「久世福商店」は株式会社サンクゼールが運営するブランドです。
サンクゼール 醸造責任者 野村京平
ワイン講座概要
【日時】 5月28日（水） 13:30～15:00 17:00～18:30 2回開催
【開催場所】 銀座NAGANO（〒104-0061東京都中央区銀座5丁目6-5NOCOビル 1・2・5F）
※東京メトロ銀座駅 A1・A2・B5出口から徒歩1分 ※JR有楽町駅から徒歩7分
【登壇者】 長野県ワイン協会公認アンバサダー 花岡純也氏
株式会社サンクゼール 醸造責任者 野村京平
【料金】 5000円
【ワインリスト】
いいづなシードル2024 ふじ・高坂（サンクゼールの丘限定品）
シオン2023
サンクゼール シャルドネNV（Chardonnay du Monde2025:GOLD）
長野ルージュ2019（JWC'23:銅、SAKURA AWRDS'23:銀、IWC'23:BLONZE）
チャペルヴィンヤード＋2019（SAKURA AWRDS'23:金）（長野限定品）
【参加申し込み】
https://www.ginza-nagano.jp/products/250528event
※各回24名（申込先着順）
お気軽にご参加ください。
サンクゼール
「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。
WEBページ・SNS
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https://www.stcousair.co.jp/company
■公式オンラインショップ
https://kuzefuku.com
■楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/
■オンラインモール「たびふく」
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